Unik dom: Kvinna tvingades sälja sitt hus till kommunen

Börs & Finans

Guldet återhämtar sig tack vare dip-köp

Under torsdagen återhämtade priset på guld sig efter tidigare nedgångar under veckan. Detta tack vare så kallade dip-köp. Guldpriset gick uppåt igen under torsdagen. Orsaken var dip-köp som ägde rum när priset sjönk i kölvattnet av att en amerikansk handelsdomstol stoppat större delen av president Donald Trumps tullar, rapporterar Reuters. Läs mer: Experten: Därför är …