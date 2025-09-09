Ekonomen: Så kan svenska hushåll spara tusenlappar 

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Spara på dyra avtal

Gamla bredbands-, mobil- och elavtal är ett annat område där många förlorar pengar, konstaterar Lavie. Företag lockar ofta nya kunder med lägre priser medan befintliga kunder får se sina kostnader smyga uppåt.

Jämför man erbjudanden via tjänster som Elpriskollen.se eller Bredbandsval.se kan man dock sänka sina kostnader rejält.

Om du förhandlar ner dina bredbands- och mobilkostnader med 100 kronor vardera per månad kan du frigöra 2 400 kronor per år. Om du dessutom hittar ett bättre elavtal kan du frigöra ytterligare 2 400 kronor.

Entreprenören Rose Han, som nådde sin första miljon redan vid 32 års ålder, beskriver förhandlandet som en nyckelstrategi:

”De flesta antar att deras räkningar inte går att förhandla om och är huggna i sten. Men sanningen är: Nästan allt går att förhandla om”, menar hon.

Försäkringar som överlappar

Annat som kan gröpa ur hushållskassan är försäkringar.

“Många betalar för skydd de inte använder eller har dubbletter”, konstaterar Lavie.

Vissa skydd kan redan ingå via arbetsgivare, fackförbund eller kreditkort. Att jämföra innehåll och priser hos olika bolag kan ge en genomsnittlig besparing på cirka 2 000 kronor per år.

Byt lån och kapa räntan

För hushåll med dyra kreditkortsskulder eller blancolån kan en omförhandling göra stor skillnad.

I ett exempel från Lavie flyttas en skuld på 50 000 kronor från 17 procents ränta till ett privatlån på 8 procent. Räntekostnaden sjunker då från 8 500 till 4 000 kronor per år – en besparing på 4 500 kronor.

Fakturor och avgifter

Fakturor och avgifter kan även det kosta mer än man tror. En pappersfaktura kan innebära en avgift på 30-50 kronor medan en missad betalning ofta leder till både påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Genom att använda autogiro eller e-faktura kan man undvika dessa kostnader och i förlängningen spara omkring 500 kronor om året.

Nästan 15 000 kronor extra

För den som lyckas följa Lavies råd till punkt och pricka kan besparingarna uppgå till 14 800 kronor per år.

“Det börjar med små, konkreta beslut nu i höst”, avslutar Lavie.

