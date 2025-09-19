Hon byggde ett miljardimperium – här är hennes råd om pengar

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Gör motgångar till drivkraft

”När någon sa till mig att jag aldrig skulle lyckas, lovade jag mig själv att jobba dubbelt så hårt och bevisa motsatsen”, berättar Corcoran.

För henne blev avslag bränsle. Samma sak gäller i vardagen: nekas du lån, jobba på din kreditvärdighet. Missar du ett jobb, vässa ditt cv eller starta något eget.

Gör pengar och jobb roligt

Corcoran brukade ordna temafester på kontoret. Resultatet blev att folk ville vara där, jobba hårt och stanna kvar.

Samma knep funkar på det privatekonomiska planet. Rita en visuell spartrappa, tävla med en vän om att klara “No Buy 2025” eller fira varje skuld du betalat av med något litet. Roliga mål är lättare att hålla fast vid.

Fastna inte i misslyckanden

”När jag misslyckades slösade jag ingen tid på att tycka synd om mig själv. Jag gick bara vidare”, säger Corcoran.

Alla gör ekonomiska misstag – övertrasserar kontot, missar en räkning eller spräcker budgeten. Skillnaden ligger i hur snabbt du reser dig. Lär dig, justera och gå vidare.

Framgång bygger på hur snabbt du reser dig, inte på att aldrig falla.

Stöd andra – och dig själv

Corcoran såg det som sitt jobb att stötta sitt team. Hon fixade allt från yoga till barnpassning för att de skulle kunna fokusera på jobbet.

Samma princip gäller för ekonomin hemma. Använd pengar på ett sätt som skapar stöd och avlastning – kanske en matkasse som sparar tid eller barnomsorg som gör att du kan jobba mer. Det handlar inte bara om siffror, utan om att få vardagen att flyta bättre.

