Dolda smällen för hushållen – bidrag och avdrag tappar i värde

Barnbidraget borde höjas rejält

Så barnbidraget borde därmed ligga på runt 1 600 kronor i månaden istället. På ett år rör det sig om drygt 4 000 kronor för en familj.

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”Barnbidragets köpkraft har alltså minskat rejält”, skriver Frida Bratt i en Di-analys.

Men det är inte bara bidragen som förlorar i värde.

Den som hyr ut en privatbostad får enligt Skatteverket normalt göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor om året.

För den som hyr ut ett småhus finns dessutom möjlighet att dra av 20 procent av hyresintäkterna.

Schablonavdraget oförändrat i 13 år

Schablonavdraget har dock varit oförändrat sedan 2013.

Egentligen skulle beloppet uppgå till omkring 54 000 kronor om det hade följt inflationen, enligt Di:s uträkningar.

Det är en skillnad på runt 14 000 kronor som man därmed går miste om, samtidigt som kostnaderna för fritidshus har ökat med runt 60 procent sedan 2013.

Enkel matematik för politikerna

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Enligt Frida Bratt finns det många förklaringar till varför politikerna väljer att inte höja bidragen och avdragen.

De tjänar helt enkelt på det.

När de höjer bidrag som barnbidraget är det ofta för att locka många väljare, medan att låta bidragen och avdragen urholkas under åren inte väcker lika mycket intresse, och därmed passerar obemärkt förbi.

Ingen som ifrågasätter

Tusenlapparna försvinner men det är ingen som ifrågasätter det.

”Färre blir upprörda om man passivt lämnar ett fast belopp åt sitt öde”, klargör Bratt.

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