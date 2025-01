SBAB: Så låg blir din boränta i sommar

Kostnaden för ett bolån på tre miljoner kronor kan bli hela 15 000 kronor billigare per år, det vill säga 1 250 kronor lägre per månad, bortsett från ränteavdragets effekter, om Riksbankens sänker styrräntan ytterligare en gång i närtid i linje med de flesta analytikers snittprognos (se länk under artikel).

SBAB gör “i stort sett” samma bedömning, förklarar den statliga bolåneaktörens chefsekonom Robert Boije i ett mejl till Dagens PS.

“Vi har haft en prognos ända sedan tidig höst 2023 att styrräntan ska sänkas ner till 2 procent till sommaren i år. Den är den nivå som vi har satt som jämviktsnivå för styrräntan – alltså den nivå som styrräntan ligger på när inflationen ligger på målet.”

Så vad kan bolånetagarna hoppas på i år?

“Vår bedömning är att den rörliga bolåneräntan ligger strax över 3 procent lagom till sommaren. Däremot kan de längre bundna bolåneräntorna stiga igen. Detta till följd av stigande globala långa marknadsräntor”, kommenterar Boije.

Hur ser SBAB:s prognoser ut för Riksbankens styrränta och bolåneräntorna framöver?

“Vi ligger – än så länge – fast med vår tidigare prognos där styrräntan förväntas sänkas igen i januari och sedan ytterligare en gång i maj. Bolånetagare bör ställa in sig på att den rörliga bolåneräntan framöver i genomsnitt ligger kring dryga 3 procent och på att de längre bundna bolåneräntorna snittar runt strax under 4 procent.”

“Sedan bör man som bolånetagare alltid ta höjd för att de kan variera kraftigt kring dessa nivåer. En orolig omvärld med stora geopolitiska risker utgör fortfarande en betydande riskfaktor för bolåneräntorna”, tillägger Robert Boije på SBAB.

