Hur förvandlar man ett lån på 1 000 dollar till en förmögenhet på flera miljarder? Det gjorde Barbara Corcoran, en amerikansk entreprenör och tv-profil.
Hon byggde ett miljardimperium – här är hennes råd om pengar
Mest läst i kategorin
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Nu är det lättare att köpa bostad: Här är vinnarna och förlorarna
Nu lyfter boindex, vilket innebär att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Lägre priser och räntor ger hopp för bostadsmarknaden. “En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden häromdagen. Det har blivit billigare att bo i hus, köparna tror på lyft och mäklarna upplever en återhämtning. Vändningen, som förvisso …
Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar
En växande skara svenskar lockas in i slutna chattgrupper på sociala medier. Där lämnas de kvar med enorma förluster. “Julia”, småbarnsmamma, förlorade över 100 000 kronor på två timmar. Hon hade blivit kontaktad av en person som utgav sig för att vara aktieexpert. I en sluten chattgrupp delades tips som först verkade trovärdiga: små insatser …
Göran Perssons "rabatt" sänker din pension
Många tror att 18,5 procent av lönen går till pensionen. Men i själva verket är det mindre – en ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än vad som utlovats. Det berättar E55, som kallar reformen för en blåsning. Men vad handlar det egentligen om? Bara 93 procent räknas När pensionssystemet …
Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension
Sedan årsskiftet har svenska pensionärer fått ett nytt verktyg för att stärka sin privatekonomi. Genom att pausa eller förlänga utbetalningen av sin tjänstepension kan man undvika onödiga skatteeffekter. Förslaget kom sommaren 2024. Några månader senare var det klubbat. Från årskiftet blev det lättare att pausa tjänstepensionen och förlänga utbetalningarna. “Med den här förändringen blir det …
Hennes framgång handlar inte bara om affärskalkyler, utan om ett annorlunda sätt att tänka kring både pengar och arbete.
I ett inlägg på Instagram delade entreprenören med sig av fem oväntade livs- och pengalektioner från sin egen resa.
Håll dig mitt i händelsernas centrum
När Corcoran byggde sitt företag flyttade hon runt sitt skrivbord varje vecka för att höra skvaller, idéer och frustrationer från teamet. Hon ville vara där det hände.
Samma tänk går att applicera på din privatekonomi, konstaterar Nasdaq. Istället för att endast budgetera en gång i månaden kan du ha ”pengadejter” varje vecka.
Kolla sparandet ena veckan, skulderna nästa och inkommande räkningar tredje. På så sätt hinner du upptäcka problem, innan de blir för stora.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Gör motgångar till drivkraft
”När någon sa till mig att jag aldrig skulle lyckas, lovade jag mig själv att jobba dubbelt så hårt och bevisa motsatsen”, berättar Corcoran.
För henne blev avslag bränsle. Samma sak gäller i vardagen: nekas du lån, jobba på din kreditvärdighet. Missar du ett jobb, vässa ditt cv eller starta något eget.
Gör pengar och jobb roligt
Corcoran brukade ordna temafester på kontoret. Resultatet blev att folk ville vara där, jobba hårt och stanna kvar.
Samma knep funkar på det privatekonomiska planet. Rita en visuell spartrappa, tävla med en vän om att klara “No Buy 2025” eller fira varje skuld du betalat av med något litet. Roliga mål är lättare att hålla fast vid.
Fastna inte i misslyckanden
”När jag misslyckades slösade jag ingen tid på att tycka synd om mig själv. Jag gick bara vidare”, säger Corcoran.
Alla gör ekonomiska misstag – övertrasserar kontot, missar en räkning eller spräcker budgeten. Skillnaden ligger i hur snabbt du reser dig. Lär dig, justera och gå vidare.
Framgång bygger på hur snabbt du reser dig, inte på att aldrig falla.
Stöd andra – och dig själv
Corcoran såg det som sitt jobb att stötta sitt team. Hon fixade allt från yoga till barnpassning för att de skulle kunna fokusera på jobbet.
Samma princip gäller för ekonomin hemma. Använd pengar på ett sätt som skapar stöd och avlastning – kanske en matkasse som sparar tid eller barnomsorg som gör att du kan jobba mer. Det handlar inte bara om siffror, utan om att få vardagen att flyta bättre.
Vill du ha fler privatekonomiska råd kan vi slå ett slag för den här intervjun med tre experter.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Lyxshopping för miljoner blottas efter hackerattack
Miljonärer utpressas efter stöld av hemlig information. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket de spenderat, har stulits. Ett massivt dataintrång har drabbat kunder hos några av världens mest exklusiva modehus. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket pengar de har spenderat, har stulits. Det kan nu göra de rika kunderna till måltavlor för nya attacker. Ett …
Toppekonom: Svantessons budget är ”självmål”
Kritiken fortsätter hagla mot regeringens budget och de kostnadsmässigt historiska satsningarna. ”Det är självmål”, säger nu Swedbanks chefsekonom Mattias Persson. Han uttalar sig i en TT-intervju och reagerar mest på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension. Satsningarna i budgeten historiska Som Dagens PS tidigare rapporterat har regeringen …
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt
Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga. Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040. FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan …
Hon byggde ett miljardimperium – här är hennes råd om pengar
Hur förvandlar man ett lån på 1 000 dollar till en förmögenhet på flera miljarder? Det gjorde Barbara Corcoran, en amerikansk entreprenör och tv-profil.? Hennes framgång handlar inte bara om affärskalkyler, utan om ett annorlunda sätt att tänka kring både pengar och arbete.? I ett inlägg på Instagram delade entreprenören med sig av fem oväntade …
Underverk på väg att bli underkänt
Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att …