Idag inleds teckningsperioden i Avionero AB inför noteringen på Spotlight Stock Market

Idag, den 16 september 2026, inleds teckningsperioden för teckning av units i Avionero AB:s (”Avionero” eller ”Bolaget”) nyemission av units till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige (”Erbjudandet”) inför noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Bolagets styrelse beslutade om att genomföra Erbjudandet den 14 september 2026 och teckningsperioden löper till och med den 30 september 2026. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 3,6 MSEK, motsvarande 50 procent av Erbjudandet. Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har tillsammans ingått s.k. lock up-avtal som totalt omfattar cirka 81 procent av Bolagets aktier innan Erbjudandets genomförande. Erbjudandet omfattar högst 80 000 units och fulltecknat Erbjudande kommer att tillföra Bolaget högst 7,2 MSEK före emissionskostnader och, vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna, ytterligare 6,72 MSEK i juni 2027.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor och information om Erbjudandet finns på www.emissionsinfo.se/avionero.

Erbjudandet omfattar högst 80 000 units. En unit består av fem (5) aktier samt fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner serie TO1 (” Teckningsoptionerna ”). Totalt omfattar Erbjudandet därmed högst 400 000 aktier och högst 320 000 Teckningsoptioner, motsvarande totalt cirka 39 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet och efter utnyttjande av Teckningsoptionerna (exklusive Övertilldelningsemissionen enligt definition nedan).

”). Totalt omfattar Erbjudandet därmed högst 400 000 aktier och högst 320 000 Teckningsoptioner, motsvarande totalt cirka 39 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet och efter utnyttjande av Teckningsoptionerna (exklusive Övertilldelningsemissionen enligt definition nedan). Fulltecknat Erbjudande kommer att tillföra Bolaget högst 7,2 MSEK före emissionskostnader och, vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna, ytterligare 6,72 MSEK i juni 2027. Lägsta nivå för Erbjudandets genomförande är cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 83 procent av Erbjudandet.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med högst ytterligare 33 500 units (” Övertilldelningsemissionen ”). Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 3 MSEK före emissionskostnader i samband med Erbjudandet och, vid fullt utnyttjande av vidhängande Teckningsoptioner, ytterligare cirka 2,8 MSEK. Om Övertilldelningsemissionen nyttjas och tecknas fullt ut kommer Erbjudandet att omfatta totalt högst 113 500 units, motsvarande högst 567 500 aktier och högst 454 000 Teckningsoptioner motsvarande cirka 48 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet och efter utnyttjande av Teckningsoptionerna.

”). Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 3 MSEK före emissionskostnader i samband med Erbjudandet och, vid fullt utnyttjande av vidhängande Teckningsoptioner, ytterligare cirka 2,8 MSEK. Om Övertilldelningsemissionen nyttjas och tecknas fullt ut kommer Erbjudandet att omfatta totalt högst 113 500 units, motsvarande högst 567 500 aktier och högst 454 000 Teckningsoptioner motsvarande cirka 48 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet och efter utnyttjande av Teckningsoptionerna. Teckningskursen uppgår till 90 SEK per unit, motsvarande 18 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperioden i Erbjudandet avses pågå den 16 – 30 september 2026.

Minsta teckningspost är 70 units, motsvarande 6 300 SEK.

Bolagets pre-money värdering uppgår till cirka 20 MSEK.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare och privata investerare om totalt cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Erbjudandet. Bland annat har Özkan Ego, största ägare och styrelseordförande, genom närstående bolag lämnat teckningsförbindelse om totalt cirka 1,8 MSEK.

Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har tillsammans ingått s.k. lock up-avtal som totalt omfattar cirka 81 procent av Bolagets aktier innan Erbjudandets genomförande. Lock up-perioden uppgår till tolv (12) månader för Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare avseende hundra (100) procent av respektive värdepappersinnehav samt sju (7) månader för övriga större aktieägare som ingått lock up-avtal avseende hundra (100) procent av respektive värdepappersinnehav, varefter åtagandet reduceras till femtio (50) procent under den resterande perioden fram till tolv (12) månader. Samtliga lock up-åtaganden löper från och med första dagen för handel i Bolagets aktier på Spotlight Stock Market.

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 21 SEK per aktie. Utnyttjandeperioden äger rum från och med den 1 juni 2027 till och med den 15 juni 2027.

Erbjudandet riktas till allmänheten och institutionella investerare i Sverige.

Beräknad första handelsdag för Bolagets aktier och Teckningsoptioner på Spotlight är den 13 oktober 2026. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”AVI”. Teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”AVI TO1”.

ISIN-kod för aktien är SE0028450395 och ISIN-kod för Teckningsoptionen är SE0030336251.

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet framgår av det noteringsmemorandum som Bolaget har upprättat med anledning av Erbjudandet och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, avionero.se/investor-relations.

Noteringsmemorandum och teckning av units

Ett noteringsmemorandum med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Avioneros hemsida, avionero.se/investor-relations, samt på Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.com.

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Anmälan om teckning av units i Erbjudandet kan göras via Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se, eller via bank eller nätmäklare. Teckning och betalning sker i enlighet med respektive bank eller nätmäklares anvisningar och rutiner.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

Teckningsperiod: 16–30 september 2026

Preliminärt offentliggörande av utfallet: 1 oktober 2026

Preliminär likviddag: 6 oktober 2026

Preliminär första handelsdag på Spotlight: 13 oktober 2026

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Rådgivare

Aslan Prime Advisory är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Avionero i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Kristensson, VD

Telefon: +46 70 – 888 04 75

E-post: lars.kristensson@avionero.com

avionero.se

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Om Avionero

Avionero, med säte i Malmö, är ett svenskt AI-bolag inom resebranschen som gör det enklare att hitta rätt flygresa genom en plattform byggd för hur människor faktiskt planerar resor.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i denna kommunikation har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarigt för dess innehåll.

Denna kommunikation lämnas inte och får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution, publicering eller offentliggörande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

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Detta dokument och informationen som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning att förvärva, värdepapper i USA. De värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet genomförs med stöd av ett memorandum som har godkänts av Spotlight Stock Market.

Personer som överväger att investera bör rådfråga en auktoriserad rådgivare med relevant expertis avseende sådana investeringar. Denna kommunikation utgör inte en del av eller en rekommendation avseende något erbjudande. Värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av ett eventuellt erbjudande för den berörda personen.

Bolaget kan besluta att inte genomföra Erbjudandet och det finns därför ingen garanti för att Erbjudandet eller noteringen kommer att genomföras. Investerare bör inte basera något finansiellt beslut på denna kommunikation. Förvärv av de värdepapper som denna kommunikation avser kan innebära en betydande risk för investeraren att förlora hela eller delar av det investerade beloppet.

Framåtblickande uttalanden

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Frågor som diskuteras i denna kommunikation innehåller uttalanden som är, eller kan anses vara, framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som avser andra frågor än historiska fakta eller som inte på annat sätt kan styrkas genom hänvisning till tidigare händelser. Sådana uttalanden kan identifieras genom uttryck såsom ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”syftar till” eller liknande uttryck.

De framåtblickande uttalandena i denna kommunikation baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan Bolaget inte lämna några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom framåtblickande uttalanden baseras på antaganden och uppskattningar samt är föremål för risker och osäkerheter, vilka är svåra eller omöjliga att förutse och i flera fall ligger utanför Bolagets kontroll, kan faktiska resultat eller utfall väsentligt skilja sig från vad som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena.

Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna kommunikation är fria från fel och accepterar inte något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i denna kommunikation. Läsare uppmanas att betrakta de framåtblickande uttalandena i denna kommunikation med försiktighet. De framåtblickande uttalandena baseras på Bolagets lednings uppfattningar och antaganden samt de fakta som var kända för Bolagets ledning vid tidpunkten för denna kommunikation och kan ändras utan föregående meddelande.

Varken Bolaget eller någon av dess aktieägare, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller andra personer accepterar något ansvar för förlust som uppstår till följd av användning av denna kommunikation eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband därmed. Informationen i denna kommunikation kan ändras utan föregående meddelande och Bolaget åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera, granska eller revidera några framåtblickande uttalanden för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter, om inte detta krävs enligt tillämplig lag.