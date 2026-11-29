Om du kör cirka 1 500 mil per år med en vanlig bensinbil innebär skattehöjningen en kostnadsökning på 263 kronor per månad – eller 3 156 kronor per år. Detta räkneexempel från Icabanken bygger på en snittförbrukning på cirka 0,7 liter bensin per mil.
Bensinen billigast i Norden – trots höjd skatt
På tisdag höjs skatten på bensin och diesel med cirka 3 kronor per liter. Det är en av de allra största prishöjningarna på fossila drivmedel sedan oljekrisen på 1970-talet, enligt Magnus Hjelmér, sparekonom på Icabanken.
Men Sverige kommer ändå att vara klart billigast i Norden.
Om du kör cirka 1 500 mil per år med en vanlig bensinbil innebär skattehöjningen en kostnadsökning på 263 kronor per månad – eller 3 156 kronor per år. Detta räkneexempel från Icabanken bygger på en snittförbrukning på cirka 0,7 liter bensin per mil.
”Den stora utmaningen”
Kostnaden för samma körsträcka på diesel, med en snittförbrukning på cirka 0,6 liter per mil, kommer att lyfta med 225 kronor per månad – eller 2 700 kronor per år.
Många hushåll kan nog svälja det, isolerat. Den stora utmaningen är att det sammanfaller med elpriser som kretsar kring historiska rekord, höjda boräntor och att rabatten på kollektivtrafiken slopas vid årsskiftet, säger Magnus Hjelmér.
Det är ganska många smällar på samma gång, tillägger han.
Bedrövade bensin- och dieselbilister kan kanske trösta sig med att de svenska priserna på fossila drivmedel, trots påslaget på 3 kronor per liter, kommer att vara de klart billigaste i Norden.
Om man tittar på prisläget i 35 europeiska länder – enligt novemberstatistik på organisationen M Sveriges sajt – skulle skattehöjningen göra att de svenska bensinpriserna mätt i euro blir de elfte billigaste på hela kontinenten. Innan höjningen är bensinpriserna i Sverige de tredje billigaste, efter Kosovo och Polen.
När det gäller dieselpriset gör påslaget att de svenska priserna blir nionde dyrast i Europa. Men det är fortfarande billigare än i Danmark, Finland, Island och Norge.
Skatterabatt upphör
Elbil hade antagligen inte hjälpt. Åtminstone inte i södra Sverige. Elprischocken i oktober och november där har enligt schablonberäkningar från Icabanken gett ännu större kostnadsökningar per mil än 3 kronor per liter drivmedel ger.
Fast jämförelsen med elbil är svår att göra korrekt. Laddningen av elbilar kan anpassas efter spotpriser och sker det nattetid behöver det inte bli så dyrt.
Du behöver ju inte stoppa in kabeln när du kommer hem vid klockan 18, säger Hjelmér.
Tisdagens prisökning är egentligen ingen skattehöjning. Det handlar om att en skatterabatt upphör, en politisk stödåtgärd som infördes i juli.
Skatterabatten har under fem månader sänkt drivmedelskostnaderna för snittbilisten som kör på bensin eller diesel med cirka 1 100–1 300 kronor, enligt Icabankens beräkningar.