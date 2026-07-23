Banken: Här är världens billigaste storstäder – en överraskar

Tokyo har rasat i prislistorna

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Tokyo, tidigare en av världens dyraste städer, hamnar i dag i mitten eller i den billigare halvan av flera internationella prisjämförelser.

En middag för två är billigare i Tokyo än i bland annat Johannesburg, São Paulo, Istanbul, Warszawa och Prag. Priset motsvarar ungefär en tredjedel av kostnaden i Zürich och New York.

Ett McDonald’s-mål kostar fyra gånger mer i Tel Aviv än i Tokyo. Även en cappuccino är billigare i Tokyo än i 44 av de 69 städer som ingår i rapporten.

Skillnaden märks också på bostadsmarknaden. Att hyra en trerumslägenhet i Tokyo kostar knappt en fjärdedel av motsvarande bostad i New York. Sedan 2016 har hyran dessutom sjunkit med 23 procent räknat i dollar.

Japan är även det billigaste landet i undersökningen för den som vill köpa en Iphone.

Svag valuta ligger bakom

Förklaringen hittar vi framför allt i den svaga yenen, kombinerad med långvarigt låg inflation och svag löneutveckling. Yenen har tappat mer än hälften av sitt värde mot dollarn sedan 2012.

Det gör inte Tokyo billigast i världen. Men bland storstäder i utvecklade länder har den japanska huvudstaden blivit ett lågprisundantag.

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Schweiz i andra änden av listan

I motsatt ände fortsätter Zürich och Genève att slåss om positionen som världens dyraste stad. Därefter följer Tel Aviv, New York och San Francisco.

Prisskillnaderna är stora. En middag för två i Zürich kostar omkring tre gånger så mycket som i Tokyo. New York har de högsta hyrorna i undersökningen medan Hongkong är dyrast för den som vill köpa en bostad.

Även Tel Aviv har klättrat snabbt i prislistorna. Där kostar ett McDonald’s-mål mer än i någon annan av de 69 städerna. Staden hör även till de dyraste för restaurangbesök, bensin och kläder.

Dyrast är inte alltid bäst

Höga eller låga priser betyder dock inte automatiskt hög livskvalitet.

När Deutsche Bank väger samman bland annat köpkraft, trygghet, sjukvård, boendekostnader, restider, föroreningar och klimat hamnar Luxemburg högst. Köpenhamn och Amsterdam följer därefter, medan Wien och München delar fjärdeplatsen.

Stockholm hamnar på delad 19:e plats i livskvalitetsrankningen. Vi får höga betyg för vår låga föroreningsnivå, men når inte upp till toppstäderna.

Flera av världens mest kända finansstäder hamnar betydligt längre ned. Paris placeras på plats 43, New York på plats 46 och London på plats 47. Höga bostadskostnader och långa pendlingstider drar ned resultaten.

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