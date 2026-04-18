FI: Låna inte till semestern – otrevlig eftersmak

Finansinspektionens statistik visar ett tydligt mönster: i juli tar svenskarna flest lån utan säkerhet, så kallade blancolån, för att konsumera. Att det sker i samband med semestertider är ingen slump.

När vi har ställt frågor till hushåll om det här bekräftar en av tio att man överväger att ta konsumtionslån för att betala sin sommarsemester, säger Langemark.

Problemet är att de här lånen ofta är betydligt dyrare än till exempel bolån. Nu är också ränteavdragen borta på den här typen av lån, vilket innebär att man inte får tillbaka någonting på dem vid skatteåterbäringen.

”Exceptionellt läge”

Blancolån och spontan konsumtion ökar risken för överskuldsättning, enligt Finansinspektionens analyser.

I ett omvärldsläge som är exceptionellt svårt att bedöma och vilka implikationer det kommer få på svensk ekonomi, vill vi uppmana till försiktighet innan man tar den här typen av lån, och i stället försöka anpassa sin semesterekonomi efter de förutsättningar man har.

Frågan är vad exempelvis en barnfamilj med ansträngd budget ska göra om semesterkassan inte räcker.

Jag tror att det är viktigt att man pratar i sin familj om hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut och vad man kan göra av det. Och tillsammans prata om prioriteringar och vad man ska göra för att nå ett visst mål, och det målet kanske inte behöver vara just den här sommaren, säger Moa Langemark.

Nej till vännerna

Myndighetens rekommendation är att säga nej till kompisgruppens reseförslag om man känner att man inte har råd, i stället för att överväga att ta ett lån utan säkerhet.

Det är viktigt att våga prata om att det inte funkar ekonomiskt. Vår statistik visar att du sannolikt inte är ensam om det här.

Du kanske snarare är den som är modig som vågar ta upp det här i din vänskapskrets och hjälper andra som kanske inte vågar sätta ner foten och säga att man faktiskt inte har råd, säger Langemark.