Toyota Hilux har gått och blivit trendig

Nu, mer än femtio år efter premiären, kommer den i sin nionde generation. Och för första gången i historien kan man ladda den med sladd.

Den nya Hilux BEV markerar ett nytt kapitel i Toyotas långa pickup-saga. Men även om övergången till eldrift är den största nyheten, handlar den inte om att kasta bort historien – snarare om att tolka den på ett nytt sätt.

Toyota kallar det evolution snarare än revolution.

Eldrift för vardagen, diesel för jobbet

Den eldrivna Hiluxen får ett batteri på 59,2 kWh, vilket enligt WLTP ger omkring 24 mils räckvidd. Det gör den knappast till en långfärdsbil, men i stadsmiljöer och för kortare transporter fungerar konceptet väl – särskilt i områden där utsläppsfria fordon börjar bli ett krav.

Lite annorlunda utseende men man känner ändå igen klassikern. (Foto: Toyota)

Bilen har permanent fyrhjulsdrift tack vare två elmotorer, en på varje axel, vilket bevarar Hiluxens välkända terrängegenskaper.

Den klarar samma vaddjup som tidigare generationer, men den elektriska drivlinan innebär vissa kompromisser: maxlasten landar på 715 kilo och dragvikten på 1 600 kilo.

För de som behöver mer muskelkraft erbjuder Toyota flera alternativ. En mildhybridversion med 2,8-liters dieselmotor och 48-volts elsystem får dra hela 3 500 kilo och lasta upp till ett ton.

På övriga marknader fortsätter även bensin- och rena dieselversioner att säljas.