Vinnare: Den här elbilen har det bästa batteriet

En ny stor undersökning av elbilsbatterier på andrahandsmarknaden ger ett positivt besked. Bilförmedlaren Kvdbil har granskat över tusen batterier, och majoriteten visar sig vara i betydligt bättre skick än vad experterna hade kunnat tro.
Bättre skick än väntat
Bilförmedlaren Kvdbil har genomfört en omfattande undersökning av batterierna i totalt 1 366 begagnade elbilar och laddhybrider, varav 723 var rena elbilar och 643 laddhybrider. Resultaten visar att batterierna generellt sett mår mycket bättre än vad många befarat.
Batterierna bedömdes utifrån “State of Health” (SoH), vilket mäter batteriets nuvarande kapacitet i förhållande till dess ursprungliga.
Av de undersökta fordonen fick åtta av tio bilbatterier högsta betyg, vilket indikerar att över 90 procent av den ursprungliga kapaciteten fortfarande finns kvar.
“De är faktiskt bättre än vad vi trodde”, säger Martin Reinholdsson, testansvarig på Kvdbil, och tillägger att det var “lite förvånade att det var såhär många som var så pass bra”.
Han menar att de sett indikationer på detta tidigare, skriver Kvdbil.
Slitage är avgörande
De batterier som presterade sämre i undersökningen var huvudsakligen från bilar som var äldre och hade väldigt lång körsträcka. Reinholdsson menar att det inte är kopplat till ett specifikt bilmärke eller modell.
“Det är mer till slitaget, det är vår analys av det”, förklarar han.
Flera faktorer spelar in på hur länge ett bilbatteri behåller sin kapacitet:
- Ålder
- Klimat
- Körstil
- Laddvanor
Dessa faktorer har “ganska stora faktorer på slitaget” och är de delar som bilägare kan påverka. För att bevara batteriets hållbarhet är det viktigt att inte ladda bilen över 80 procent för ofta, undvika att utsätta den för extrem kyla eller värme och att inte snabbladda för frekvent.
Kia och Tesla i topp
I Kvdbils granskning av elbilar på begagnatmarknaden hamnade Kia i topp med flera modeller som visade sig ha de bästa batterierna.
Även Tesla placerade sig högt på listan.
Här är de tio elbilar med bäst begagnat batteri enligt undersökningen:
1. Kia EV6
2. Kia e-Niro
3. Tesla Model Y
4. Opel Mokka-e
5. Mazda MX-30
6. Audi Q4 e-tron
7. Fiat 500e
8. Volvo XC40 Recharge
9. Citroën e-C4
10. Volkswagen ID 4
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
