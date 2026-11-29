Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Men Sverige kommer ändå att vara klart billigast i Norden.

Om du kör cirka 1 500 mil per år med en vanlig bensinbil innebär skattehöjningen en kostnadsökning på 263 kronor per månad – eller 3 156 kronor per år. Detta räkneexempel från Icabanken bygger på en snittförbrukning på cirka 0,7 liter bensin per mil.

”Den stora utmaningen”

Kostnaden för samma körsträcka på diesel, med en snittförbrukning på cirka 0,6 liter per mil, kommer att lyfta med 225 kronor per månad – eller 2 700 kronor per år.

Många hushåll kan nog svälja det, isolerat. Den stora utmaningen är att det sammanfaller med elpriser som kretsar kring historiska rekord, höjda boräntor och att rabatten på kollektivtrafiken slopas vid årsskiftet, säger Magnus Hjelmér.

Det är ganska många smällar på samma gång, tillägger han.

Bedrövade bensin- och dieselbilister kan kanske trösta sig med att de svenska priserna på fossila drivmedel, trots påslaget på 3 kronor per liter, kommer att vara de klart billigaste i Norden.

Om man tittar på prisläget i 35 europeiska länder – enligt novemberstatistik på organisationen M Sveriges sajt – skulle skattehöjningen göra att de svenska bensinpriserna mätt i euro blir de elfte billigaste på hela kontinenten. Innan höjningen är bensinpriserna i Sverige de tredje billigaste, efter Kosovo och Polen.

När det gäller dieselpriset gör påslaget att de svenska priserna blir nionde dyrast i Europa. Men det är fortfarande billigare än i Danmark, Finland, Island och Norge.