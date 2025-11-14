Superleggera gör comeback – glänser som aldrig förr

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När MINI Superleggera först visades 2014 var det som att se framtiden i retroform. Den lilla, eleganta roadstern – född ur samarbetet mellan brittiska MINI och italienska Carrozzeria Touring Superleggera – blev snabbt en designikon.

Nu, drygt tio år senare, har bilen återigen visat sig, den här gången på MINIs klassiska Instagramkonto, insvept i ett glänsande metalliskt guldfodral.

Exakt vilken nyans det handlar om är oklart. Några gissar på Sunburst Gold, andra på Solid Gold metallic – en kulör som tidigare använts på MINI-modeller.

Oavsett vilket är resultatet förtrollande: solen reflekteras i karossens kurvor, och bilen ser ut att vara gjord för boulevarder snarare än museer.

Det här är en Mini Superleggera som vi känner den. (Foto: Touring Superleggera)

Mer än bara en ny färg

Vid första anblick kan man tro att det bara handlar om ett nytt utseende, men tittar man närmare har bilen fått flera uppdateringar.

De nya stötfångarna är delade i två sektioner, rullbågarna har moderniserats, och både strålkastare och bakfenor ser ut att ha fått en lättare, mer produktionsredo form.

En annan detalj är hjulen: de tidigare multiekrade fälgarna har ersatts av sportiga John Cooper Works-fälgar i svart – en tydlig blinkning till märkets racingarv.

Den nya guldfärgen är dock inte lack, utan en foliering.

Den blå originalfärgen, Cosmo Blue, togs fram enbart för Superleggera-konceptet och förblir orörd under ytan.

MINI har alltså valt att klä bilen snarare än att måla om den – en respektfull gest mot originalet.