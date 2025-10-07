Hon vet hur du får mer i pension – år för år

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

30-åring: Se till att du har tjänstepension

När du passerat 30-strecket är det dags att ta ett grepp om tjänstepensionen.

ANNONS

“Jobbar du inte inom offentlig sektor utan privat behöver du kolla upp så att du har en tjänstepension och såklart försöka påverka om du inte har någon”, säger Claesson till AP7.

Eftersom tjänstepension inte är lagstadgad kan vissa privata arbetsgivare sakna den, vilket gör det extra viktigt att fråga.

Är du egenföretagare behöver du lägga undan till tjänstepensionen själv. En vanlig tumregel är att du ska spara 4,5-6 procent av din inkomst för att komma upp i samma nivå som en anställd.

Claesson uppmanar också till att göra en pensionsprognos. Där ser du hur dagens inkomst kan påverka din framtida pension.

Som 30-åring kan du också välja högre risk i sparandet för bättre avkastning.

40-åring: Se upp för deltiden

I 40-årsåldern väljer många att gå ner i tid när barnen är små. Men det kan slå mot pensionen, något Dagens PS tidigare skrivit om.

Att gå ner på deltid en kortare period har marginell effekt, men längre deltidsarbete kan ge ett tapp på upp till 2 000 kronor i månaden före skatt, enligt beräkningar från sparekonomen Frida Bratt.

“Viktigt att tänka på då är att deltidsarbete i yngre år påverkar ens pension mer än deltidsarbete i slutet av arbetslivet”, säger Claesson.

ANNONS

Hon lyfter också vikten av låga fondavgifter. En global aktieindexfond med 0,2 procent i avgift är ett bra riktmärke.

50-60 år: Dags att växla ner – och planera

När pensionen närmar sig bör man se över risknivån i sitt sparande och eventuella återbetalningsskydd.

“Se vilket värde skyddet har och för vem. Om ingen ändå kan få pengarna är det onödigt att betala”, säger Claesson.

I 60-årsåldern är det dags för finplanering. En pensionsprognos visar tydligt vad som händer om man väljer att jobba längre – helt eller delvis.

“Det är alltid bättre att kvarstå i arbetslivet på något sätt än bara sluta tvärt”, avslutar Claesson.

Tre grundregler för livet

Pensionsmyndighetens expert sammanfattar råden så här:

Pensionen styrs av hela livets inkomster. Tjänstepensionen är avgörande. Din pension påverkas mycket av när du börjar ta ut den.

ANNONS

Vill du veta hur du kan maxa din tjänstepension? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.