Hinge lanserar Signals – ny märkning lyfter engagerade dejtare

Så fungerar Signals

För att få en Signals-märkning måste användaren ha en komplett profil, ett konto utan anmärkningar, vara selfie-verifierad och ha haft sitt konto i minst sju dagar. Användaren behöver dessutom i sin senaste aktivitet ha visat engagemang inom minst tre av de beteenden som dejtare uppger är viktigast:

Läsa profiler innan man skickar en Like: Att ta sig tid att gå igenom en profil innan man visar intresse.

Att ta sig tid att gå igenom en profil innan man visar intresse. Kommentera en profil: Att komplettera en Like med en personlig kommentar för att öka chansen till ett samtal.

Att komplettera en Like med en personlig kommentar för att öka chansen till ett samtal. Hantera inkommande Likes: Att ta ställning till intresse från andra, vilket gör det lättare att fokusera på relevanta matchningar.

Att ta ställning till intresse från andra, vilket gör det lättare att fokusera på relevanta matchningar. Svara på meddelanden: Att hålla igång konversationer med sina matchningar och skapa förutsättningar för att ta kontakten vidare.

Att hålla igång konversationer med sina matchningar och skapa förutsättningar för att ta kontakten vidare. Bekräfta en dejt: Att ange om en kontakt på Hinge har lett till en första dejt utanför appen.

Som dejtingcoach brukar jag alltid säga att de små ögonblicken spelar roll. Signals uppmärksammar de konsekventa och genomtänkta handlingar som gör dejting bättre för alla. Det gör något så abstrakt som ”jag vill vara bra på att dejta” till konkreta beteenden som faktiskt går att omsätta i praktiken. Om du har lagt ner tid och engagemang på Hinge är det här din chans att få erkännande för det, säger Logan Ury, Lead Relationship Scientist på Hinge.

En Signals-märkning baseras på användarens aktivitet under de senaste 30 dagarna och uppdateras dagligen. Märkningen visas på profiler i Discover-flödet, och i inställningarna kan användaren själv välja om den egna märkningen ska vara synlig för andra.

Signals är nu tillgängligt för dejtare globalt.

Gör det lättare att se var potentialen finns

Folk har tröttnat på spel, som att vänta sex timmar innan man svarar, försöka tolka dubbla signaler och låtsas som att man inte bryr sig. Vår forskning visar att dejtare är redo för något mer ärligt, där engagemang uppskattas. Signals gör den omtanken synlig, så att det blir enklare att hitta personer som redan visar den på Hinge, säger Logan Ury, Lead Relationship Scientist på Hinge.

Signals är en del av Hinges löpande arbete med att utveckla funktioner som uppmuntrar till och synliggör engagemang genom hela dejtingupplevelsen i appen. Med funktioner som Date Ideas och Convo Starters (tillgängliga på engelskspråkiga marknader) vill Hinge hjälpa användare att visa omtanke och skapa interaktioner som kan leda vidare till en dejt.