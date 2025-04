Fem saker rika gör med sina pengar – som du har missat 

Visst drömmer väl många av oss om rikedom.

Problemet, menar Ramit Sethi – som skrivit boken I Will Teach You to Be Rich – är att vi stirrar oss blinda på småutgifter, som att skippa utemat eller att byta elbolag för att spara några tior.

Medan vi sysslar med sådant “oviktigt”, sysslar de verkligt förmögna med något helt annat.

I ett nyhetsbrev lyfter Sethi fram fem regler som enligt honom går som en röd tråd bland personer med gott om pengar.

1. Har full koll på siffrorna

Ramit Sethi säger att många han mött genom åren inte har någon aning om vad de faktiskt tjänar. Det gäller inte bara enstaka individer – utan hela hushåll.

“Det är chockerande, men 50 procent av paren jag pratar med vet inte vad de har för hushållsinkomst. 90 procent av dem som har skulder vet inte hur stora skulderna är”, säger han till CNBC Make It.

Och just där, menar han, börjar problemen. Den som inte har koll på sina siffror har svårt att fatta bra beslut.

“Rika personer som är skickliga med pengar kan säga exakt hur mycket de kommer att ha nästa månad, nästa år – ja, till och med om fem år”, skriver Sethi.