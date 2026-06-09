Posten till dörren kan försvinna – dyrt för bostadsrättsföreningar

”Närmare en miljon”

Hur dyrt det kan bli visar ett exempel från Nacka.

I mars 2025 fick Brf Ljuskärrsberget i Nacka, med 471 lägenheter, besked från PostNord om att posten skulle samlas i ett fåtal gemensamma poststationer i området.

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När föreningen inte accepterade kraven skickade PostNord ett brev till de boende.

”Det blev en chock för oss alla. Det stod att alla boende två veckor senare inte längre skulle få sin post i brevlådorna, utan var tvungna att åka till ett postkontor som ligger sju kilometer bort. Dessutom framställde Postnord det som att vi i styrelsen inte hade gjort något för att lösa situationen – och det var ju en ren lögn”, säger föreningens ordförande Mona Sydow Bäckman.

”Den totala kostnaden kommer antagligen att bli närmare en miljon kronor”, tillägger hon. ”Vi försökte hitta en lösning, men det fanns inget utrymme för någon dialog”.

Styrelsen bör vara aktiv i processen

Har din förening fått ett beslut om fastighetsboxar eller nya poststationer gäller det att agera tidigt, råder SBC. Bland annat bör styrelsen själv vara aktiv i processen om var postboxarna ska placeras, annars riskerar föreningen att stå med en lösning som både blir dyr och fungerar dåligt för de boende.

”I många äldre fastigheter saknas naturliga ytor för boxar i entrén. Det kan handla om trapphus där utrymmet redan är begränsat eller i fastigheter där förändringar påverkar tillgänglighet, brandskydd och framkomlighet. Föreningen behöver se till att lösningen fungerar för alla boende, inte minst äldre personer och personer med funktionsnedsättning”, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC.

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”Hela föreningen kan vara aktiv i beslutet”

Vidare bör styrelsen ta reda på varför förändringen föreslås, vilka alternativ som finns och vilka kostnader den kan innebära.

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Föreningen bör också se över tillgänglighet, brandskydd, framkomlighet och om det finns särskilda behov hos äldre eller personer med funktionsnedsättning.

”Det är lätt att tro att styrelsen behöver acceptera en ny placering, men hela föreningen kan vara aktiv i beslutet. Om placeringen skapar problem för de boende kan föreningen i värsta fall behöva göra om arbetet. Genom att ta in teknisk kompetens tidigt kan styrelsen få bättre underlag för att bedöma både genomförandet och projektets totala kostnader”, avslutar Per Karlsson.

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