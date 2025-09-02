Här blir pensionärer bara rikare – andra är fattigare

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Enligt en rapport, som tidningen hänvisar till, är det bostadskapital, börsvinster och lägre skuldsättning som gjort att den relativa förmögenheten ökat för pensionärer i USA med betoning på de som är 75 år och uppåt.

De som är yngre har det inte lika välbeställt, varken när det kommer till aktier eller bostadsägande.

De är dessutom mer skuldsatta, enligt studien.

Guldkantade decennier för pensionärer

Edward Wolff, ekonom vid New Yorks universitet, skriver i en artikel med anledning av undersökningen att förmögenhetsökningen för amerikaner som är 75 år och äldre skett mellan 1983 och 2022.

Det rör sig om ett kraftigt uppsving för denna grupp, medan andra åldersgrupper sett nettoförmögenheten minska.

I studien har fokus legat på skillnaden i medianförmögenhet mellan amerikaner över 75 och de under 35.

Från början var tanken att belysa nedgången i förmögenhet för yngre amerikaner, men den dramatiska uppgången i förmögenhet för äldre amerikaners hushåll fick forskaren att i ställe lägga tonvikten på det.