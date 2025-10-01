Vanliga vab-fällan kan sänka din pension 

Tidigare i år kunde Länsförsäkringar konstatera att en person med 36 000 kronor i månadslön totalt förlorar 520 kronor per vab-dag, varav 120 kronor är förlorad pension.

Vabbandet blir ännu dyrare ju mer du tjänar.

Vid en månadslön på 50 000 kronor landar den totala förlusten på 1 200 kronor per dag.

Tjänar du i stället 25 000 kronor förlorar du 370 kronor per dag varav 90 kronor är förlorad pension.

Påverkar inkomsten direkt

Enligt sparekonomen Frida Bratt riskerar många att förlora både inkomst och framtida pension.

Enstaka vab-dagar märks kanske inte så mycket, men flera i rad kan bli kännbart. Ersättningen är 80 procent av lönen, men högst 1 200 kronor per dag.

”Har man en lön på 35 000 kronor och vabbar en dag, minskar lönen med 432 kronor. Tre dagar innebär nästan 1 300 kronor mindre”, säger Frida Bratt till TV4 Nyheterna.

Vab påverkar både inkomst och pension (Foto: Christine Olsson/TT)

Eftersom en höginkomsttagare tappar ännu mer pengar leder detta ofta till att den med lägst lön tar ut mer vab, något som riskerar att skapa ojämställdhet i familjens ekonomi.

Det är också en av anledningarna till att kvinnor tar ut mer vab än män. Under 2024 togs 62,0 procent av vabbdagarna ut av kvinnor, enligt siffror från Försäkringskassan. Motsvarande siffra för år 2023 var 61,4 procent.

Anledningen är att män i snitt tjänar mer än kvinnor vilket gör att det ofta anses mer ekonomiskt “logiskt” att kvinnan stannar hemma.

Det här kan i sin tur slå hårt mot pensionen.