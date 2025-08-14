Då kan bensinen bli ännu billigare 

Lägre oljepris och skattesänkningar har pressat priset på bensin till runt 15,50 kronor litern i Stockholmsområdet – ungefär en krona lägre än vid årsskiftet.

Bakom utvecklingen ligger bland annat att Opec, med Saudiarabien i spetsen, ökat produktionen för att återta marknadsandelar. Priset på Nordsjöolja har i år sjunkit från cirka 75 till 65 dollar per fat.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Ole Hvalbye, råvaruanalytiker på SEB, pekar även på oron för svagare global efterfrågan om Donald Trumps handelstullar slår mot världsekonomin, samt att Kinas tillväxt hackar.

“Det har funnits ganska mycket osäkerhet och oro kring hur efterfrågan kommer utvecklas. Det har påverkat oljepriset negativt”, säger han till SvD.

Priset faller under årets sista kvartal

Den internationella energimyndigheten (IEA) räknar med ett rekordstort överskott av olja kommande år, och spår att priset faller till i snitt 60 dollar under årets sista kvartal.

US Energy Information Administration (EIA) går ännu längre och tror på 50 dollar nästa år.

Hvalbye tror dock mer på en uppgång mot över 70 dollar, bland annat på grund av geopolitisk oro och möjliga räntesänkningar som kan öka efterfrågan.

ANNONS