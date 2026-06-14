När säkerhetskontrollen är passerad och avgången närmar sig är det inte helt ovanligt att magen börjar kurra. Problemet är att priset på en macka kan gröpa ett hål i plånboken.
Efter kritiken: Arlandas pristak ska hålla nere matpriserna
Maten på Arlanda är dyr.
Vill man köpa en räkmacka och en stor stark på Sky Horizon på Arlanda får man punga ut runt 430 kronor. Det visade en undersökning från Zmarta 2024.
De höga priserna har, inte helt oväntat, fått många resenärer att höja på ögonbrynen.
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”Följer priserna löpande”
I en intervju med Dagens Nyheter säger Swedavias nya vd Mats Johannesson att bolaget följer de aktörer som driver butiker och restauranger på flygplatsen.
”Oavsett om det är att driva en butik eller restaurang så har vi saker som reglerar i avtalen vilken typ av priser man får ta”, förklarar han.
På frågan om Swedavia kontrollerar priserna svarar han:
”Det gör vi absolut. Vi följer det löpande genom att vara ute och hålla koll på priserna i både butiker och i restauranger”, lovar Johannesson.
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Har infört pristak
Prisfrågan har skavt länge men fick ny fart när den dyra räkmackan blev en snackis.
Efter kritiken valde Arlanda att agera.
”Vi har öppnat upp för ett bredare utbud, så att det vid sidan av den dyra räkmackan finns billigare alternativ”, säger flygplatschefen Karl Eklund till SVT.
I dag gäller också ett pristak på mat och dryck efter säkerhetskontrollen. Generellt får priserna inte ligga mer än omkring tio procent över nivåerna på andra håll, till exempel i Stockholms city.
”Vi kan acceptera det spannet eftersom det är dyrare att driva restaurang efter säkerhetskontrollen”, säger Karl Eklund.
Enligt flygplatschefen har förändringarna också gett effekt.
”Kundnöjdheten har ökat”, säger han.
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