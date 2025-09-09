Dagens PS
Ekonomen: Så kan svenska hushåll spara tusenlappar 

Små justeringar i vardagsekonomin kan frigöra närmare 15 000 kronor årligen (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Små justeringar i vardagsekonomin kan frigöra närmare 15 000 kronor årligen. Det berättar sparekonomen Sharon Lavie.

Streamingtjänster, gamla avtal och dubbla försäkringar. Svenska hushåll lägger varje år tusentals kronor på onödiga utgifter. 

Men med en timme eller två vid köksbordet kan du i snitt frigöra upp till 14 800 kronor per år, visar en genomgång från Lendos Sharon Lavie. 

Prenumerationer dränerar plånboken

Kostnader för streamingtjänster, gymkort och digitala prenumerationer har en tendens att staplas på varandra. 

“Ofta underskattar vi hur mycket dessa små summor sammantaget drar från vår budget”, skriver Lavie i ett blogginlägg

Enligt en undersökning från revisions- och konsultföretaget EY har eller planerar drygt var tredje svenskt hushåll att avsluta sina streamingabonnemang – en bra bit över det globala snittet på 29 procent. 

Och det kan löna sig. 

Sharon Lavie, sparekonom på Lendo
Sharon Lavie, sparekonom på Lendo (Foto: Lendo)

Enligt Lavie kan två outnyttjade streamingtjänster á 129 kronor i månaden betyda en årlig utgift på över 3 000 kronor.

Rådet är att gå igenom kontoutdrag, mobilinställningar och e-post för att se vilka tjänster du faktiskt betalar för, och sedan skrota det du inte använder.

Spara på dyra avtal 

Gamla bredbands-, mobil- och elavtal är ett annat område där många förlorar pengar, konstaterar Lavie. Företag lockar ofta nya kunder med lägre priser medan befintliga kunder får se sina kostnader smyga uppåt.

Jämför man erbjudanden via tjänster som Elpriskollen.se eller Bredbandsval.se kan man dock sänka sina kostnader rejält. 

Om du förhandlar ner dina bredbands- och mobilkostnader med 100 kronor vardera per månad kan du frigöra 2 400 kronor per år. Om du dessutom hittar ett bättre elavtal kan du frigöra ytterligare 2 400 kronor. 

Entreprenören Rose Han, som nådde sin första miljon redan vid 32 års ålder, beskriver förhandlandet som en nyckelstrategi

”De flesta antar att deras räkningar inte går att förhandla om och är huggna i sten. Men sanningen är: Nästan allt går att förhandla om”, menar hon. 

Försäkringar som överlappar

Annat som kan gröpa ur hushållskassan är försäkringar. 

“Många betalar för skydd de inte använder eller har dubbletter”, konstaterar Lavie. 

Vissa skydd kan redan ingå via arbetsgivare, fackförbund eller kreditkort. Att jämföra innehåll och priser hos olika bolag kan ge en genomsnittlig besparing på cirka 2 000 kronor per år. 

Byt lån och kapa räntan

För hushåll med dyra kreditkortsskulder eller blancolån kan en omförhandling göra stor skillnad.

I ett exempel från Lavie flyttas en skuld på 50 000 kronor från 17 procents ränta till ett privatlån på 8 procent. Räntekostnaden sjunker då från 8 500 till 4 000 kronor per år – en besparing på 4 500 kronor.

Fakturor och avgifter 

Fakturor och avgifter kan även det kosta mer än man tror. En pappersfaktura kan innebära en avgift på 30-50 kronor medan en missad betalning ofta leder till både påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Genom att använda autogiro eller e-faktura kan man undvika dessa kostnader och i förlängningen spara omkring 500 kronor om året.

Nästan 15 000 kronor extra

För den som lyckas följa Lavies råd till punkt och pricka kan besparingarna uppgå till 14 800 kronor per år. 

“Det börjar med små, konkreta beslut nu i höst”, avslutar Lavie. 

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

