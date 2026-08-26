Besiktningsman varnar inför hösten: ”Det kan bli ett av de värsta musåren på decennier”

John Sundman har lång erfarenhet av att arbeta med skadedjursproblem i svenska fastigheter. Han bedömer att förutsättningarna inför hösten gör det särskilt viktigt att vara ute i tid.

– Det kan bli det värsta musåret vi har sett på decennier. Har man haft problem tidigare ska man absolut inte vänta tills man hittar den första spillningen, säger John Sundman.

Möss söker sig normalt inomhus när temperaturen faller. Vindar, garage, källare och fritidshus är vanliga platser där problemen upptäcks.

– När det finns mycket möss ute får man ett större tryck mot husen. Då räcker det att en liten del av populationen söker sig in för att många villaägare ska märka av det, säger John Sundman.

Förebygg innan mössen kommer in

John Sundmans främsta råd är att inte vänta på tydliga tecken som spillning, gnagmärken eller ljud från väggar och tak.

Hål och springor runt byggnaden bör tätas, särskilt runt rörgenomföringar, ventiler och dörrar. Ved, högt gräs och bråte bör hållas borta från fasaden och mat samt djurfoder bör förvaras så att gnagare inte kommer åt det.

– Musfällor kan naturligtvis fånga möss. Men när du hittar spillning under diskbänken har musen redan tagit sig in. Förebyggande åtgärder bör därför sättas in innan problemen börjar, säger John Sundman.

En av de lösningar han själv använder förebyggande är den svenskutvecklade gnagarskrämman Repello.

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Ljudteknik utvecklad för att utlösa flyktbeteende

Repello kopplas direkt i ett vanligt vägguttag och använder särskilt utformade högfrekventa ljudsignaler.

Tekniken bygger på forskning inom teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet, där forskare har studerat hur utformade ljudsignaler kan påverka råttors beteende.

– Det handlar om att lura hjärnan att tro att något farligt närmar sig, utan att det faktiskt sker, säger Örjan Johansson, professor i teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet.

Signalernas tidskaraktäristik är utformad för att efterlikna varningsljud som råttor själva använder. Syftet är att utlösa djurets flyktreaktion snarare än att fånga eller döda det. Luleå tekniska universitet beskrev forskningen offentligt i augusti 2025.

– Jag använder Repello framför allt förebyggande. Vet man att man brukar få problem på vinden eller i garaget varje höst är det bättre att sätta in åtgärderna innan problemen börjar, säger John Sundman.

Pilotstudie på vilda råttor

Tekniken utvärderades 2025 i en pilotstudie på en vild population av brunråttor i ett flerbostadshus med dokumenterade råttproblem.

Råttornas aktivitet registrerades med infraröda kameror före och under perioden då ljudsignalerna användes.

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I korridoren, där den största förändringen uppmättes, minskade antalet råttobservationer med över 90 procent. Rapporten beskriver dedikerade ultraljudssignaler som ett potentiellt icke-dödande komplement till traditionell skadedjurskontroll, särskilt i öppna utrymmen med god ljudspridning.

Pilotstudien var begränsad i omfattning och resultaten behöver enligt SLU utvärderas i större och mer varierade studier för att fastställa teknikens praktiska användbarhet och begränsningar.

”En Repello per separat utrymme”

Eftersom högfrekvent ljud dämpas av väggar, våningsplan och stängda dörrar är placeringen viktig.

En Repello är avsedd för ett öppet utrymme. Ett garage, en källare och en vind räknas därför som separata områden och kan behöva var sin enhet.

– Det vanligaste misstaget är att tro att en enhet ska täcka ett helt hus genom väggar och golv. Man ska tänka på varje separat utrymme för sig, säger John Sundman.

Enligt Repello har över 100 000 enheter sålts sedan lanseringen.

Fem råd inför mussäsongen

Täta springor och hål runt fasad, grund, dörrar och rörgenomföringar. Ta bort skydd nära huset, exempelvis högt gräs, ved och bråte intill fasaden. Förvara mat och djurfoder slutet så att gnagare inte lockas in. Kontrollera riskutrymmen tidigt, särskilt vind, garage, källare och förråd. Sätt in förebyggande åtgärder innan problemen börjar i fastigheter där möss återkommer varje höst.

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Repello AB är ett svenskt teknikföretag som utvecklar och tillverkar giftfria lösningar för bekämpning av råttor och möss. Företaget grundades i Luleå och kombinerar akustikforskning, ingenjörskonst och hållbar innovation för att skapa produkter som ersätter gifter med vetenskapligt beprövad ljudteknik. Repellos patenterade teknologi bygger på ultraljud och hypersoniska frekvenser som efterliknar råttors egna varningssignaler. När dessa ljud aktiveras uppfattar gnagarna miljön som hotfull – och lämnar området helt utan att skadas. Tekniken har vetenskapligt bekräftad effekt genom en oberoende studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som visade 100 % minskning av råttaktivitet i testade miljöer.