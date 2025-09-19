Dagens PS
Privatekonomi

Hon byggde ett miljardimperium – här är hennes råd om pengar

Gör pengar och jobb roligt, råder Corcoran
Gör pengar och jobb roligt, råder Corcoran (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Hur förvandlar man ett lån på 1 000 dollar till en förmögenhet på flera miljarder? Det gjorde Barbara Corcoran, en amerikansk entreprenör och tv-profil. 

Hennes framgång handlar inte bara om affärskalkyler, utan om ett annorlunda sätt att tänka kring både pengar och arbete. 

I ett inlägg på Instagram delade entreprenören med sig av fem oväntade livs- och pengalektioner från sin egen resa. 

Barbara Corcoran
Barbara Corcoran, en amerikansk entreprenör och tv-profil känd från Shark Tank (Foto: Jeff Christensen/AP/TT)

När Corcoran byggde sitt företag flyttade hon runt sitt skrivbord varje vecka för att höra skvaller, idéer och frustrationer från teamet. Hon ville vara där det hände.

Samma tänk går att applicera på din privatekonomi, konstaterar Nasdaq. Istället för att endast budgetera en gång i månaden kan du ha ”pengadejter” varje vecka. 

Kolla sparandet ena veckan, skulderna nästa och inkommande räkningar tredje. På så sätt hinner du upptäcka problem, innan de blir för stora.

Gör motgångar till drivkraft

”När någon sa till mig att jag aldrig skulle lyckas, lovade jag mig själv att jobba dubbelt så hårt och bevisa motsatsen”, berättar Corcoran.

För henne blev avslag bränsle. Samma sak gäller i vardagen: nekas du lån, jobba på din kreditvärdighet. Missar du ett jobb, vässa ditt cv eller starta något eget.

Gör pengar och jobb roligt

Corcoran brukade ordna temafester på kontoret. Resultatet blev att folk ville vara där, jobba hårt och stanna kvar.

Samma knep funkar på det privatekonomiska planet. Rita en visuell spartrappa, tävla med en vän om att klara “No Buy 2025” eller fira varje skuld du betalat av med något litet. Roliga mål är lättare att hålla fast vid.

Fastna inte i misslyckanden

”När jag misslyckades slösade jag ingen tid på att tycka synd om mig själv. Jag gick bara vidare”, säger Corcoran.

Alla gör ekonomiska misstag – övertrasserar kontot, missar en räkning eller spräcker budgeten. Skillnaden ligger i hur snabbt du reser dig. Lär dig, justera och gå vidare.

Framgång bygger på hur snabbt du reser dig, inte på att aldrig falla.

Stöd andra – och dig själv

Corcoran såg det som sitt jobb att stötta sitt team. Hon fixade allt från yoga till barnpassning för att de skulle kunna fokusera på jobbet.

Samma princip gäller för ekonomin hemma. Använd pengar på ett sätt som skapar stöd och avlastning – kanske en matkasse som sparar tid eller barnomsorg som gör att du kan jobba mer. Det handlar inte bara om siffror, utan om att få vardagen att flyta bättre.

Vill du ha fler privatekonomiska råd kan vi slå ett slag för den här intervjun med tre experter

EkonomiRådtips
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

