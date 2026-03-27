Tesla kastar ut trotjänare för hemligt projekt

Beskedet kom som ett svar på sociala medier när en användare efterfrågade just en rymligare bil för familjer. Musk bekräftade då att ingenjörer och designers redan är i full gång med utvecklingen av ett nytt elfordon som sannolikt landar i kategorin för minivans.

Tekniken från Cybertruck kan få nytt liv

Vad Musk faktiskt menar med att bilen blir häftigare än konkurrenterna återstår att se, men spekulationerna är redan i full gång. Eftersom produktionen av Cybertruck inte nådde de förväntade framgångarna finns det nu en möjlighet att Tesla använder den enorma gjutmaskinen Giga Press för det nya projektet.

Det skulle kunna innebära att den kommande familjebussen får ett liknande kantigt och robust utseende som den omtalade pickupen.

Oavsett vilken design Tesla väljer pekar allt på att det blir ännu ett okonventionellt fordon som utmanar den traditionella bilden av hur en praktisk familjebil ska se ut på vägarna.

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55