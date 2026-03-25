Experten: Avveckla fjärrvärme i Sverige

Detta är ett direkt resultat av flera marknadstrender. Energieffektivisering i byggnader och bättre isolering gör att värmebehovet per hushåll minskar. Samtidigt konkurrerar värmepumpar och andra alternativa uppvärmningslösningar allt mer framgångsrikt om kunderna, vilket pressar fjärrvärmens volymer ytterligare.

Problemet för fjärrvärmen är just denna kombination av stagnerande volymer och växande investeringsbehov. Det uppskattas att omkring 70 miljarder kronor kommer att behöva investeras i nya investeringar för att hålla systemen i drift de kommande decennierna.

Fjärrvärmesystem är dyra att bygga och underhålla och bör därför avvecklas framöver.

”Stora delar av de svenska fjärrvärmenäten har mer än 50 år på nacken och närmar sig nu slutet av sin tekniska livslängd. Dessa behöver ersättas under de kommande decennierna”, uppger Mats Nilsson, till Affärsvärlden.

Han säger vidare att ”denna dödsspiral är ett klassiskt infrastrukturdilemma. När kundbasen minskar fördelas kostnaderna på färre användare”.

Kan få ta tid

Nilsson pekar dock på att att avvecklingen kan få ta tid, och inte behöver göras imorgon.

”I stället borde politiken börja diskutera något som idag nästan är tabu: en kontrollerad avveckling.”

Så det handlar alltså om en långsam och kontrollerad avveckling, där statliga stödprogram och en ny prismodell kan vara nödvändiga under tiden fram tills att fjärrvärmen till slut avvecklas.

