Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Vinnare: Den här elbilen har det bästa batteriet

Stort batteritest på begagnade elbilar avslöjar bästa batteriet. (Foto: Kia)
Stort batteritest på begagnade elbilar avslöjar bästa batteriet. (Foto: Kia)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Nya data överraskar experterna: Överraskande goda nyheter om batterierna i begagnade elbilar. Vilka märken klarar sig?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En ny stor undersökning av elbilsbatterier på andrahandsmarknaden ger ett positivt besked. Bilförmedlaren Kvdbil har granskat över tusen batterier, och majoriteten visar sig vara i betydligt bättre skick än vad experterna hade kunnat tro.

Bättre skick än väntat

Bilförmedlaren Kvdbil har genomfört en omfattande undersökning av batterierna i totalt 1 366 begagnade elbilar och laddhybrider, varav 723 var rena elbilar och 643 laddhybrider. Resultaten visar att batterierna generellt sett mår mycket bättre än vad många befarat.

Batterierna bedömdes utifrån “State of Health” (SoH), vilket mäter batteriets nuvarande kapacitet i förhållande till dess ursprungliga.

Kia EV6 får toppbetyg i det stora testet. (Foto: Kia)
Kia EV6 får toppbetyg i det stora testet. (Foto: Kia)

Av de undersökta fordonen fick åtta av tio bilbatterier högsta betyg, vilket indikerar att över 90 procent av den ursprungliga kapaciteten fortfarande finns kvar.

“De är faktiskt bättre än vad vi trodde”, säger Martin Reinholdsson, testansvarig på Kvdbil, och tillägger att det var “lite förvånade att det var såhär många som var så pass bra”.

Han menar att de sett indikationer på detta tidigare, skriver Kvdbil.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

12 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

01 okt. 2025

Slitage är avgörande

ANNONS

De batterier som presterade sämre i undersökningen var huvudsakligen från bilar som var äldre och hade väldigt lång körsträcka. Reinholdsson menar att det inte är kopplat till ett specifikt bilmärke eller modell.

“Det är mer till slitaget, det är vår analys av det”, förklarar han.

Flera faktorer spelar in på hur länge ett bilbatteri behåller sin kapacitet:

  • Ålder
  • Klimat
  • Körstil
  • Laddvanor
Även Kia e-Niro ligger bra till på listan. (Foto: Kia)
Även Kia e-Niro ligger bra till på listan. (Foto: Kia)

Dessa faktorer har “ganska stora faktorer på slitaget” och är de delar som bilägare kan påverka. För att bevara batteriets hållbarhet är det viktigt att inte ladda bilen över 80 procent för ofta, undvika att utsätta den för extrem kyla eller värme och att inte snabbladda för frekvent.

Kia och Tesla i topp

I Kvdbils granskning av elbilar på begagnatmarknaden hamnade Kia i topp med flera modeller som visade sig ha de bästa batterierna.

Även Tesla placerade sig högt på listan.

ANNONS

Här är de tio elbilar med bäst begagnat batteri enligt undersökningen:

1. Kia EV6

2. Kia e-Niro

3. Tesla Model Y

4. Opel Mokka-e

5. Mazda MX-30

6. Audi Q4 e-tron

7. Fiat 500e

8. Volvo XC40 Recharge

ANNONS

9. Citroën e-C4

10. Volkswagen ID 4

Kinesisk bil föll isär – skyller på rysk bensin

Helt nya bilar från den kinesiska tillverkaren Geely drabbas av allvarliga motorproblem kort efter leverans, vilket i vissa fall leder till att förare

Missa inte:

Dessa hushåll kan få 54 000 kronor i klimatbonus 2026. E55

EU tar fighten med flygbolagen – gratis kabinväska. News 55

Experternas varning: Ditt jobbtest kan vara en fälla. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KiaTeslaTest
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS