Att vabba eller ta lång föräldraledighet är en självklar del av småbarnsåren. Men det kan bli dyrt på sikt, inte minst om en förälder drar det tyngsta lasset.
Vanliga vab-fällan kan sänka din pension
Tidigare i år kunde Länsförsäkringar konstatera att en person med 36 000 kronor i månadslön totalt förlorar 520 kronor per vab-dag, varav 120 kronor är förlorad pension.
Vabbandet blir ännu dyrare ju mer du tjänar.
Vid en månadslön på 50 000 kronor landar den totala förlusten på 1 200 kronor per dag.
Tjänar du i stället 25 000 kronor förlorar du 370 kronor per dag varav 90 kronor är förlorad pension.
Påverkar inkomsten direkt
Enligt sparekonomen Frida Bratt riskerar många att förlora både inkomst och framtida pension.
Enstaka vab-dagar märks kanske inte så mycket, men flera i rad kan bli kännbart. Ersättningen är 80 procent av lönen, men högst 1 200 kronor per dag.
”Har man en lön på 35 000 kronor och vabbar en dag, minskar lönen med 432 kronor. Tre dagar innebär nästan 1 300 kronor mindre”, säger Frida Bratt till TV4 Nyheterna.
Eftersom en höginkomsttagare tappar ännu mer pengar leder detta ofta till att den med lägst lön tar ut mer vab, något som riskerar att skapa ojämställdhet i familjens ekonomi.
Det är också en av anledningarna till att kvinnor tar ut mer vab än män. Under 2024 togs 62,0 procent av vabbdagarna ut av kvinnor, enligt siffror från Försäkringskassan. Motsvarande siffra för år 2023 var 61,4 procent.
Anledningen är att män i snitt tjänar mer än kvinnor vilket gör att det ofta anses mer ekonomiskt “logiskt” att kvinnan stannar hemma.
Det här kan i sin tur slå hårt mot pensionen.
Småbarnsåren och pensionen
På kort sikt påverkar inte vabben pensionsinbetalningarna särskilt mycket, tack vare särskilda skyddsregler. Men långvarig frånvaro, deltidsarbete under småbarnsåren och uteblivna löneökningar kan på sikt ge en lägre pension.
”Det är bra att vara medveten om det här. Det gör skillnad, och det gör också skillnad hur gamla barnen är”, säger Bratt till TV4 Nyheterna.
Att gå ner på deltid en kortare period har marginell effekt, men längre deltidsarbete kan ge ett tapp på upp till 2 000 kronor i månaden före skatt, enligt hennes beräkningar.
Kompensation i familjen
För den som tar störst ansvar för vab eller föräldraledighet kan det därför vara klokt att få ekonomisk kompensation av sin partner, om man har en sådan. I en intervju med vi i villa ger Frida Bratt rådet att starta ett kompensationssparande, till exempel i ett ISK med billiga indexfonder.
Hon föreslår också att sparandet görs till enskild egendom via ett äktenskapsförord, så att det verkligen tillfaller den som gått miste om inkomster vid en eventuell separation.
”Jag föreslår att ni sätter er ner och räknar på vad ditt inkomstbortfall blir för att veta vad som är en rimlig avsättning”, säger Bratt.
Se över era villkor
Utöver sparande kan det vara smart att undersöka om det går att föra över premiepensionsrätter mellan makar. Det är ett sätt att jämna ut ekonomin och kompensera för den som kanske jobbat deltid eller tagit större ansvar i hemmet.
“Det är inte så galet som det låter det där med att ge bort pensionen. Om en person i relationen arbetar deltid, tar ut merparten av föräldrapenningdagarna och vab-dagarna, eller kanske arbetar i ett yrke med lägre lön, kan det leda till en avsevärt lägre pension. Då kan det vara fint att bli kompenserad med exempelvis öronmärkt sparande eller överföring av premiepension”, sa pensionsekonomen Trifa Chireh tidigare i år.
Därtill är det viktigt att kontrollera villkoren i kollektivavtal och hos arbetsgivaren – vissa avtal ger extra skydd vid vab och deltidsarbete.
Här kan du läsa mer om svenskarnas vabbande.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
