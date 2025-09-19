Teslas försäljning i Turkiet exploderade i augusti. Men bakom framgången låg en teknisk manöver som snabbt väckte både beundran och kritik – och som regeringen nu satt stopp för.
Tesla i blåsväder – ökade försäljningen genom kryphål
Mest läst i kategorin
Biljätte i kris – anställda uppmanas söka bidrag från staten
Anställda vid Jaguar Land Rover uppmanas att ansöka om statliga bidrag efter en cyberattack som lamslagit produktionen i veckor. Jaguar Land Rover (JLR) har tvingats stoppa produktionen av nya bilar i över två veckor, en direkt konsekvens av den cyberattack som slog till mot företaget den 1 september. Situationen är kritisk och påverkar inte bara …
Historiskt förbud: Nu förbjuds fossildrivna bilar
Detta afrikanska land har tagit täten globalt när det gäller elbilar. En jättedamm på Nilen ska nu ladda landets hela framtid. Etiopien har nyligen invigt Afrikas största vattenkraftsdamm, ett kontroversiellt megaprojekt som fått det historiska namnet Stora etiopiska renässansdammen (Gerd). Dammen, vars bygge har pågått i 15 år, ska enligt landets regering revolutionera elförsörjningen och …
Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna
Fossil bensin måste ersättas med utsläppsfri bensin. Nu är några svenska forskare på gång och jagar framtidens drivmedel. EU vill minska utsläppen och pekar på trafiken som en stor syndabock, där utsläppen ska minskas kraftigt. EU förbjuder nya bensinbilar Enligt nuvarande planer kommer det att bli förbjudet att sälja nya bilar som släpper ut koldioxid …
Över 100 000 bilägare får ersättning i dieselskandalen
Ett steg framåt har tagits i den långvariga dieselskandalen. Tusentals bilägare får nu en ekonomisk uppgörelse efter år av väntan. Efter nästan ett decennium av rättsliga processer och diskussioner får nu tiotusentals bilägare en efterlängtad kompensation, skriver AD. Det handlar om fordon som omfattas av den stora dieselskandalen som skapade rubriker världen över. Ekonomisk lättnad …
Konkurs nära för Jaguar Land Rover efter förödande hackerattack
En mardröm för Jaguar Land Rover efter att den brittiska biltillverkaren utsatts för en omfattande cyberattack. Produktionen har stått still i nära två veckor och tusentals jobb är nu hotade, en kris som kan leda till en kollaps. Den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover (JLR) har bekräftat att de har blivit utsatta för en allvarlig …
Rubriken “Tesla i blåsväder” är på intet sätt ny. I juni pressades elbilstillverkaren i Frankrike med krav på att “stoppa vilseledande metoder”. Sju dagar senare väckte Teslas självkörande Robotaxi oro och ledde till myndighetskontakt. Och så fortsätter det.
Den här gången handlar det om Turkiet.
Rekordförsäljning i Turkiet
Elbilstillverkaren levererade 8 730 Model Y i Turkiet på en månad – lika mycket som under ett helt år tidigare och nästan i nivå med försäljningen i hela Europa samma månad, enligt Electrek.
Förklaringen låg i Turkiets konsumtionsskatt, där elbilar med en motoreffekt under 160 kilowatt beskattas betydligt lägre. Normalt överstiger Model Y den gränsen, men Tesla begränsade tillfälligt effekten på instegsmodellen RWD via mjukvara.
Resultatet blev att bilen kvalificerade sig för en lägre skatt och därmed ett betydligt lägre pris – något som turkiska bilköpare snabbt utnyttjade.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Kortvarig möjlighet
För många konsumenter blev detta en chans att köpa en Tesla till ett ovanligt förmånligt pris på en marknad där elbilar ofta är dyra.
Men effekten blev kortvarig. När försäljningen rusade agerade regeringen och stängde kryphålet, vilket innebär att kommande köpare får räkna med högre priser.
Det kan i sin tur bromsa elbilsboomen i landet, även om den tillfälliga försäljningsvågen kan ha bidragit till ett snabbt steg bort från bensin- och dieseldrivna bilar.
Blandade reaktioner
Teslas drag har delat opinionen, menar Yahoo Finance. En kommentator hyllade manövern: ”Smart move by Tesla”.
En annan var desto mer kritisk: ”Jag har undrat varför försäljningen i Turkiet sköt i höjden. Jag trodde någon fifflat med siffrorna, men det visar sig att de bara lurade regeringen”.
Samtidigt fanns röster som menade att företaget inte gjort något fel. ”Jag skulle inte säga att de ’lurade’ regeringen. Regeringen satte en gräns, och Tesla sålde en bil som låg precis under den”, skrev en tredje.
Global press på Tesla
För Tesla kom försäljningslyftet i Turkiet som en välkommen framgång under ett tufft år.
Globalt har bolaget haft det motigt och enligt data från Reuters har Tesla upplevt en betydande nedgång i registreringar under juli månad i flera europeiska nyckelmarknader.
Frågan är nu om den kortvariga boomen i Turkiet var ett smart drag för att maximera möjligheter på en ny marknad – eller ett tveksamt kryphålsutnyttjande som riskerar att skada varumärket (ännu mer).
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Lyxshopping för miljoner blottas efter hackerattack
Miljonärer utpressas efter stöld av hemlig information. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket de spenderat, har stulits. Ett massivt dataintrång har drabbat kunder hos några av världens mest exklusiva modehus. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket pengar de har spenderat, har stulits. Det kan nu göra de rika kunderna till måltavlor för nya attacker. Ett …
Toppekonom: Svantessons budget är ”självmål”
Kritiken fortsätter hagla mot regeringens budget och de kostnadsmässigt historiska satsningarna. ”Det är självmål”, säger nu Swedbanks chefsekonom Mattias Persson. Han uttalar sig i en TT-intervju och reagerar mest på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension. Satsningarna i budgeten historiska Som Dagens PS tidigare rapporterat har regeringen …
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt
Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga. Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040. FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan …
Hon byggde ett miljardimperium – här är hennes råd om pengar
Hur förvandlar man ett lån på 1 000 dollar till en förmögenhet på flera miljarder? Det gjorde Barbara Corcoran, en amerikansk entreprenör och tv-profil.? Hennes framgång handlar inte bara om affärskalkyler, utan om ett annorlunda sätt att tänka kring både pengar och arbete.? I ett inlägg på Instagram delade entreprenören med sig av fem oväntade …
Underverk på väg att bli underkänt
Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att …