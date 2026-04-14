Därför är rosa mjölk trendigt

En flykt från vardagen

Det blir en viss flykt från det vanliga livet att byta färg på mjölken. I dessa tider av krig, höjning av bensinpriser, lågkonjunktur behövs något annat mer lättsamt att fokusera på.

En kort paus från det som oroar och känns jobbigt att tänka på. Som lite plåster på såren från verkligheten som många upplever oroande och oviss.

Icke politisk

Att skriva om politik eller religion på sociala medier kan skapa negativa debatter. Att lägga upp något så ofarligt som en bild där du dricker ett glas rosa mjölk är lättare än när du måste visa var du står i någon politisk brännhet fråga.

Nostalgisk tillbakablick

En del drack rosa mjölk som barn och det blir en positiv, nostalgisk känsla att testa samma sak igen. Att få bli barn på nytt, fast detta nu är en trend även bland vuxna.

Kanske fick du inte blanda mjölk med röd sylt eller karamellfärg då för det ansågs onyttigt. Men nu får du.

Kanske du upplevde din barndom som enklare än nu. Drick ett glas rosa mjölk och känn dig som ett barn igen för en kort liten stund.

Många, både unga och äldre följer influencers och vill göra som de gör. När de får tillgång till något som verkar nytt och intressant vill många andra hänga efter för att också vara inne och med i den gruppen som är inne. Du visar att du är uppdaterad och med på vad som änder.

Ger social bekräftelse

Att då få gilla och kommentarer på dina inlägg blir en form av psykologisk och social bekräftelse, Då duger du och tillhör flocken. Den rosa mjölken hjälper dig på traven här eftersom många visat sig gilla den.

Nu fick du en känsla av tillhörighet och social gemenskap, om en för en kort stund.

Bristeffekten

Det finns mycket psykologi kring varför något som inte är tillgängligt för alla kan få mer dragkraft, än det som vem som helst kan gå in i en butik och köpa.

När en vara som många kända visat upp inte finns att få tag i skapar det större köpsug. Detta hakar affärerna givetvis också på när de går ut med att den rosa mjölken tyvärr är slut överallt. Vilket gör att det får en en ännu större PR-effekt.

Effekten kallas the scarcity-effect, på svenska bristeffekten. Den kan även liknas vid FOMO, rädslan att missa något. När de du gillar och följer i sociala medier kommunicerar om rosa mjölk då vill många helt enkelt inte missa den produkten själva.

Var källkritisk

Det är på sin plats att vi stannar upp och ställer oss frågorna: Vem vill att jag ska köpa detta och varför? Är detta något jag verkligen vill ha och behöver?

Vare sig det handlar rosa mjölk eller någon annan trendprodukt. Källkritik behövs i många sammanhang i dessa tider.