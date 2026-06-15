Matpriserna har sjunkit efter momssänkningen. Men var du handlar spelar fortfarande stor roll. I PRO:s stora prisundersökning skiljer det nästan 285 kronor mellan den billigaste och dyraste matkassen.
Här är Sveriges billigaste – och dyraste – matbutik
I april gav sig omkring 1 000 PRO-medlemmar ut i matbutiker runt om i landet. Under en och samma dag noterade de ordinarie priser på varorna i den så kallade PRO-kassen, som i år bestod av 42 olika livsmedel.
Totalt besöktes 736 butiker varav 710 redovisas med fullständiga uppgifter i sammanställningen.
Av dessa 710 butiker är det två som sticker ut.
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Billigaste och dyraste matbutik
Billigast av alla undersökta butiker var Maxi ICA Stormarknad i Kalmar. Där kostade PRO-kassen 988,50 kronor.
Dyrast var Hemköp Huddinge Matbörsen i Stockholms län. Där landade samma matkasse på 1 273,04 kronor.
Skillnaden mellan de två butikerna är därmed 284,54 kronor. Den dyraste matkassen kostar 29 procent mer än den billigaste.
Fem billigaste matbutikerna i PRO:s undersökning:
- Maxi ICA Stormarknad Kalmar, Kalmar län: 988,50 kronor
- Maxi ICA Stormarknad Flygstaden, Halland: 990,53 kronor
- Lidl-butik, Lundavägen Arlöv, Skåne: 996,66 kronor
- Maxi ICA Stormarknad Kungsbacka, Halland: 998,50 kronor
- Maxi ICA Stormarknad Östersund, Jämtlands län: 999,02 kronor
Fem dyraste matbutikerna i PRO:s undersökning:
- Hemköp Huddinge Matbörsen, Stockholms län: 1 273,04 kronor
- Tempo Nyköping Trillingbergsvägen, Södermanland: 1 272,36 kronor
- Coop Erik Dahlbergsgatan, Stockholms län: 1 266,90 kronor
- Coop Vittangi, Norrbotten: 1 259,86 kronor
- Coop Kristdala, Kalmar län: 1 254,62 kronor
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Billigaste kedjorna
Genomsnittspriset för PRO:s matkasse var 1 116,03 kronor. I stora butiker låg snittet på 1 052,72 kronor medan små butiker i snitt landade på 1 139,81 kronor.
Mindre butiker är alltså omkring 8 procent dyrare än stormarknader.
Bland de mindre butikerna hade Lidl lägst snittpris, 1 025,52 kronor. Bland de större butikerna var Maxi ICA Stormarknad billigast, följt av Willys.
Även geografiskt finns stora skillnader. Skåne hade lägst snittpris i landet, 1 086,10 kronor. Dyrast var Jämtlands län, där PRO-kassen kostade 1 153,24 kronor i snitt.
Momssänkningen märks
I årets undersökning kan PRO också konstatera att den sänkta matmomsen har fått effekt. Jämfört med förra året har priset på PRO-kassen sjunkit med drygt 6 procent.
Det motsvarar, eller överstiger, effekten av momssänkningen.
”Det är positivt att se att momssänkningen faktiskt lett till lägre priser i butik”, säger Åsa Lindestam, ordförande i PRO. ”Inför sänkningen den 1 april var många oroliga för att den inte skulle märkas”.
Alla kedjor i jämförelsen har sänkt priserna. Mest har Tempo sänkt, med 7,4 procent. Därefter kommer Maxi ICA Stormarknad, där priserna sjunkit med 7 procent. Minst sänkning står Willys för, med 5,3 procent.
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