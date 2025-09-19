Tesla i blåsväder – ökade försäljningen genom kryphål

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Kortvarig möjlighet

För många konsumenter blev detta en chans att köpa en Tesla till ett ovanligt förmånligt pris på en marknad där elbilar ofta är dyra.

ANNONS

Men effekten blev kortvarig. När försäljningen rusade agerade regeringen och stängde kryphålet, vilket innebär att kommande köpare får räkna med högre priser.

Det kan i sin tur bromsa elbilsboomen i landet, även om den tillfälliga försäljningsvågen kan ha bidragit till ett snabbt steg bort från bensin- och dieseldrivna bilar.

Blandade reaktioner

Teslas drag har delat opinionen, menar Yahoo Finance. En kommentator hyllade manövern: ”Smart move by Tesla”.

En annan var desto mer kritisk: ”Jag har undrat varför försäljningen i Turkiet sköt i höjden. Jag trodde någon fifflat med siffrorna, men det visar sig att de bara lurade regeringen”.

Samtidigt fanns röster som menade att företaget inte gjort något fel. ”Jag skulle inte säga att de ’lurade’ regeringen. Regeringen satte en gräns, och Tesla sålde en bil som låg precis under den”, skrev en tredje.

Global press på Tesla

För Tesla kom försäljningslyftet i Turkiet som en välkommen framgång under ett tufft år.

Globalt har bolaget haft det motigt och enligt data från Reuters har Tesla upplevt en betydande nedgång i registreringar under juli månad i flera europeiska nyckelmarknader.

ANNONS

Frågan är nu om den kortvariga boomen i Turkiet var ett smart drag för att maximera möjligheter på en ny marknad – eller ett tveksamt kryphålsutnyttjande som riskerar att skada varumärket (ännu mer).