Är du senior och ute efter ny bil? Då finns det en hel del att ha i åtanke. Men i ett stort test från tyska motororganisationen ADAC har man tagit fram mer än 20 olika modeller i olika prisklasser som passar extra bra till något äldre förare.
Stort test: Bästa nya bilarna för seniorer
Motororganisationen ADAC har gjort sitt urval genom att sammanställa bekväma bilmodeller, med bra sikt, som är enkla att kliva i och ur, samt manövreras med reglage och inställningar som är lätta att förstå och hantera.
För att en modell alls skulle platsa på listan krävdes att den uppfyllde följande kriterier:
- Sittplatser: minst 4
- Längd: maximalt 4,50 meter
- Höjd: minst 1,50 meter
- Sitthöjd: minst 47 centimeter
- Lasttröskelhöjd: maximalt 78 centimeter
- ADAC-testpoäng för användarvänlighet: maximalt 2,6
- ADAC-testpoäng för runtomsikt: maximalt 4,0
Tyska Auto und motorsport har kombinerat ADAC:s lista med tidigare biltester för att komplettera rankningen – här presenterar vi den sammanställningen med modellerna som är aktuella på svenska marknaden och deras svenska priser.
200 000 – 300 000 kr
Citroën Berlingo – från 209 900 kr
+ Väldigt rymlig, många fack, tre säten bak
– Höga stängningskrafter, enklare komfort
Toyota Proace City – från 210 900 kr
+ Mycket förvaring, stort bagage, tre individuella säten bak, bra standardutrustning
– Begränsad räckvidd i elversionen, passagerarsäte ej höjdjusterbart
Ford Tourneo Courier – från 235 000 kr
+ Mycket lastutrymme, enkel åtkomst, lågt pris
– Klumpig baklucka, svår manövrering, hög förbrukning
Renault Kangoo – från 253 900 kr
+ Stort utrymme, många fack, bra pris/utrymme
– Enkel interiör, hög förbrukning (bensin), begränsad elräckvidd
Nissan Juke – Från 258 150 kr
+ Snål motor, lätt att ta sig i/ur, låga utsläpp
– Hög förbrukning på motorväg, motorljud, sämre runtomsikt
Opel Combo – från 259 900 kr
+ Väldigt praktisk, stort bagage, bra standard
– Begränsad räckvidd i elversionen, höga stängningskrafter
Škoda Kamiq – från 289 000 kr
+ Bra utrymme, hög säkerhet, bra körkänsla
– Högt pris i klassen, sämre bromsar, måttlig sikt
VW T-Cross – från 296 900 kr
+ Bra styrning, många assistenter, flexibelt baksäte
– Enkla material, svag belysning, dyra tillval
Ford Puma – från 299 000 kr
+ Bra utrymme, stabil körning, bra utrustning
– Svag vid låga varv, begränsat bakutrymme
Mitsubishi ASX – från 299 900 kr
+ Bra utrustning, LED standard, skjutbart baksäte
– Opraktiskt nyckelsystem, hög lastkant, sämre sikt
Seat Arona – från 299 900 kr
+ Gediget utförande, okej utrymme fram
– Enkla material, saknar vissa detaljer i interiören
300 000 – 400 000 kr
Nissan Qashqai – från 348 000 kr
+ Komfortabel, tyst, bra utrymme
– Sämre sikt bak, vissa ergonomiska nackdelar
Mini Countryman C – från 353 700 kr
+ Premiumkänsla, rolig körning, flexibel
– Krångligt system, sämre komfort bak
Lexus LBX – från 354 900 kr
+ Premiumkänsla, komfort, ekonomisk motor
– Litet baksäte, dyr försäkring, sämre sikt
Škoda Karoq – från 356 500 kr
+ Bra utrymme, lätt att köra, bra kvalitet
– Stummare fjädring, enklare material
Toyota Corolla Cross – från 360 900 kr
+ Rymlig, lång garanti, bra säkerhet
– Enkla material, låg dragvikt, måttlig sikt
Hyundai Kona – från 367 900 kr
+ Bra komfort, bra säkerhet, lång garanti
– Låg dragvikt, enklare material, sämre sikt
VW T-Roc – från 389 900 kr
+ Bra komfort, bra köregenskaper, rymlig
– Hög förbrukning, relativt högt pris
400 000 kr och uppåt
Volvo XC40 – från 430 000 kr
+ Mycket säker, bra komfort, hög kvalitet
– Dyr, infotainment svagare
Škoda Elroq – Från 449 500 kr
+ Bra körning, låg förbrukning, rymlig
– Kort garanti, relativt högt pris
Smart #1 – från 494 900 kr
+ Mycket utrustning, rymlig känsla
– Opålitliga system, vissa funktioner saknas standard
Renault Scénic E-Tech – från 549 900 kr
+ Bra komfort, standard värmepump, bra laddning
– Blandad kvalitet, medioker prestanda
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