Vinnare: Den här elbilen har det bästa batteriet

En ny stor undersökning av elbilsbatterier på andrahandsmarknaden ger ett positivt besked. Bilförmedlaren Kvdbil har granskat över tusen batterier, och majoriteten visar sig vara i betydligt bättre skick än vad experterna hade kunnat tro.

Bättre skick än väntat

Bilförmedlaren Kvdbil har genomfört en omfattande undersökning av batterierna i totalt 1 366 begagnade elbilar och laddhybrider, varav 723 var rena elbilar och 643 laddhybrider. Resultaten visar att batterierna generellt sett mår mycket bättre än vad många befarat.

Batterierna bedömdes utifrån “State of Health” (SoH), vilket mäter batteriets nuvarande kapacitet i förhållande till dess ursprungliga.

Kia EV6 får toppbetyg i det stora testet. (Foto: Kia)

Av de undersökta fordonen fick åtta av tio bilbatterier högsta betyg, vilket indikerar att över 90 procent av den ursprungliga kapaciteten fortfarande finns kvar.

“De är faktiskt bättre än vad vi trodde”, säger Martin Reinholdsson, testansvarig på Kvdbil, och tillägger att det var “lite förvånade att det var såhär många som var så pass bra”.

Han menar att de sett indikationer på detta tidigare, skriver Kvdbil.