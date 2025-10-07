Dagens PS
Hon vet hur du får mer i pension – år för år

Pension
Det finns mycket man kan tänka på inför pensionen (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Det kan faktiskt löna sig att tänka på pensionen oavsett om du är 20 eller 60 år, menar Pensionsmyndighetens specialist.

Att tänka på pensionen är kanske inte det första man gör som 20-åring. Men enligt Pensionsmyndighetens specialist Agneta Claesson kan det löna sig att börja tidigt – och att ta nya grepp vid varje decennium.

20-åring: Kom igång – det lönar sig

“Om jag fick önska något vore det att alla 20-åringar tar en halvtimmes pensionskurs hos oss”, säger Agneta Claesson till AP7

Hon påminner om att inkomster redan i unga år påverkar den framtida pensionen. För 2025 börjar man tjäna in till den allmänna pensionen vid en årsinkomst på över 24 873 kronor.

“Såklart ska man utbilda sig, men inte fastna i att bara göra det”, säger Claesson, och menar att det kan vara bra att komma igång med en inkomst så tidigt som möjligt. Därtill betonar hon vikten av att förstå hur tjänstepensionen fungerar.

Pension
Agneta Claesson, pensionsspecialist hos Pensionsmyndigheten (Foto: Pensionsmyndigheten)
30-åring: Se till att du har tjänstepension

När du passerat 30-strecket är det dags att ta ett grepp om tjänstepensionen.

“Jobbar du inte inom offentlig sektor utan privat behöver du kolla upp så att du har en tjänstepension och såklart försöka påverka om du inte har någon”, säger Claesson till AP7. 

Eftersom tjänstepension inte är lagstadgad kan vissa privata arbetsgivare sakna den, vilket gör det extra viktigt att fråga. 

Är du egenföretagare behöver du lägga undan till tjänstepensionen själv. En vanlig tumregel är att du ska spara 4,5-6 procent av din inkomst för att komma upp i samma nivå som en anställd.

Claesson uppmanar också till att göra en pensionsprognos. Där ser du hur dagens inkomst kan påverka din framtida pension.

Som 30-åring kan du också välja högre risk i sparandet för bättre avkastning.

40-åring: Se upp för deltiden

I 40-årsåldern väljer många att gå ner i tid när barnen är små. Men det kan slå mot pensionen, något Dagens PS tidigare skrivit om

Att gå ner på deltid en kortare period har marginell effekt, men längre deltidsarbete kan ge ett tapp på upp till 2 000 kronor i månaden före skatt, enligt beräkningar från sparekonomen Frida Bratt. 

“Viktigt att tänka på då är att deltidsarbete i yngre år påverkar ens pension mer än deltidsarbete i slutet av arbetslivet”, säger Claesson.

Hon lyfter också vikten av låga fondavgifter. En global aktieindexfond med 0,2 procent i avgift är ett bra riktmärke.

50-60 år: Dags att växla ner – och planera

När pensionen närmar sig bör man se över risknivån i sitt sparande och eventuella återbetalningsskydd.

“Se vilket värde skyddet har och för vem. Om ingen ändå kan få pengarna är det onödigt att betala”, säger Claesson.

I 60-årsåldern är det dags för finplanering. En pensionsprognos visar tydligt vad som händer om man väljer att jobba längre – helt eller delvis.

“Det är alltid bättre att kvarstå i arbetslivet på något sätt än bara sluta tvärt”, avslutar Claesson. 

Tre grundregler för livet

Pensionsmyndighetens expert sammanfattar råden så här:

  1. Pensionen styrs av hela livets inkomster.
  2. Tjänstepensionen är avgörande.
  3. Din pension påverkas mycket av när du börjar ta ut den. 
Vill du veta hur du kan maxa din tjänstepension? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

