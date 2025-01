Vit månad? Så mycket pengar kan du spara

Kryptomarknaden befinner sig just nu i ett positivt momentum, där altcoins lyfter, Bitcoin når nya rekordnivåer och utvecklingen i USA öppnar dörrar för en ljusare framtid. I detta gynnsamma klimat gör Valour en storsatsning och lanserar 20 nya produkter för att möta den ökade efterfrågan från investerare. Läs mer om Valour – Vi ser ett …

Så mycket kan man spara

Drickande har en tendens att kosta skjortan.

Enligt kampanjen Own Your Limits, som har kollat på amerikanernas alkoholkostnader, kan man spara cirka 535 kronor bara på kostnaden för alkohol under en månad. Och då har man inte räknat med dricks, taxi hem eller den obligatoriska nattmaten efter en utekväll.

I slutändan kan det alltså handla om över tusen kronor.

När ett gäng britter deltog i Dry January förra året sparade de i genomsnitt över 1 400 svenska kronor, enligt accentmagasin.

Så lyckas du med en vit månad

Att avstå från alkohol kan låta enkelt på pappret, men verkligheten är ofta en annan. Här är några tips som kan hålla dig på banan:

Planera i förväg: Fundera på i vilka sociala situationer du kan bli frestad. Varför inte byta barhäng mot en fika?

Fundera på i vilka sociala situationer du kan bli frestad. Varför inte byta barhäng mot en fika? Informera andra: Berätta för familj och vänner att du kör en vit månad. Då får du stöd och slipper förklara dig om någon bjuder på vin.

Berätta för familj och vänner att du kör en vit månad. Då får du stöd och slipper förklara dig om någon bjuder på vin. Testa mocktails: Många restauranger erbjuder alkoholfria alternativ till dina favoritdrinkar.

Många restauranger erbjuder alkoholfria alternativ till dina favoritdrinkar. Sätt ett mål: Vad ska du göra med pengarna du sparar? Ett tydligt mål, som en semesterkassa, kan hålla dig motiverad.

Hälsofördelar

Pengar i all ära – men den kanske viktigaste fördelen med en vit månad är trots allt effekten på hälsan.

Enligt IQ kan blodtryck, kolesterol och levervärden förbättras – något som bland annat minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Även hjärnan får en boost – bättre minne och förbättrad sömn är några av de positiva effekterna.

Och även om de omedelbara hälsofördelarna försvinner snabbt om man återgår till sina tidigare vanor, visar studier att många som deltar i en vit månad dricker mindre även efteråt.

