Här är Sveriges billigaste – och dyraste – matbutik

Billigaste kedjorna

Genomsnittspriset för PRO:s matkasse var 1 116,03 kronor. I stora butiker låg snittet på 1 052,72 kronor medan små butiker i snitt landade på 1 139,81 kronor.

Mindre butiker är alltså omkring 8 procent dyrare än stormarknader.

Bland de mindre butikerna hade Lidl lägst snittpris, 1 025,52 kronor. Bland de större butikerna var Maxi ICA Stormarknad billigast, följt av Willys.

Även geografiskt finns stora skillnader. Skåne hade lägst snittpris i landet, 1 086,10 kronor. Dyrast var Jämtlands län, där PRO-kassen kostade 1 153,24 kronor i snitt.

Momssänkningen märks

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I årets undersökning kan PRO också konstatera att den sänkta matmomsen har fått effekt. Jämfört med förra året har priset på PRO-kassen sjunkit med drygt 6 procent.

Det motsvarar, eller överstiger, effekten av momssänkningen.

”Det är positivt att se att momssänkningen faktiskt lett till lägre priser i butik”, säger Åsa Lindestam, ordförande i PRO. ”Inför sänkningen den 1 april var många oroliga för att den inte skulle märkas”.

Alla kedjor i jämförelsen har sänkt priserna. Mest har Tempo sänkt, med 7,4 procent. Därefter kommer Maxi ICA Stormarknad, där priserna sjunkit med 7 procent. Minst sänkning står Willys för, med 5,3 procent.

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