Toyota Hilux har länge symboliserat pålitlighet och uthållighet – en bil som överlevt både öknar, tundra och tidens gång.
Toyota Hilux har gått och blivit trendig
Nu, mer än femtio år efter premiären, kommer den i sin nionde generation. Och för första gången i historien kan man ladda den med sladd.
Den nya Hilux BEV markerar ett nytt kapitel i Toyotas långa pickup-saga. Men även om övergången till eldrift är den största nyheten, handlar den inte om att kasta bort historien – snarare om att tolka den på ett nytt sätt.
Toyota kallar det evolution snarare än revolution.
Eldrift för vardagen, diesel för jobbet
Den eldrivna Hiluxen får ett batteri på 59,2 kWh, vilket enligt WLTP ger omkring 24 mils räckvidd. Det gör den knappast till en långfärdsbil, men i stadsmiljöer och för kortare transporter fungerar konceptet väl – särskilt i områden där utsläppsfria fordon börjar bli ett krav.
Bilen har permanent fyrhjulsdrift tack vare två elmotorer, en på varje axel, vilket bevarar Hiluxens välkända terrängegenskaper.
Den klarar samma vaddjup som tidigare generationer, men den elektriska drivlinan innebär vissa kompromisser: maxlasten landar på 715 kilo och dragvikten på 1 600 kilo.
För de som behöver mer muskelkraft erbjuder Toyota flera alternativ. En mildhybridversion med 2,8-liters dieselmotor och 48-volts elsystem får dra hela 3 500 kilo och lasta upp till ett ton.
På övriga marknader fortsätter även bensin- och rena dieselversioner att säljas.
Små steg framåt – men på rätt sätt
Designmässigt är Hilux nionde generation ingen dramatisk förändring. Fronten har fått en mer sluten, aerodynamisk form på elversionen och bakpartiet har justerats för bättre effektivitet.
Toyota talar om ett formspråk som ska inge trygghet och samtidigt väcka äventyrslust – en balansgång som känns igen från märkets andra modeller.
Interiören däremot har fått en rejäl uppfräschning. Dubbla 12-tumsskärmar, trådlös uppkoppling och ny digital instrumentering gör kupén modern, men Toyota har klokt nog behållit fysiska reglage.
Det är fortfarande en bil som ska kunna hanteras med handskar på, i regn, snö och lera.
En annan nyhet är den elektriska servostyrningen som ger mer exakt respons och minskar risken för så kallad “kick-back” vid terrängkörning.
Vätgasen väntar runt hörnet
För de som tror på framtiden bortom batterier har Toyota redan nästa steg planerat.
En Hilux med vätgasdrift är under utveckling och väntas komma omkring 2028.
Den bygger på en helt ny generation bränsleceller som ska vara effektivare, kompaktare och billigare att producera.
En pickup för alla världar
Toyota beskriver nya Hilux som en bil anpassad efter varje marknads behov. I Europa kommer el- och mildhybridversionerna först, medan andra delar av världen fortsätter med traditionella bränslen.
Med sina tre olika drivlinor – el, hybrid och kommande vätgas – försöker Hilux möta en värld i förändring utan att överge sin själ.
Den elektriska versionen är kanske inte den starkaste på pappret, men den symboliserar något större: att även de mest hårdföra klassikerna kan lära sig att ladda.
El, diesel eller vätgas – Hilux visar att framtiden inte måste handla om ett enda drivmedel. Den handlar om att ge valfrihet – och att ta sig fram, oavsett väg.
Fakta: Toyota Hilux BEV 2026
-
- Batteri: 59,2 kWh
-
- Räckvidd: ca 240 km
-
- Drivning: Fyrhjulsdrift (två elmotorer)
-
- Maxlast: 715 kg
-
- Dragvikt: 1 600 kg
-
- Lansering: 2026 (pris ännu ej klart)
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
