Svenska bilparken i backläge – en oväntad vändning

Länge har antalet bilar på våra svenska vägar bara ökat och ökat, men nu har pendeln svängt dramatiskt. För första gången på mycket länge upplever Sverige en minskning av det totala antalet personbilar, rapporterar Trafikanalys.

Under 2024 försvann cirka 31 000 bilar från den svenska bilparken, en nedgång med 0,5 procent. Denna sällsynta händelse har bara skett ett fåtal gånger sedan 1980-talet, närmare bestämt under ekonomiskt turbulenta tider som finanskrisen i början av 90-talet och i samband med IT-bubblan runt millennieskiftet.

Även 2013 noterades en liknande effekt, då orsakad av en storstädning i Transportstyrelsens register över avställda fordon.

Det gångna året har präglats av en trög ekonomi med svag tillväxt och en arbetsmarknad där fler har fått se sig om efter nytt jobb. Trots att de sänkta räntorna har gett en välbehövlig lättnad i plånboken för många hushåll, har det inte räckt för att hålla nybilsförsäljningen på samma nivå som tidigare.

Samtidigt har allt fler bilar antingen skrotats eller sålts utomlands, vilket har lett till att det totala antalet bilar i landet nu minskar.

Tveksam nybilsyra och ökad uttåg

För att förstå varför bilparken minskar måste vi titta på två nyckeltal: hur många nya bilar som registreras och hur många som försvinner från registren under året.

Under 2024 noterades 277 000 nyregistreringar, vilket är en bra bit under genomsnittet på 318 000 bilar per år som vi sett under 2000-talet. Åren innan pandemin var nybilsförsäljningen betydligt högre, med en riktig topp 2017 då nästan 400 000 nya bilar rullade ut på vägarna. Samtidigt ökade antalet avregistreringar under 2024 till hela 303 000 fordon.

Faktum är att det bara under 2018 och 2019 har skrotats eller exporterats fler bilar under hela 2000-talet. När antalet bilar som lämnar parken överstiger antalet nya som tillkommer, är en minskning av den totala bilflottan ett logiskt resultat.