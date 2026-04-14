Till salu: En hel by på den irländska landsbygden

Köptes av Ryanair-grundaren

Byn har en lång historia som sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Under sin storhetstid fungerade området som ett lokalt centrum med kvarn, smedja, baracker och bostäder.

En brand som förstörde kvarnen bidrog senare till en längre period av förfall, där många byggnader övergavs och förföll.

Vändpunkten kom när Tony Ryan, grundare av Ryanair, köpte området i mitten av 1990-talet. Under de följande åren genomfördes omfattande restaureringsarbeten som återställde byggnaderna och utvecklade trädgårdarna.

Arbetet pågick i nära ett decennium och resulterade i den nuvarande hotell- och upplevelseanläggningen.

Kan köpas av en privatperson

Läget vid Grand Canal, som förbinder Dublin med floden Shannon, bidrar till fastighetens attraktionskraft.

Kombinationen av naturnära miljö och närhet till huvudstaden gör platsen attraktiv för både turism och privata investeringar.

Försäljningen speglar en bredare trend där exklusiva destinationer snarare än enskilda bostäder lockar internationella köpare.

Intresset väntas komma från investerare inom hotell- och besöksnäring, men även från förmögna privatpersoner som söker unika livsstilsboenden.

