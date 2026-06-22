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Motor

Stort test: Bästa nya bilarna för seniorer

En äldre dam sitter på sin rullator framför en bil.
Här är listan på de bästa bilarna för äldre förare. Bild: Janerik Henriksson/TT

Är du senior och ute efter ny bil? Då finns det en hel del att ha i åtanke. Men i ett stort test från tyska motororganisationen ADAC har man tagit fram mer än 20 olika modeller i olika prisklasser som passar extra bra till något äldre förare.

Motororganisationen ADAC har gjort sitt urval genom att sammanställa bekväma bilmodeller, med bra sikt, som är enkla att kliva i och ur, samt manövreras med reglage och inställningar som är lätta att förstå och hantera.

För att en modell alls skulle platsa på listan krävdes att den uppfyllde följande kriterier:

  • Sittplatser: minst 4
  • Längd: maximalt 4,50 meter
  • Höjd: minst 1,50 meter
  • Sitthöjd: minst 47 centimeter
  • Lasttröskelhöjd: maximalt 78 centimeter
  • ADAC-testpoäng för användarvänlighet: maximalt 2,6
  • ADAC-testpoäng för runtomsikt: maximalt 4,0

Tyska Auto und motorsport har kombinerat ADAC:s lista med tidigare biltester för att komplettera rankningen – här presenterar vi den sammanställningen med modellerna som är aktuella på svenska marknaden och deras svenska priser.

200 000 – 300 000 kr

Citroën Berlingo – från 209 900 kr

+ Väldigt rymlig, många fack, tre säten bak
– Höga stängningskrafter, enklare komfort

Toyota Proace City – från 210 900 kr

+ Mycket förvaring, stort bagage, tre individuella säten bak, bra standardutrustning
– Begränsad räckvidd i elversionen, passagerarsäte ej höjdjusterbart

Ford Tourneo Courier – från 235 000 kr

+ Mycket lastutrymme, enkel åtkomst, lågt pris
– Klumpig baklucka, svår manövrering, hög förbrukning

Renault Kangoo – från 253 900 kr

+ Stort utrymme, många fack, bra pris/utrymme
– Enkel interiör, hög förbrukning (bensin), begränsad elräckvidd

Nissan Juke – Från 258 150 kr

+ Snål motor, lätt att ta sig i/ur, låga utsläpp
– Hög förbrukning på motorväg, motorljud, sämre runtomsikt

Opel Combo – från 259 900 kr

+ Väldigt praktisk, stort bagage, bra standard
– Begränsad räckvidd i elversionen, höga stängningskrafter

Škoda Kamiq – från 289 000 kr

+ Bra utrymme, hög säkerhet, bra körkänsla
– Högt pris i klassen, sämre bromsar, måttlig sikt

VW T-Cross – från 296 900 kr

+ Bra styrning, många assistenter, flexibelt baksäte
– Enkla material, svag belysning, dyra tillval

Ford Puma – från 299 000 kr

+ Bra utrymme, stabil körning, bra utrustning
– Svag vid låga varv, begränsat bakutrymme

Mitsubishi ASX – från 299 900 kr

+ Bra utrustning, LED standard, skjutbart baksäte
– Opraktiskt nyckelsystem, hög lastkant, sämre sikt

Seat Arona – från 299 900 kr

+ Gediget utförande, okej utrymme fram
– Enkla material, saknar vissa detaljer i interiören

300 000 – 400 000 kr

Nissan Qashqai – från 348 000 kr

+ Komfortabel, tyst, bra utrymme
– Sämre sikt bak, vissa ergonomiska nackdelar

Mini Countryman C – från 353 700 kr

+ Premiumkänsla, rolig körning, flexibel
– Krångligt system, sämre komfort bak

Lexus LBX – från 354 900 kr

+ Premiumkänsla, komfort, ekonomisk motor
– Litet baksäte, dyr försäkring, sämre sikt

Škoda Karoq – från 356 500 kr

+ Bra utrymme, lätt att köra, bra kvalitet
– Stummare fjädring, enklare material

Toyota Corolla Cross – från 360 900 kr

+ Rymlig, lång garanti, bra säkerhet
– Enkla material, låg dragvikt, måttlig sikt

Hyundai Kona – från 367 900 kr

+ Bra komfort, bra säkerhet, lång garanti
– Låg dragvikt, enklare material, sämre sikt

VW T-Roc – från 389 900 kr

+ Bra komfort, bra köregenskaper, rymlig
– Hög förbrukning, relativt högt pris

400 000 kr och uppåt

Volvo XC40 – från 430 000 kr

+ Mycket säker, bra komfort, hög kvalitet
– Dyr, infotainment svagare

Škoda Elroq – Från 449 500 kr

+ Bra körning, låg förbrukning, rymlig
– Kort garanti, relativt högt pris

Smart #1 – från 494 900 kr

+ Mycket utrustning, rymlig känsla
– Opålitliga system, vissa funktioner saknas standard

Renault Scénic E-Tech – från 549 900 kr

+ Bra komfort, standard värmepump, bra laddning
– Blandad kvalitet, medioker prestanda

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Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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