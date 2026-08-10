Drillcon vinner kontrakt i Tyskland – nytt land, ny kund och nytt segment för bolaget

”Det här kontraktet är glädjande på flera sätt; vi får en ny kund, i ett nytt land, inom ett segment vi tidigare inte varit aktiva i. Lhoist är en betydande aktör inom kalkbrytning och kalkprodukter i Europa, och de driver även flera stora klimatomställningsprojekt för att fånga in och lagra koldioxidutsläpp. Kontraktet stärker vår position och visar att vår kompetens inom prospekterings-borrning efterfrågas även utanför våra etablerade marknader och segment. Det öppnar upp för fortsatt utveckling av affären, både geografiskt och inom nya segment. ” Patrik Rylander, VD, Drillcon AB.

Lhoist, med huvudkontor i Wülfrath, Tyskland, bryter och bearbetar kalksten samt tillverkar bränd kalk och kalkprodukter. Bolaget driver även flera större klimatomställningsprojekt runt om i Europa för infångning och lagring av koldioxidutsläpp.

Örebro 10 augusti 2026

Patrik Rylander

VD & koncernchef – Drillcon AB



Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas https://www.drillcon.se/media/press-releases

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 10 augusti 2026 kl 15:00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Irland Ltd, Drillcon Iberia SA, Drillcon Bulgarien och Drillcon Norway AS, utför prospekterings- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och Central Europa.

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Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se