Man kan tycka att en hög lön borde ge ett visst ekonomiskt lugn. Men riktigt så enkelt verkar det inte vara. En ny undersökning visar att det inte är inkomsten som påverkar den ekonomiska stressen mest.
Hög lön räcker inte – därför känner du ändå oro
Att känna ekonomisk oro sin höga lön till trots är inte ovanligt, visar en ny, amerikansk undersökning från investeringsappen Acorns.
Den ekonomiska oron sjunker nämligen inte särskilt mycket bara för att inkomsten stiger. Istället är det något annat som avgör.
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Högavlönade känner ekonomisk oro
Undersökningen visar att andelen som känner ekonomisk oro är nästan lika hög bland dem som tjänar mindre än 20 000 dollar per år som bland dem som tjänar mellan 60 000 och 80 000 dollar – 51 respektive 46 procent.
Det som däremot verkar spela större roll är din nettoförmögenhet – alltså tillgångarna minus skulderna.
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Skulderna tynger mer än lönen hjälper
Bland personerna med negativ nettoförmögenhet, alltså de som har mer skulder än tillgångar, uppgav 65 procent att de känner ekonomisk oro.
Det kan jämföras med 47 procent bland dem som har en nettoförmögenhet på mellan 75 000 och 250 000 dollar och 24 procent bland personer med en nettoförmögenhet på 800 000 dollar eller mer.
Aja Evans, finansiell terapeut, menar att det i grunden handlar om trygghet.
”Vad vi pratar om med en lägre nettoförmögenhet är ärligt talat hur mycket pengar du faktiskt har, och vad du potentiellt skulle kunna ta ifrån om du verkligen behövde det”, säger hon till CNBC.
Oron bland höginkomsttagare, menar hon, kan handla om allt från inflation och uppsägningar till krig och AI-utveckling. Även den som tjänar bra kan känna sig sårbar om tryggheten bygger på en lön som plötsligt kan försvinna.
Varnar för panikbeslut
När oron väl tar över kan den också påverka hur man hanterar sin ekonomi.
”Fatta snälla inte ekonomiska beslut eller flytta några pengar när du känner dig stressad eller befinner dig i kris”, avslutar Evans.
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