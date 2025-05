Din gamla VHS-samling kan vara värd tiotusentals kronor

Intresset ökar i Sverige

Fredrik Weileby upplever att intresset för gamla VHS:er har ökat på sistone även om hans känsla är att fokuset nu har börjat hamna på lite nyare filmer än dem som han och hans samlarkamrater är intresserade av.

“Vi som är lite äldre i gamet vill ha tidigare filmer medan en ny samlarskara vill ha filmerna som de själva växte upp med från mitten och slutet av 80-talet”, säger han.

I sin samling har han några riktiga rariteter. Däribland originalutgåvor av tre första “Star Wars”-filmerna. Dem tycker han om, men allra mest klappar nog hjärtat för “Rats”, en italiensk skräckfilm.

“Den finns bara i tre kända exemplar i Sverige. En ganska dålig film egentligen, från tidigt 80-tal tror jag. Skulle tro att den är värd 10 000 till 15 000 kronor idag.”

1970- och tidigare 80-talsfilmer i originalutgåvor som tidigare har varit hyrfilmer står högt i kurs hos samlare. (Foto: Elizabeth Conley)

Efterlyser “Varulven” på gammal VHS

Högst upp på önskelistan står den spanska 70-talsskräckisen “Varulven”.

“Hur pass ovanlig den är? Som hönständer ungefär”, skrattar han och svarar sedan ja på frågan om hade varit beredd att betala 15 000 för den om möjligheten gavs.

“Om någon är i behov av pengar och vill sälja sitt ex av en sådan sällsynt film så slår man till som en varg!”

Gammal amerikansk sci-fi populärt

Den finska sajten har talat med entusiasten Ville Lähde som driver Youtubekanalen och webbplatsen Videospace. Där listar han de videokassetter som står högst i kurs bland samlare just nu. Alla som vill kan rapportera in sina försäljningspriser så räknar sajten ut medelpriser automatiskt.

Just nu toppas listan av den amerikanska sci-fi-filmen “Buck Rogers in the 25th Century” från 1979. Snittpriset för den kultrullen ligger i skrivande stund på 1 051,50 euro men så är den också extremt sällsynt enligt Ville Lähde.

“Den är så ovanlig att jag aldrig sett den själv”, säger han till Verkkouutiset.

Vissa genrer mer populära än andra på VHS

De mest värdefulla kassetterna är ofta inom genrer som science fiction, skräck, western och kultfilmer. Äger du till exempel, i likhet med värmländska Fredrik Weileby, en originalutgåva av “Star Wars” kan du skatta dig lycklig och cirka 320 euro rikare ifall du avyttrar den. Även en del tidiga och sällsynta Disneyfilmer genererar höga priser.

En lite märkvärdig detalj är att de mest värdefulla VHS-utgåvorna, precis som Fredrik Weileby påpekar, är de som tidigare har varit uthyrningskassetter utgivna före mitten av 1980-talet. Det är för att många förstördes eller försvann efter att hyrlicensen gick ut – vilket gör dem dyrbara 2025.

1990-talets försäljningskassetter har däremot i princip inget värde, enligt Lähde.

Så vet du om du har en förmögenhet i samlingen

Hur vet man då att ens kassetter är värdefulla? Ville Lähde delar med sig av ett tips som visserligen inte är idiotsäkert men ändå ofta tillämpbart.

“Är fodralet genomskinligt och är kassetten utgiven på 1990-talet eller senare? Då är den sannolikt värdelös”, säger han.

Det finns även nätauktioner att bevaka för referenspriser och Videospace listar också riktpriser för många VHS-utgåvor.

