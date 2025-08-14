Dagens PS
Då kan bensinen bli ännu billigare 

Bensinen kan bli ännu billigare i år
Bensinen kan bli ännu billigare (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Bensinpriset i Sverige har fallit till den lägsta nivån på fyra år, och mer kan vara på väg. 

Lägre oljepris och skattesänkningar har pressat priset på bensin till runt 15,50 kronor litern i Stockholmsområdet – ungefär en krona lägre än vid årsskiftet.

Bakom utvecklingen ligger bland annat att Opec, med Saudiarabien i spetsen, ökat produktionen för att återta marknadsandelar. Priset på Nordsjöolja har i år sjunkit från cirka 75 till 65 dollar per fat.

Ole Hvalbye, råvaruanalytiker på SEB, pekar även på oron för svagare global efterfrågan om Donald Trumps handelstullar slår mot världsekonomin, samt att Kinas tillväxt hackar.

“Det har funnits ganska mycket osäkerhet och oro kring hur efterfrågan kommer utvecklas. Det har påverkat oljepriset negativt”, säger han till SvD

Priset faller under årets sista kvartal 

Den internationella energimyndigheten (IEA) räknar med ett rekordstort överskott av olja kommande år, och spår att priset faller till i snitt 60 dollar under årets sista kvartal. 

US Energy Information Administration (EIA) går ännu längre och tror på 50 dollar nästa år.

Hvalbye tror dock mer på en uppgång mot över 70 dollar, bland annat på grund av geopolitisk oro och möjliga räntesänkningar som kan öka efterfrågan.

Bensinen
Priset på bensin är ungefär en krona lägre än vid årsskiftet (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
Så påverkas priset på bensin

SEB:s inflationsexpert Olle Holmgren använder tumregeln att ett oljeprisfall på fem dollar ger två och en halv till tre procents lägre pris på bensin.

Om EIA får rätt kan det betyda ytterligare omkring en krona billigare bensin.

“När oljepriset rör sig ändras bensinpriset väldigt snabbt”, säger Holmgren till SvD. 

Läs även: Bensinpriset rasar i USA – men i Sverige kan det bli dyrare. Realtid

Då väntas det stiga igen 

Trots dagens låga bensinpris är utvecklingen på sikt den motsatta. 

Från den 1 januari 2027 träder EU:s nya utsläppshandelssystem för transportsektorn, ETS 2, i kraft. 

Det innebär att företag som säljer fossila bränslen måste köpa utsläppsrätter – en kostnad som väntas höja priset på bensin och diesel med omkring 2,5 kronor per liter.

“Vi kan inte kompensera för detta genom att sänka skatten på bensin och diesel, kanske någon 50-öring, men inte mer än så”, säger John Hassler, professor i nationalekonomi och tidigare regeringens klimatutredare, till SVT

För Sverige kan systemet samtidigt ge miljardintäkter, eftersom EU delar ut pengarna från utsläppsrätterna till medlemsländerna. 

Enligt Hassler kan det handla om omkring 10 miljarder kronor årligen – med möjlighet att rikta stöd till hushåll och landsbygdsbor som påverkas mest.

Läs också: Bäddat för rekordbillig bensin – “perfekt storm”. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

