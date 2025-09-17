Dagens PS
Bidraget sänks – så mycket mindre får barnfamiljen 

Bidraget sänks
Små barnfamiljer förlorar inte lika mycket (Foto: Hasse Holmberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Regeringen presenterade på onsdagen en omfattande bidragsreform som får stora konsekvenser för hushåll som lever på försörjningsstöd. 

Det är skadligt för barn att ha föräldrar som inte går till jobbet, slog regeringen fast i fjol. Därför började man utreda förslag som syftade till att öka incitamenten att arbeta. 

Och nu är förslaget här, rapporterar E55

Bidraget sänks – fler ska lockas till jobb

Enligt regeringen har socialbidraget i dag en nivå som gör att det inte alltid lönar sig tillräckligt att arbeta. För att förändra detta vill man införa ett bidragstak. Det innebär att hushåll med många barn får betydligt mindre stöd än tidigare.

För sammanboende föräldrar minskar bidraget från och med det fjärde barnet med 75 procent. Ensamstående föräldrar får en minskning på 40 procent från samma nivå.

En familj med två bidragstagande föräldrar och fem barn kan i dag få upp till 46 500 kronor i månaden i stöd. För en sådan familj minskar bidraget med 8 000 kronor, enligt regeringens egen beräkning. 

För mindre familjer blir minskningen inte lika dramatisk – ett par med två barn förlorar exempelvis omkring 800 kronor i månaden.

Sammanlagt räknar regeringen med att det rör sig om 145 000 hushåll som träffas av taket. Av dessa kommer 30 000 personer få kraftigt sänkta bidrag.

Krav på aktivitet för den som kan jobba

Reformen innebär också att personer som får försörjningsstöd och har arbetsförmåga måste delta i aktiviteter. Kommunerna blir skyldiga att erbjuda insatser som språkträning, jobbsökaraktiviteter eller samhällsnyttiga uppgifter.

Den som inte deltar riskerar att förlora sitt stöd. Syftet är enligt regeringen att motverka passivitet och ge fler en chans att etablera sig på arbetsmarknaden.

”Gör din plikt, kräv din rätt. En av våra grundläggande svenska värderingar är att man ska göra rätt för sig själv. Aktivitetskravet är helt centralt för den här bidragsreformen”, säger Kristdemokraternas finanspolitiska talesperson Hans Eklind i ett pressmeddelande.

Nyanlända måste kvalificera sig

En annan del av reformen rör nyanlända. Från 1 januari 2027 måste personer som flyttar till Sverige ha bott här i fem år och arbetat i minst två för att få tillgång till socialförsäkringar som barnbidrag, bostadsbidrag och sjuk- eller aktivitetsersättning.

För EU-medborgare gäller undantag, eftersom arbete och boende i hemlandet räknas in. Socialbidraget omfattas inte av kvalificeringskravet.

”Det är inte rimligt att människor som just flyttat till Sverige direkt får tillgång till våra generösa välfärdssystem. Det är inte rättvist mot dem som varje dag går till jobbet, betalar skatt och bär upp vårt samhälle”, säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg.

Bidraget sänks
”Det här handlar om rättvisa”, menar Anna Tenje (Foto: Jessica Gow/TT)

Jobbpremie ska locka fler ur bidragsberoende

För dem som lyckas lämna försörjningsstödet för arbete införs en tillfällig jobbpremie. Den kan ge upp till 2 750 kronor extra i månaden under en begränsad tid.

Enligt äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje är syftet tydligt:

”Det här handlar om rättvisa. Det måste löna sig mer att arbeta än att inte göra det. Konsekvensen av ett långvarigt bidragsberoende är förödande. Både för den som cementeras in i ett bidragsberoende och för de barn som växer upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet”. 

Gäller från 2026 och framåt

Planen är att reformen börjar införas från juli 2026, när aktivitetskravet träder i kraft. Bidragstaket och kvalificeringskraven för nyanlända införs från januari 2027.

Regeringen räknar med att reformen kostar drygt 1,4 miljarder kronor första året, bland annat för att finansiera kommunernas aktiviteter och den nya jobbpremien.

Med detta vill regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna markera en tydlig kursändring: arbetslinjen ska förstärkas, även om det innebär mindre pengar för många av landets mest utsatta hushåll.

Här kan du läsa mer om regeringens reformer.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

