Det kan faktiskt löna sig att tänka på pensionen oavsett om du är 20 eller 60 år, menar Pensionsmyndighetens specialist.
Hon vet hur du får mer i pension – år för år
Mest läst i kategorin
Proffset dömer ut sparkontot – på hemmaplan faller priserna
Sparproffset sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Samtidigt ser svenska bostadsägare sina värden krympa. Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Den här gången har det handlat om pension utomlands, försvunna kontatinsatser, sparande och ett transparent arbetsliv. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. Pensionen räcker …
Var försiktig när du säljer ditt guld
Läs avtalsvillkoren noga, kolla upp företaget och läs recensioner från personer som tidigare sålt guld till dem. Det är de främsta tipsen från Konsumentverkets vägledare till den som vill sälja sitt guld på nätet eller över disk. När man som privatperson säljer något, exempelvis guld, till ett företag gäller inte konsumentlagstiftningen utan det är avtalsvillkoren …
Många svenskar drabbade: ”Hela kontantinsatsen borta”
Många svenskar har länge trott att bostadsmarknaden bara går åt ett håll: uppåt. Men en ny rapport visar att det inte stämmer. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner. I flera fall handlar det om kraftiga ras. Enligt analysen, utförd av Swedbank och sparbankerna, har bostadsrättspriserna i genomsnitt sjunkit med …
Experterna varnar: Föreningar riskerar avgiftsschock
Allt fler bostadsrättsföreningar går med underskott. Nu varnar experter för följderna av för låga avgifter. Avgifterna i landets bostadsrättsföreningar har stigit kraftigt de senaste åren. Enligt en kartläggning från SBAB har över nio av tio föreningar höjt avgiften, i vissa fall med totalt 20 procent. Trots detta har många bostadsföreningar fortfarande för låga avgifter i …
Glädjerus: Nu tänker fler svenskar köpa bostad
Stämningen på bostadsmarknaden ljusnar. En ny trendspaning från Boneo visar att både mäklare och köpare blivit mer positiva. “En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden i september. Samtidigt visade Swedbanks Boindex att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats medan mäklaren Oskar Arnell i juni konstaterade att det nu …
Att tänka på pensionen är kanske inte det första man gör som 20-åring. Men enligt Pensionsmyndighetens specialist Agneta Claesson kan det löna sig att börja tidigt – och att ta nya grepp vid varje decennium.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
20-åring: Kom igång – det lönar sig
“Om jag fick önska något vore det att alla 20-åringar tar en halvtimmes pensionskurs hos oss”, säger Agneta Claesson till AP7.
Hon påminner om att inkomster redan i unga år påverkar den framtida pensionen. För 2025 börjar man tjäna in till den allmänna pensionen vid en årsinkomst på över 24 873 kronor.
“Såklart ska man utbilda sig, men inte fastna i att bara göra det”, säger Claesson, och menar att det kan vara bra att komma igång med en inkomst så tidigt som möjligt. Därtill betonar hon vikten av att förstå hur tjänstepensionen fungerar.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
30-åring: Se till att du har tjänstepension
När du passerat 30-strecket är det dags att ta ett grepp om tjänstepensionen.
“Jobbar du inte inom offentlig sektor utan privat behöver du kolla upp så att du har en tjänstepension och såklart försöka påverka om du inte har någon”, säger Claesson till AP7.
Eftersom tjänstepension inte är lagstadgad kan vissa privata arbetsgivare sakna den, vilket gör det extra viktigt att fråga.
Är du egenföretagare behöver du lägga undan till tjänstepensionen själv. En vanlig tumregel är att du ska spara 4,5-6 procent av din inkomst för att komma upp i samma nivå som en anställd.
Claesson uppmanar också till att göra en pensionsprognos. Där ser du hur dagens inkomst kan påverka din framtida pension.
Som 30-åring kan du också välja högre risk i sparandet för bättre avkastning.
40-åring: Se upp för deltiden
I 40-årsåldern väljer många att gå ner i tid när barnen är små. Men det kan slå mot pensionen, något Dagens PS tidigare skrivit om.
Att gå ner på deltid en kortare period har marginell effekt, men längre deltidsarbete kan ge ett tapp på upp till 2 000 kronor i månaden före skatt, enligt beräkningar från sparekonomen Frida Bratt.
“Viktigt att tänka på då är att deltidsarbete i yngre år påverkar ens pension mer än deltidsarbete i slutet av arbetslivet”, säger Claesson.
Hon lyfter också vikten av låga fondavgifter. En global aktieindexfond med 0,2 procent i avgift är ett bra riktmärke.
50-60 år: Dags att växla ner – och planera
När pensionen närmar sig bör man se över risknivån i sitt sparande och eventuella återbetalningsskydd.
“Se vilket värde skyddet har och för vem. Om ingen ändå kan få pengarna är det onödigt att betala”, säger Claesson.
I 60-årsåldern är det dags för finplanering. En pensionsprognos visar tydligt vad som händer om man väljer att jobba längre – helt eller delvis.
“Det är alltid bättre att kvarstå i arbetslivet på något sätt än bara sluta tvärt”, avslutar Claesson.
Tre grundregler för livet
Pensionsmyndighetens expert sammanfattar råden så här:
- Pensionen styrs av hela livets inkomster.
- Tjänstepensionen är avgörande.
- Din pension påverkas mycket av när du börjar ta ut den.
Vill du veta hur du kan maxa din tjänstepension? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Helt ny elbil för under 43 000 kronor – nu är det möjligt
Italien har sjösatt ett massivt program för att kickstarta elbilsförsäljningen, vilket har lett till priser som får det att svindla. Tack vare statliga skrotningspremier och tillverkarnas egna rabatter kan kvalificerade köpare komma över en fabriksny elbil för endast 42 900 kronor. Detta unika tillfälle är dock omgärdat av strikta krav på inkomst och geografisk placering, …
Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier
Trots geopolitisk oro, svajig konjunktur och ett osäkert ränteläge står Swedbanks chefsstrateg Mattias Isakson fast vid sin positiva syn på aktier på den svenska marknaden. I den nya oktoberstrategin behåller banken övervikt i aktier – med särskilt fokus på Sverige – och ser flera tecken som talar för en fortsatt stark börshöst. Läs även: Uppgifter: …
Brist på koppar driver priset till skyarna
För många metaller har 2025 varit något av ett rekordår. Guld, silver och platinum har rusat kraftigt. Nu verkar koppar ånga på mot ett nytt all time high. Koppar är hett och gruvindustrin hinner inte med. Matematiken bakom kopparprisets rusning är inte mycket svårare än så. Men de bakomliggande faktorerna är flera. Den röda metallen …
Hon vet hur du får mer i pension – år för år
Det kan faktiskt löna sig att tänka på pensionen oavsett om du är 20 eller 60 år, menar Pensionsmyndighetens specialist. Att tänka på pensionen är kanske inte det första man gör som 20-åring. Men enligt Pensionsmyndighetens specialist Agneta Claesson kan det löna sig att börja tidigt – och att ta nya grepp vid varje decennium. …
Ny rapport: AI tar över dina sociala medier
"Flera av årets snabbast växande Facebooksidor är sidor genererade av AI, drivna från Armenien, Ukraina och Vietnam." Det larmar Medieakademin om i den nya Maktbarometern som släpptes på morgonen i dag den 7 oktober där bland annat trenden med allt mer AI lyfts. Läs även: Pernilla: Hackare nyttjar dina köpvanor för att tjäna pengar – …