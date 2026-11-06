Trots räntehöjning: ”Bostadspriserna kommer öka”

Priserna på bostadsrätter på riksnivå steg med 1,9 procent i oktober jämfört med månaden innan, enligt siffror från Svensk mäklarstatistik. Jämfört med förra året har priserna gått upp 5,8 procent. Störst ökning hittas i centrala Stockholm, där priset gått upp med 10 procent på årsbasis.

För villor backade priset på riksnivå något i oktober jämfört med september, minus 0,6 procent. Men sett över 12 månader har de ökat med 4,2 procent.

Men hur påverkas bostadsmarknaden av att Riksbanken höjt och väntas fortsätta höja styrräntan?

Hushållen har tagit till sig att räntorna kommer att stiga. Trots det har vi sett att de fortsätter konsumera och att bostadspriser fortsatt upp efter sommaren, säger Susanne Spector.

”Stark efterfrågan”

Kredittillväxten och utlåningen har ökat, säger hon, vilket indikerar att hushållen är beredda på att ta på sig mer skuld och betala mer för bostäder.

Räntehöjningen var fullt väntad på marknaden och hos majoriteten av hushållen. Det talar för att bostadspriser kommer fortsätta öka ungefär i takt med inkomsterna.

Marcus Svanberg, vd för LF Fastighetsförmedling, säger att statistiken för oktober visar att bostadsmarknaden fortfarande är stark. Särskilt bostadsrätter har tagit fart, vilket återspeglas i prisbilden.

Det är fortsatt en stark efterfrågan, trots att många kunder visste att räntehöjningen skulle komma den här veckan och att det ligger fler höjningar i korten. Än så länge har det inte dämpat efterfrågan alltför mycket.