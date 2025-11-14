Den ikoniska MINI Superleggera visar sig igen – nu i skimrande guld och med detaljer som får hjärtan att slå snabbare.
Superleggera gör comeback – glänser som aldrig förr
När MINI Superleggera först visades 2014 var det som att se framtiden i retroform. Den lilla, eleganta roadstern – född ur samarbetet mellan brittiska MINI och italienska Carrozzeria Touring Superleggera – blev snabbt en designikon.
Nu, drygt tio år senare, har bilen återigen visat sig, den här gången på MINIs klassiska Instagramkonto, insvept i ett glänsande metalliskt guldfodral.
Exakt vilken nyans det handlar om är oklart. Några gissar på Sunburst Gold, andra på Solid Gold metallic – en kulör som tidigare använts på MINI-modeller.
Oavsett vilket är resultatet förtrollande: solen reflekteras i karossens kurvor, och bilen ser ut att vara gjord för boulevarder snarare än museer.
Mer än bara en ny färg
Vid första anblick kan man tro att det bara handlar om ett nytt utseende, men tittar man närmare har bilen fått flera uppdateringar.
De nya stötfångarna är delade i två sektioner, rullbågarna har moderniserats, och både strålkastare och bakfenor ser ut att ha fått en lättare, mer produktionsredo form.
En annan detalj är hjulen: de tidigare multiekrade fälgarna har ersatts av sportiga John Cooper Works-fälgar i svart – en tydlig blinkning till märkets racingarv.
Den nya guldfärgen är dock inte lack, utan en foliering.
Den blå originalfärgen, Cosmo Blue, togs fram enbart för Superleggera-konceptet och förblir orörd under ytan.
MINI har alltså valt att klä bilen snarare än att måla om den – en respektfull gest mot originalet.
Eldriven skönhet med italiensk själ
Bakom den klassiska roadster-formen döljer sig en eldriven drivlina – långt innan elektrifiering blev vardagsmat.
Superleggera var ett av MINIs första steg in i elens värld, ett försök att kombinera brittisk charm med italiensk elegans.
Carrozzeria Touring Superleggera, den legendariska designstudion i Milano, har satt sin prägel på allt från exklusiva sportbilar till unika beställningsbyggen. I MINI Superleggera möts deras hantverk och MINIs formspråk i ett äktenskap av läder, aluminium och kolfiberförstärkt plast.
Resultatet är en bil som känns lika mycket konstverk som fordon.
En vision som lever vidare
När konceptet lanserades 2014 beskrev dåvarande BMW-designchefen Adrian van Hooydonk samarbetet som en fusion mellan två stolta traditioner – brittiskt formspråk och italiensk handgjord elegans.
Orden känns lika sanna idag.
Kanske var den här gyllene återkomsten bara en nostalgisk blinkning. Eller så testar MINI intresset inför något mer. För visst vore det något – att se Superleggera rulla igen, denna gång inte som koncept, utan som verklighet.
Ett decennium senare lyser MINI Superleggera fortfarande som en påminnelse om vad som händer när passion möter hantverk.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
