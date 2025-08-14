Bensinpriset i Sverige har fallit till den lägsta nivån på fyra år, och mer kan vara på väg.
Då kan bensinen bli ännu billigare
Mest läst i kategorin
De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad
De allra flesta pensionärer får långt mindre än 20 000 kronor i allmän pension varje månad. Men några få har lyckats nå nästan osannolika nivåer. Enligt Pensionsmyndigheten är det framför allt tre saker som avgör hur hög den allmänna pensionen blir: inkomster under hela arbetslivet, antalet arbetsår och vid vilken ålder man börjar ta ut …
Då har du för mycket pengar på sparkontot
En ekonomisk buffert är bra att ha när bilen går sönder och diskmaskinen läcker. Men hur mycket är lagom? Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP finns det en glasklar tumregel: ”Vi brukar ju säga att man ska ha tre till fyra månadslöner i buffert för sig själv. Generellt saknar många en krockkudde vid till exempel …
Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng
Inför skolstarten uppmanar Länsförsäkringar föräldrar att prata pengar med sina barn. Vecko- eller månadspengen är inte bara en summa pengar. Det är ett sätt att lära barnen planera, prioritera och förstå värdet av pengar. Men hur mycket ska man egentligen ge? Missa inte: Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet. Dagens …
Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld
Inkomsten kan rasa med 3 000 kronor för den som tar ut tjänstepensionen för snabbt. Samtidigt har svenskarna 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta. Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna. Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur …
Ny studie: Föräldrar redo att försörja sina 40-åriga barn
En brittisk studie visar att vissa föräldrar tror att deras barn inte kommer att stå på egna ben förrän de nått medelåldern. En ny enkät, genomförd av Opinium på uppdrag av Yorkshire Building Society, omfattade 2 000 brittiska föräldrar till barn i åldrarna fem till 17 år. Resultatet visar att genomsnittsåldern då föräldrar tror att …
Lägre oljepris och skattesänkningar har pressat priset på bensin till runt 15,50 kronor litern i Stockholmsområdet – ungefär en krona lägre än vid årsskiftet.
Bakom utvecklingen ligger bland annat att Opec, med Saudiarabien i spetsen, ökat produktionen för att återta marknadsandelar. Priset på Nordsjöolja har i år sjunkit från cirka 75 till 65 dollar per fat.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Ole Hvalbye, råvaruanalytiker på SEB, pekar även på oron för svagare global efterfrågan om Donald Trumps handelstullar slår mot världsekonomin, samt att Kinas tillväxt hackar.
“Det har funnits ganska mycket osäkerhet och oro kring hur efterfrågan kommer utvecklas. Det har påverkat oljepriset negativt”, säger han till SvD.
Priset faller under årets sista kvartal
Den internationella energimyndigheten (IEA) räknar med ett rekordstort överskott av olja kommande år, och spår att priset faller till i snitt 60 dollar under årets sista kvartal.
US Energy Information Administration (EIA) går ännu längre och tror på 50 dollar nästa år.
Hvalbye tror dock mer på en uppgång mot över 70 dollar, bland annat på grund av geopolitisk oro och möjliga räntesänkningar som kan öka efterfrågan.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Så påverkas priset på bensin
SEB:s inflationsexpert Olle Holmgren använder tumregeln att ett oljeprisfall på fem dollar ger två och en halv till tre procents lägre pris på bensin.
Om EIA får rätt kan det betyda ytterligare omkring en krona billigare bensin.
“När oljepriset rör sig ändras bensinpriset väldigt snabbt”, säger Holmgren till SvD.
Läs även: Bensinpriset rasar i USA – men i Sverige kan det bli dyrare. Realtid
Då väntas det stiga igen
Trots dagens låga bensinpris är utvecklingen på sikt den motsatta.
Från den 1 januari 2027 träder EU:s nya utsläppshandelssystem för transportsektorn, ETS 2, i kraft.
Det innebär att företag som säljer fossila bränslen måste köpa utsläppsrätter – en kostnad som väntas höja priset på bensin och diesel med omkring 2,5 kronor per liter.
“Vi kan inte kompensera för detta genom att sänka skatten på bensin och diesel, kanske någon 50-öring, men inte mer än så”, säger John Hassler, professor i nationalekonomi och tidigare regeringens klimatutredare, till SVT.
För Sverige kan systemet samtidigt ge miljardintäkter, eftersom EU delar ut pengarna från utsläppsrätterna till medlemsländerna.
Enligt Hassler kan det handla om omkring 10 miljarder kronor årligen – med möjlighet att rikta stöd till hushåll och landsbygdsbor som påverkas mest.
Läs också: Bäddat för rekordbillig bensin – “perfekt storm”. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Experten ifrågasätter det kinesiska superlöftet
Den kinesiska biltillverkaren YangWang, ett lyxmärke från BYD, utmanar nu etablerade europeiska prestandamärken med en ny hyperbil som påstås ha nästan 3 000 hästkrafter. Men alla är inte övertygade om att kraften är så stor, skriver Carscoops. Har den nya hyperbilen verkligen 3 000 hästkrafter? En ny spelare har äntrat arenan för prestandabilar, och den …
De får 70 000 kronor i allmän pension – andra förlorade miljarder
I veckan har vi kunnat läsa om allt från svenskar som maxar sin pension till jakten på försvunna miljarder. Samtidigt har världens pensionskapital nått nya rekordnivåer. Några lyckliga få får nästan 70 000 kronor i allmän pension varje månad, andra får klara sig på grundskyddet.? Samtidigt jagar Pensionsmyndigheten pengar som försvunnit i uppmärksammade skandaler.? Här …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Sminkjätte tar in porrskådis för marknadsföring
L´Oréal anställer porrskådisen Ari Kytsya för att marknadsföra smink som är populärt bland tonåringar och får snabbt massiv kritik. Ari Kytsya, en så kallad ”vuxenskådespelerska” och Onlyfans-stjärna, beskriver sig själv som ”madrasskådespelerska”. Hon har dels 4,6 miljoner följare på Instagram och Tiktok och producerar där innehåll kring smink och hår, dels ett konto på Onlyfans …
En analog dröm för 25 extrema samlare
Ett brittiskt företag har just presenterat en ny superbil som är en hyllning till det förflutna. Med en V12-motor och manuell växellåda siktar de på att locka köpare som söker en analog upplevelse i en digitaliserad värld. En modern skapelse med en klassisk själ Den brittiska firman Garagisti & Co. har lanserat en ny superbil …