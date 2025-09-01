Unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Moderata ungdomsförbundet (MUF) tror att problemet kan lösas genom att öppna upp pensionssystemet.
Förslaget: Låta unga använda pension som kontantinsats
Att unga har det knepigt på bostadsmarknaden är ingen nyhet.
Bland annat visar beräkningar från Stockholms Handelskammare att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm.
Därtill har unga hemmaboende vuxna mellan 18-34 år nästintill fördubblats de senaste åren.
Kan pensionspengar vara lösningen på problemet? Det tror MUF.
Pension som säkerhet
Förslaget innebär att den pension man tjänar in under de första åren i arbetslivet ska kunna användas som en garanti gentemot banken. Det handlar inte om att ta ut pengarna i förtid. Istället ska de ligga kvar hos Pensionsmyndigheten som en säkerhet.
Douglas Thor, förbundsordförande för MUF, menar att det skulle skapa mer jämlika möjligheter på bostadsmarknaden.
”Vi ser ju att många människor som arbetar har sparat in mycket pengar men som ligger undanlagt i pension. Att kunna använda det som säkerhet för en kontantinsats hade möjliggjort för människor som inte har föräldrar som kan betala bostad åt dem att också kunna vara med och ta sig in på bostadsmarknaden”, säger han till Sveriges Radio.
Kopplas till lågt barnafödande
Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om det sjunkande barnafödandet. MUF kopplar bostadsfrågan till familjebildning och menar att tryggare möjligheter att köpa bostad kan underlätta för unga att skaffa barn.
Bland annat har 1 av 10 unga Stockholmare avstått från eller tvekat på att skaffa barn på grund av den dysfunktionella bostadsmarknaden. Det visar en undersökning från Stockholms Handelskammare.
“Den trasiga bostadsmarknaden slår särskilt hårt mot kvinnor i familjebildande ålder. Politiken behöver omedelbart sjösätta reformer som syftar till att skapa förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad”, konstaterade Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i fjol.
Ingen risk att framtida pensioner urholkas
Det finns förvisso några uppenbara risker med förslaget, inte minst risken för en lägre pension i framtiden.
Men det lär inte bli något större problem, hävdar Thor.
“Även i det väldigt osannolika att de skulle försvinna och att bostadens värde försvinner, så är det så att min generation, den unga generationen idag, kommer att ha väldigt höga pensioner i relation till de som är pensionärer idag”, säger han till SR.
Frågan till stämman
Förslaget är en del av MUF:s paket inför Moderaternas partistämma i höst. Där väntas flera idéer läggas fram med syfte att både stärka ungas möjligheter på bostadsmarknaden och bemöta det sjunkande barnafödandet.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
