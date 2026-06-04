Hög lön räcker inte – därför känner du ändå oro 

Skulderna tynger mer än lönen hjälper

Bland personerna med negativ nettoförmögenhet, alltså de som har mer skulder än tillgångar, uppgav 65 procent att de känner ekonomisk oro.

Det kan jämföras med 47 procent bland dem som har en nettoförmögenhet på mellan 75 000 och 250 000 dollar och 24 procent bland personer med en nettoförmögenhet på 800 000 dollar eller mer.

Aja Evans, finansiell terapeut, menar att det i grunden handlar om trygghet.

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”Vad vi pratar om med en lägre nettoförmögenhet är ärligt talat hur mycket pengar du faktiskt har, och vad du potentiellt skulle kunna ta ifrån om du verkligen behövde det”, säger hon till CNBC.

Oron bland höginkomsttagare, menar hon, kan handla om allt från inflation och uppsägningar till krig och AI-utveckling. Även den som tjänar bra kan känna sig sårbar om tryggheten bygger på en lön som plötsligt kan försvinna.

Varnar för panikbeslut

När oron väl tar över kan den också påverka hur man hanterar sin ekonomi.

”Fatta snälla inte ekonomiska beslut eller flytta några pengar när du känner dig stressad eller befinner dig i kris”, avslutar Evans.

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