Så får du en lyxbil för småpengar

BMW Z3

Det finns ingen som luras så bra som en cabbe. Och speciellt en cabbe med ett dyrt märke i grilllen.

LIten, sportig och cool. En Z3 trimmar alltid garageuppfarten. (Foto: WikiCommons/Hiroshi Tanita)

BMWs snygga lilla roadster Z3 är ett riktigt charmtroll och en ekonomisk lurifax. Som ägare är det en supertrevlig bil att äga. Du får lite av en gammal MG i åkkänslan, men med en modern bils teknik.

Även här räcker 150 000 kronor långt för ett exemplar som gör sitt jobb.

Jaguar XJR

Vill du leka direktör i grannskapet är en 20 år gammal Jaguar ett alldeles lysande exempel på billig image.

Få bilar har så mycket gentlemannastatus som en Jaguar. (Foto: WikiCommons/Mats Olsson)

Med valnötsinredning, ljust skinn och British racing green-kulör på karossen skickar den alla signaler du kan önska om att du just fått det riktigt bra ställt.

Dessutom har den en potent maskin som gör att ljudet är det rätta när du drar iväg.

Att den sedan är ganska så enkel att sköta gör ju inte grejen sämre direkt.

Och prislappen? För 200 000 kronor får du ett bra exemplar.

Ferrari Mondial

Visste du att du kan få en Ferrari för lika stor peng som en ny Volvo EX40? Men att du kommer få ungefär hundra gånger så mycket uppmärksamhet för de pengarna.

Tänk att få parkera en äkta Ferrari på garageuppfarten. (Foto: WikiCommons/Geekstreet)

Ferrari Mondial är en bil som hamnat lite mitt emellan sina mer namnkunniga syskon. Ett virrigt körbart exemplar för du för runt halvmiljonen fortfarande.

Billigare biljett in till Ferrari-världen får du inte. Och inte heller mer shit-chat for the bucks.

Mercedes CLS

Det är samma sak som gäller med Mercedes topp-limousin som det är med Jaguar: backa 15 år och du får en kanonbil för nålpengar.

Svindyr som ny. Du får du en CLS för under 100 000 kronor. (Foto: WikiCommons/ ChiemseeMan)

Slantar du upp runt 100 000 kronor får du en 15 år gammal bil som ser ut som allt du önskar dig, går bra men har kanske många mil på mätaren. Men vad gör väl det? Den mätaren tittar ju aldrig grannarna på.

Dessutom får du en underbart bekväm bil som kommer ge dig all njutning du kan tänka dig. Tills dess att du säljer den.

