Pensionärer 75 år och äldre har bara blivit mer förmögna i USA – och omvänt har alla andra åldersgrupper märkt att pengapåsen krympt, berättar Business Insider.
Här blir pensionärer bara rikare – andra är fattigare
Mest läst i kategorin
"Nu pekar det neråt istället för uppåt" – Husutbudet vänder
Efter fyra år av stigande utbud på småhusmarknaden syns nu en förändring. Nya siffror visar att husutbudet krymper. Bostadsmarknaden har länge dominerats av rekordlånga försäljningstider och ett ovanligt stort utbud. Men nu pekar siffrorna åt ett nytt håll. Hemnet rapporterar att småhusmarknaden visar tydliga tecken på ett trendbrott. Missa inte: 3 procent inflation – känns …
Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”
De äldre kvinnor som tidigare dominerade bland Sveriges fattigpensionärer är på väg att ersättas av en ny grupp. “Tyvärr ser jag en risk för att antalet ökar”, säger pensionsekonomen. Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen. Den som jobbar mer får också högre pension. Länge innebar det att äldre kvinnor som arbetat lite eller inte alls …
Här är världens bästa land att pensionera sig i
Gå i pension utomlands? En bra idé om du frågar svenskarna. Men vart ska man flytta? Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Helt märkligt är väl inte det. I Sverige växer oron för pensionen. Samtidigt uppger sju av tio svenska pensionärer att de inte klarar sig på allmän pension. “Det …
Svenskar går miste om 18 miljarder – varje år
Trots att svenska hushåll har över 2 000 miljarder kronor på sparkonton förloras nästan 18 miljarder kronor i ränta årligen. Vi har redan kunnat konstatera att man inte bör ha för mycket pengar på sparkontot. För mycket pengar innebär att du går miste om börsens avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund …
15 procent i plånboken – de får mest från Försäkringskassan
Hushållen upplever att priserna rusar långt mer än statistiken visar. Samtidigt växer en ny grupp fattigpensionärer fram i Sverige. Svenskarnas vardagsekonomi känns som 15 procents inflation trots tre på pappret. Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning medan världens bästa land för pensionering har utsetts. Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka till handlingarna. …
Enligt en rapport, som tidningen hänvisar till, är det bostadskapital, börsvinster och lägre skuldsättning som gjort att den relativa förmögenheten ökat för pensionärer i USA med betoning på de som är 75 år och uppåt.
De som är yngre har det inte lika välbeställt, varken när det kommer till aktier eller bostadsägande.
De är dessutom mer skuldsatta, enligt studien.
Läs också: Pensionärer håller ekonomin flytande i USA E55
Guldkantade decennier för pensionärer
Edward Wolff, ekonom vid New Yorks universitet, skriver i en artikel med anledning av undersökningen att förmögenhetsökningen för amerikaner som är 75 år och äldre skett mellan 1983 och 2022.
Det rör sig om ett kraftigt uppsving för denna grupp, medan andra åldersgrupper sett nettoförmögenheten minska.
I studien har fokus legat på skillnaden i medianförmögenhet mellan amerikaner över 75 och de under 35.
Från början var tanken att belysa nedgången i förmögenhet för yngre amerikaner, men den dramatiska uppgången i förmögenhet för äldre amerikaners hushåll fick forskaren att i ställe lägga tonvikten på det.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Verkligheten mycket mer dyster för yngre
”Studien fann att andelen amerikaner som äger sina bostäder i åldern 65 år och äldre ökade med mer än sju procentenheter mellan 1983 och 2022, medan andelen stod stilla bland de under 35 år”, skriver Business Insider.
Babyboom-generationen har dragit fördel av prisökningen på bostäder de senaste årtiondena i USA, samtidigt som det är och har varit bostadsbrist och en stigande efterfrågan.
Att äldre håller fast vid sina hem är till nackdel för yngre bostadsköpare.
Babyboomers ägde för tre år sedan dubbelt så många hus med tre eller fler sovrum som millennials med barn.
Dessutom skenar bolåneskulderna för yngre som lyckas ro i land en bostadsaffär.
Det handlar om en mycket större ökning på den fronten än för pensionärer i USA.
Börsen bakom äldres ekonomiska lyft
Där till kommer de amerikanska pensionärerna aktievinster, som gjort att deras nettoförmögenhet exploderat, framgår det, även om det inte gäller alla äldre.
Det finns också en stor grupp amerikanska pensionärer som har svårt att hitta bostäder till drägliga hyror, och dessutom kämpar de med stigande kostnader för sjukvård och långtidsvård, försäkringspremier som drar i väg och underhållskostnader.
Vissa pensionärer har tuffare villkor
Vissa äldre husägare känner sig hårt pressade och enligt en rapport som Business Insider hänvisar till från Harvards Joint Center for Housing Studies tampades cirka en tredjedel av äldrehushållen i USA 2023 med skenande kostnader kopplade till boendet, varav mer än hälften av dessa la mer än hälften av sin inkomst på boendet.
Läs även: Klicken rika håller USA:s ekonomi under armarna DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Svenska kulturkanon: Riksbanken, Kamprad och skatt på omdebatterad lista
Regeringen och kulturminister Parisa Lilijestrand presenterade på tisdagen den omdebatterade statliga kulturkanon. Ekonomi hade en helt egen kategori. Totalt tio viktiga händelser från Sveriges ekonomiska historia fick plats. Läs även: 17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank – Dagens PS Samtliga tio märkeshändelser i svensk ekonomi enligt kulturkanon: Dagens PS listar alla utvalda händelser …
Börskrasch eller inte? Så tror analytikerna nu
Står vi inför en annalkande börskrasch? Efter en stark återhämtning från april väcks nu allt fler farhågor om en möjlig korrigering på de globala aktiemarknaderna. Bloomberg har tagit del av en rad analytikers röster kring det nuvarande börsläget och vart vi kan vara på väg. Läs även: Så hanterar du börsen i höst: "Oro kan …
Sommarglädjen bortblåst – nu är svensken realist
Efter en ovanligt ljus vår och sommar har sinnesstämningen hos svenska bolånetagare vänt. Ordna Bolåns senaste Bolånebarometer visar att hushållen blivit betydligt mer pessimistiska kring både räntor och bostadspriser. I juli var rekordmånga hushåll nöjda med sina bolåneräntor – 55 procent, en nivå som inte setts på länge.? Bara en månad senare föll siffran till …
Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd
Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm. Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig om är nu utköpta Tethys Oil och Fortnox, skriver DI. ”Vi misstänker att informationen om att bolagen skulle köpas …
Så blir ETF:er spararnas Ikea-lösning
Många svenskar har någon gång svurit över en Ikea-manual, men samtidigt känt en viss stolthet när möbeln står färdig. Den känslan är starkare än man tror och den har nu fått ett namn i finansvärlden: Ikea-effekten. När det gäller investeringar handlar det om att värdera det vi själva bygger högre. Ofta leder det till felaktiga …