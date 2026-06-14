Efter kritiken: Arlandas pristak ska hålla nere matpriserna

De höga priserna har, inte helt oväntat, fått många resenärer att höja på ögonbrynen.

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”Följer priserna löpande”

I en intervju med Dagens Nyheter säger Swedavias nya vd Mats Johannesson att bolaget följer de aktörer som driver butiker och restauranger på flygplatsen.

”Oavsett om det är att driva en butik eller restaurang så har vi saker som reglerar i avtalen vilken typ av priser man får ta”, förklarar han.

På frågan om Swedavia kontrollerar priserna svarar han:

”Det gör vi absolut. Vi följer det löpande genom att vara ute och hålla koll på priserna i både butiker och i restauranger”, lovar Johannesson.

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