SLU-testad musskrämma bäst i test 2026 – Repello tar förstaplatsen

För en produktkategori där många modeller vid första anblick ser likadana ut är det framför allt dokumentationen bakom Repello som sticker ut. Tekniken har utvecklats med forskning inom teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet och därefter utvärderats i verklig miljö på en etablerad population av vilda brunråttor.

SLU-testet följde råttorna i verklig miljö

I pilotstudien följdes råttornas aktivitet med infraröda kameror i ett flerbostadshus med dokumenterade råttproblem. Djuren kunde röra sig naturligt mellan de olika utrymmena, vilket gjorde det möjligt att först registrera deras normala beteende och därefter jämföra aktiviteten när de särskilt utformade ljudsignalerna aktiverades.

Resultatet blev tydligt. I korridoren, där den största förändringen uppmättes, minskade råttobservationerna med 91 procent. Kameramaterialet visade också hur de djur som kom direkt in i signalområdet reagerade: råttorna stannade upp, vände och lämnade platsen. I de registrerade direktexponeringarna gjorde samtliga observerade råttor det, vilket motsvarade 100 procent avskräckande effekt i dessa situationer.

Det är den här typen av konkret resultat som blivit en viktig del av Repellos position i bäst-i-test-jämförelser. I stället för att bara ange vilken frekvens apparaten sänder ut finns dokumentation av hur vilda gnagare faktiskt reagerade när signalen användes.

Därför skiljer sig Repello från en vanlig ultraljudsskrämma

Bakom Repello finns forskning kring hur råttor kommunicerar och reagerar på signaler som förknippas med fara. Utgångspunkten är att det inte räcker att bara skapa ett högfrekvent ljud. Signalens uppbyggnad är minst lika viktig.

Repello använder därför pulserande och varierande högfrekventa ljudmönster som utvecklats med inspiration från råttans egna varningssignaler. Syftet är att få djurets nervsystem att tolka området som osäkert och utlösa ett naturligt flyktbeteende.

– Det handlar om att lura hjärnan att tro att något farligt närmar sig, utan att det faktiskt sker, säger Örjan Johansson, professor i teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet.

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För användaren märks däremot lite av tekniken. Repello kopplas direkt till ett vanligt vägguttag och arbetar därefter kontinuerligt. Ingen app eller installation krävs, och eftersom lösningen bygger på ljud behövs varken gift eller traditionella musfällor.

Bäst-i-test.se utser Repello till vinnare 2026

Bäst-i-test.se jämförde flera olika typer av lösningar mot möss och råttor. Repello utsågs till bästa musskrämman, medan Victor Smart-Kill M2 fick utmärkelsen bästa elektroniska råttfälla och Goodnature A24 bästa lösning för utomhusbruk. I bedömningen av Repello lyfter sajten bland annat fram den dokumenterade effekten, att tekniken är kemikaliefri och att produkten kräver mycket lite underhåll.

Det är också en viktig skillnad mellan en musskrämma och en traditionell fälla. En musfälla fungerar först när gnagaren redan har tagit sig in och går fram till fällan. Repello är i stället utvecklad för att göra själva utrymmet mindre attraktivt, så att möss och råttor väljer att lämna eller undvika området.

För exempelvis vindar, källare, garage och fritidshus kan det innebära att enheten får arbeta kontinuerligt även när ingen är på plats.

Från forskning till bäst i test

Repello har därmed gått en ovanlig väg för en konsumentprodukt. Först utvecklades signaltekniken utifrån forskning om gnagares beteende, därefter testades den på vilda råttor i verklig miljö och nu har produkten placerats högst i Bäst-i-test.se:s jämförelse för 2026.

För den som söker efter musskrämma bäst i test blir resultatet därför relativt enkelt att sammanfatta: Repello utses till vinnare av Bäst-i-test.se och har samtidigt resultat från en SLU-pilotstudie där råttaktiviteten minskade med 91 procent i det mest påverkade området och där samtliga direkt observerade råttor vände och lämnade platsen.

Det är en kombination som få produkter i kategorin kan visa upp – och som nu har gjort den svenskutvecklade musskrämman till bäst i test 2026.