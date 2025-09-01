Förslaget: Låta unga använda pension som kontantinsats

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Att unga har det knepigt på bostadsmarknaden är ingen nyhet.

Bland annat visar beräkningar från Stockholms Handelskammare att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm.

Därtill har unga hemmaboende vuxna mellan 18-34 år nästintill fördubblats de senaste åren.

Kan pensionspengar vara lösningen på problemet? Det tror MUF.

Pension som säkerhet

Förslaget innebär att den pension man tjänar in under de första åren i arbetslivet ska kunna användas som en garanti gentemot banken. Det handlar inte om att ta ut pengarna i förtid. Istället ska de ligga kvar hos Pensionsmyndigheten som en säkerhet.

Douglas Thor, förbundsordförande för MUF, menar att det skulle skapa mer jämlika möjligheter på bostadsmarknaden.

”Vi ser ju att många människor som arbetar har sparat in mycket pengar men som ligger undanlagt i pension. Att kunna använda det som säkerhet för en kontantinsats hade möjliggjort för människor som inte har föräldrar som kan betala bostad åt dem att också kunna vara med och ta sig in på bostadsmarknaden”, säger han till Sveriges Radio.