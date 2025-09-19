Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Tesla i blåsväder – ökade försäljningen genom kryphål

Tesla
Erdoğan och Musk 2023. Nu har regeringen stängt det kryphål som tillät Tesla sälja elbilar till lägre pris (Foto: Turkish Presidency/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Teslas försäljning i Turkiet exploderade i augusti. Men bakom framgången låg en teknisk manöver som snabbt väckte både beundran och kritik – och som regeringen nu satt stopp för.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Rubriken “Tesla i blåsväder” är på intet sätt ny. I juni pressades elbilstillverkaren i Frankrike med krav på att “stoppa vilseledande metoder”. Sju dagar senare väckte Teslas självkörande Robotaxi oro och ledde till myndighetskontakt. Och så fortsätter det. 

Den här gången handlar det om Turkiet. 

ANNONS

Rekordförsäljning i Turkiet

Elbilstillverkaren levererade 8 730 Model Y i Turkiet på en månad – lika mycket som under ett helt år tidigare och nästan i nivå med försäljningen i hela Europa samma månad, enligt Electrek.

Förklaringen låg i Turkiets konsumtionsskatt, där elbilar med en motoreffekt under 160 kilowatt beskattas betydligt lägre. Normalt överstiger Model Y den gränsen, men Tesla begränsade tillfälligt effekten på instegsmodellen RWD via mjukvara.

Resultatet blev att bilen kvalificerade sig för en lägre skatt och därmed ett betydligt lägre pris – något som turkiska bilköpare snabbt utnyttjade.

Tesla
Tesla levererade 8 730 Model Y i Turkiet på en månad (Foto: Rafiq Maqbool/AP/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Kortvarig möjlighet

För många konsumenter blev detta en chans att köpa en Tesla till ett ovanligt förmånligt pris på en marknad där elbilar ofta är dyra.

ANNONS

Men effekten blev kortvarig. När försäljningen rusade agerade regeringen och stängde kryphålet, vilket innebär att kommande köpare får räkna med högre priser.

Det kan i sin tur bromsa elbilsboomen i landet, även om den tillfälliga försäljningsvågen kan ha bidragit till ett snabbt steg bort från bensin- och dieseldrivna bilar.

Blandade reaktioner

Teslas drag har delat opinionen, menar Yahoo Finance. En kommentator hyllade manövern: ”Smart move by Tesla”.

En annan var desto mer kritisk: ”Jag har undrat varför försäljningen i Turkiet sköt i höjden. Jag trodde någon fifflat med siffrorna, men det visar sig att de bara lurade regeringen”.

Samtidigt fanns röster som menade att företaget inte gjort något fel. ”Jag skulle inte säga att de ’lurade’ regeringen. Regeringen satte en gräns, och Tesla sålde en bil som låg precis under den”, skrev en tredje.

Global press på Tesla

För Tesla kom försäljningslyftet i Turkiet som en välkommen framgång under ett tufft år. 

Globalt har bolaget haft det motigt och enligt data från Reuters har Tesla upplevt en betydande nedgång i registreringar under juli månad i flera europeiska nyckelmarknader.

ANNONS

Frågan är nu om den kortvariga boomen i Turkiet var ett smart drag för att maximera möjligheter på en ny marknad – eller ett tveksamt kryphålsutnyttjande som riskerar att skada varumärket (ännu mer).

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KritikTeslaTurkiet
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS