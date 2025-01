Tusenlappar kan ryka från bolånet – varje månad

Relevance Communication Nordic AB har under det senaste året utvecklats till en betydande aktör inom svensk ekonomijournalistik. I december 2023 slogs News 55 AB och Dagens PS Media AB samman, och i april fortsatte vår förvärvsstrategi genom att förvärva Realtid. Som bolagets vd Fredrik Lundberg uttrycker det: "Som en nyhetssajt står man starkare tillsammans än …

Kryptomarknaden befinner sig just nu i ett positivt momentum, där altcoins lyfter, Bitcoin når nya rekordnivåer och utvecklingen i USA öppnar dörrar för en ljusare framtid. I detta gynnsamma klimat gör Valour en storsatsning och lanserar 20 nya produkter för att möta den ökade efterfrågan från investerare. Läs mer om Valour – Vi ser ett …

Företagsekonomer står inför ständiga förändringar i ekonomiska regelverk, vilket gör att det kan vara utmanande att hålla sig uppdaterad. Många upplever att de lägger mer tid än någonsin på att följa nya regler och lagar. FAR Online är det digitala verktyget som hjälper dig att effektivisera detta arbete och förbättra din yrkesvardag. En allt-i-ett-plattform för …

Lågkonjunkturen håller sig fast – men svenskarnas köpkraft ökar. Här är branscherna som ökade mest i den fysiska detaljhandeln under december. ”Siffrorna indikerar ett positivt avslut av året”, säger Louise Richardson, Sverigechef för Nets. Årets största shoppingsäsong –?från Black Week och fram till jul –?visar på en starkare ekonomi för svenskarna. För handlare som kämpat mot lägre …

Då blir bolånet 15 000 kronor lägre per år

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson tror på en sänkning av styrräntan i januari följt av ytterligare en sänkning i maj – ned till 2,00 procent.

“Sänkningar av styrräntan drar ned ränteläget i hela ekonomin. Effekten brukar vara tydlig särskilt för rörliga boräntor”, konstaterar TT.

Nyhetsbyrån skriver att om boräntan följer med boräntan ned med 0,50 procentenheter under våren, till följd av Riksbankens väntade räntesänkningar, skulle kostnaden för ett bolån på tre miljoner kronor bli hela 15 000 kronor billigare per år, det vill säga 1 250 kronor lägre per månad – bortsett från ränteavdragets effekter.

Lägre inflation än Riksbankens mål

Om den nu aktuella inflationsprognosen prickas, utifrån analytikernas snittprognos, skulle prisökningarna för hela 2024 bli lägre än Riksbankens 2-procentsmål för inflationen.

Den skulle då hamna på 1,9 procent. Det kan jämföras med en inflationen i Sverige 2023, som då blev cirka 6,0 på helåret.

