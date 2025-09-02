Dagens PS
Nio anhållna för grova insiderbrott

Här blir pensionärer bara rikare – andra är fattigare

pensionärer
75 år och äldre blir bara rikare i USA medan alla andra åldersgrupper i landet har fått det sämre ställt. (Foto: Mick Haupt/Pexels)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Pensionärer 75 år och äldre har bara blivit mer förmögna i USA – och omvänt har alla andra åldersgrupper märkt att pengapåsen krympt, berättar Business Insider.

Enligt en rapport, som tidningen hänvisar till, är det bostadskapital, börsvinster och lägre skuldsättning som gjort att den relativa förmögenheten ökat för pensionärer i USA med betoning på de som är 75 år och uppåt.

De som är yngre har det inte lika välbeställt, varken när det kommer till aktier eller bostadsägande.

De är dessutom mer skuldsatta, enligt studien.

Guldkantade decennier för pensionärer

Edward Wolff, ekonom vid New Yorks universitet, skriver i en artikel med anledning av undersökningen att förmögenhetsökningen för amerikaner som är 75 år och äldre skett mellan 1983 och 2022.

Det rör sig om ett kraftigt uppsving för denna grupp, medan andra åldersgrupper sett nettoförmögenheten minska.

I studien har fokus legat på skillnaden i medianförmögenhet mellan amerikaner över 75 och de under 35.

Från början var tanken att belysa nedgången i förmögenhet för yngre amerikaner, men den dramatiska uppgången i förmögenhet för äldre amerikaners hushåll fick forskaren att i ställe lägga tonvikten på det.

Verkligheten mycket mer dyster för yngre

”Studien fann att andelen amerikaner som äger sina bostäder i åldern 65 år och äldre ökade med mer än sju procentenheter mellan 1983 och 2022, medan andelen stod stilla bland de under 35 år”, skriver Business Insider.

Babyboom-generationen har dragit fördel av prisökningen på bostäder de senaste årtiondena i USA, samtidigt som det är och har varit bostadsbrist och en stigande efterfrågan.

Att äldre håller fast vid sina hem är till nackdel för yngre bostadsköpare.

Babyboomers ägde för tre år sedan dubbelt så många hus med tre eller fler sovrum som millennials med barn.

Dessutom skenar bolåneskulderna för yngre som lyckas ro i land en bostadsaffär.

Det handlar om en mycket större ökning på den fronten än för pensionärer i USA.

Börsen bakom äldres ekonomiska lyft

Där till kommer de amerikanska pensionärerna aktievinster, som gjort att deras nettoförmögenhet exploderat, framgår det, även om det inte gäller alla äldre.

Det finns också en stor grupp amerikanska pensionärer som har svårt att hitta bostäder till drägliga hyror, och dessutom kämpar de med stigande kostnader för sjukvård och långtidsvård, försäkringspremier som drar i väg och underhållskostnader.

Vissa pensionärer har tuffare villkor

Vissa äldre husägare känner sig hårt pressade och enligt en rapport som Business Insider hänvisar till från Harvards Joint Center for Housing Studies tampades cirka en tredjedel av äldrehushållen i USA 2023 med skenande kostnader kopplade till boendet, varav mer än hälften av dessa la mer än hälften av sin inkomst på boendet.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

