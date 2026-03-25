Fjärrvärme i Sverige är dödsdömt. Det menar docent Mats Nilsson som säger att fjärrvärmen bör avvecklas.
Experten: Avveckla fjärrvärme i Sverige
Dagens PS har beskrivit hur fjärrvärmens roll i Sveriges energisystem ifrågasätts, där prisökningarna har varit historiskt höga.
Europas omställning från rysk gas till andra energikällor påverkar fjärrvärmen i Sverige genom att efterfrågan på det svenska skogsbrukets biobränslen ökar och driver upp kostnaden.
Prischockerna har avlöst varandra och enligt docent Mats Nilsson bör fjärrvärmen avvecklas.
Fjärrvärmen har länge beskrivits som en stabil och framtidssäker del av Sveriges energisystem, men nu står sektorn inför strukturella problem som riskerar att leda till en utdragen nedgång snarare än tillväxt.
Fjärrvärme befinner sig i ”dödsspiral”
Mats Nilsson menar att systemets grundläggande affärsmodell är under hård press, och han beskriver situationen som en ”dödsspiral” snarare än en expansiv framtidsbransch.
I Sverige står fjärrvärmesystemen idag för mer än 50 terawattimmar värme per år, men systemet har ett problem: efterfrågan växer inte längre i samma takt som tidigare.
Andra uppvärmningslösningar
Detta är ett direkt resultat av flera marknadstrender. Energieffektivisering i byggnader och bättre isolering gör att värmebehovet per hushåll minskar. Samtidigt konkurrerar värmepumpar och andra alternativa uppvärmningslösningar allt mer framgångsrikt om kunderna, vilket pressar fjärrvärmens volymer ytterligare.
Problemet för fjärrvärmen är just denna kombination av stagnerande volymer och växande investeringsbehov. Det uppskattas att omkring 70 miljarder kronor kommer att behöva investeras i nya investeringar för att hålla systemen i drift de kommande decennierna.
Fjärrvärmesystem är dyra att bygga och underhålla och bör därför avvecklas framöver.
”Stora delar av de svenska fjärrvärmenäten har mer än 50 år på nacken och närmar sig nu slutet av sin tekniska livslängd. Dessa behöver ersättas under de kommande decennierna”, uppger Mats Nilsson, till Affärsvärlden.
Han säger vidare att ”denna dödsspiral är ett klassiskt infrastrukturdilemma. När kundbasen minskar fördelas kostnaderna på färre användare”.
Kan få ta tid
Nilsson pekar dock på att att avvecklingen kan få ta tid, och inte behöver göras imorgon.
”I stället borde politiken börja diskutera något som idag nästan är tabu: en kontrollerad avveckling.”
Så det handlar alltså om en långsam och kontrollerad avveckling, där statliga stödprogram och en ny prismodell kan vara nödvändiga under tiden fram tills att fjärrvärmen till slut avvecklas.
