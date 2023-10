Ferrari – nu kan kunderna betala i krypto

Ferrari

Ferrari för 700 miljoner upp i rök

Under den gångna helgen hölls den 25:e upplagan av The Goodwood Revival, där det bjöds på spänning ända in i det sista och en uppsjö av Ferrari. Ägorna runt Goodwood House har använts för motorsport sedan urminnes tider. På samma marker hålls också det kanske ännu mer välkända syskon-eventet: Festival of Speed. Festivalen är ett …