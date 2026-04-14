Om du gillar lugn och ro och inte vill störa dig på grannarna kan ett nytt objekt på Irlands fastighetsmarknad vara för dig. Men det kostar en slant.
Till salu: En hel by på den irländska landsbygden
Att ovanliga hus och objekt läggs ut på marknaden är inte ovanligt, men en särskilt sällsynt fastighetsaffär är nu aktuell i Irland.
En hel by med hotellverksamhet har nämligen lagts ut till försäljning för cirka 20 miljoner euro.
Det rör sig om The Village at Lyons, belägen i grevskapet Kildare, ungefär 30 minuter från Dublin.
Finns 47 sovrum
Fastigheten omfattar omkring 20 hektar och drivs i dag som ett exklusivt hotell under namnet Cliff at Lyons.
Anläggningen rymmer totalt 47 sovrum, fördelade på flera historiska byggnader samt fristående stugor. Därutöver ingår faciliteter som spa, restauranger, bibliotek, biograf och ytor för både konstnärlig verksamhet och yoga.
Försäljningen hanteras av Sotheby’s International Realty och lyfts fram som en unik möjlighet att förvärva en komplett destination snarare än en enskild fastighet, skriver Euronews.
Kombinationen av historisk miljö och modern hotellstandard gör objektet ovanligt även i ett internationellt perspektiv.
Köptes av Ryanair-grundaren
Byn har en lång historia som sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Under sin storhetstid fungerade området som ett lokalt centrum med kvarn, smedja, baracker och bostäder.
En brand som förstörde kvarnen bidrog senare till en längre period av förfall, där många byggnader övergavs och förföll.
Vändpunkten kom när Tony Ryan, grundare av Ryanair, köpte området i mitten av 1990-talet. Under de följande åren genomfördes omfattande restaureringsarbeten som återställde byggnaderna och utvecklade trädgårdarna.
Arbetet pågick i nära ett decennium och resulterade i den nuvarande hotell- och upplevelseanläggningen.
Kan köpas av en privatperson
Läget vid Grand Canal, som förbinder Dublin med floden Shannon, bidrar till fastighetens attraktionskraft.
Kombinationen av naturnära miljö och närhet till huvudstaden gör platsen attraktiv för både turism och privata investeringar.
Försäljningen speglar en bredare trend där exklusiva destinationer snarare än enskilda bostäder lockar internationella köpare.
Intresset väntas komma från investerare inom hotell- och besöksnäring, men även från förmögna privatpersoner som söker unika livsstilsboenden.
