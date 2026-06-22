Stort test: Bästa nya bilarna för seniorer

För att en modell alls skulle platsa på listan krävdes att den uppfyllde följande kriterier:

Sittplatser: minst 4

minst 4 Längd: maximalt 4,50 meter

maximalt 4,50 meter Höjd: minst 1,50 meter

minst 1,50 meter Sitthöjd: minst 47 centimeter

minst 47 centimeter Lasttröskelhöjd: maximalt 78 centimeter

maximalt 78 centimeter ADAC-testpoäng för användarvänlighet: maximalt 2,6

maximalt 2,6 ADAC-testpoäng för runtomsikt: maximalt 4,0

Tyska Auto und motorsport har kombinerat ADAC:s lista med tidigare biltester för att komplettera rankningen – här presenterar vi den sammanställningen med modellerna som är aktuella på svenska marknaden och deras svenska priser.

200 000 – 300 000 kr

Citroën Berlingo – från 209 900 kr

+ Väldigt rymlig, många fack, tre säten bak

– Höga stängningskrafter, enklare komfort

Toyota Proace City – från 210 900 kr

+ Mycket förvaring, stort bagage, tre individuella säten bak, bra standardutrustning

– Begränsad räckvidd i elversionen, passagerarsäte ej höjdjusterbart

Ford Tourneo Courier – från 235 000 kr

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+ Mycket lastutrymme, enkel åtkomst, lågt pris

– Klumpig baklucka, svår manövrering, hög förbrukning

Renault Kangoo – från 253 900 kr

+ Stort utrymme, många fack, bra pris/utrymme

– Enkel interiör, hög förbrukning (bensin), begränsad elräckvidd

Nissan Juke – Från 258 150 kr

+ Snål motor, lätt att ta sig i/ur, låga utsläpp

– Hög förbrukning på motorväg, motorljud, sämre runtomsikt

Opel Combo – från 259 900 kr

+ Väldigt praktisk, stort bagage, bra standard

– Begränsad räckvidd i elversionen, höga stängningskrafter

Škoda Kamiq – från 289 000 kr

+ Bra utrymme, hög säkerhet, bra körkänsla

– Högt pris i klassen, sämre bromsar, måttlig sikt

ANNONS

VW T-Cross – från 296 900 kr

+ Bra styrning, många assistenter, flexibelt baksäte

– Enkla material, svag belysning, dyra tillval

Ford Puma – från 299 000 kr

+ Bra utrymme, stabil körning, bra utrustning

– Svag vid låga varv, begränsat bakutrymme

Mitsubishi ASX – från 299 900 kr

+ Bra utrustning, LED standard, skjutbart baksäte

– Opraktiskt nyckelsystem, hög lastkant, sämre sikt

Seat Arona – från 299 900 kr

+ Gediget utförande, okej utrymme fram

– Enkla material, saknar vissa detaljer i interiören

300 000 – 400 000 kr

ANNONS

Nissan Qashqai – från 348 000 kr

+ Komfortabel, tyst, bra utrymme

– Sämre sikt bak, vissa ergonomiska nackdelar

Mini Countryman C – från 353 700 kr

+ Premiumkänsla, rolig körning, flexibel

– Krångligt system, sämre komfort bak

Lexus LBX – från 354 900 kr

+ Premiumkänsla, komfort, ekonomisk motor

– Litet baksäte, dyr försäkring, sämre sikt

Škoda Karoq – från 356 500 kr

+ Bra utrymme, lätt att köra, bra kvalitet

– Stummare fjädring, enklare material

Toyota Corolla Cross – från 360 900 kr

ANNONS

+ Rymlig, lång garanti, bra säkerhet

– Enkla material, låg dragvikt, måttlig sikt

Hyundai Kona – från 367 900 kr

+ Bra komfort, bra säkerhet, lång garanti

– Låg dragvikt, enklare material, sämre sikt

VW T-Roc – från 389 900 kr

+ Bra komfort, bra köregenskaper, rymlig

– Hög förbrukning, relativt högt pris

400 000 kr och uppåt

Volvo XC40 – från 430 000 kr

+ Mycket säker, bra komfort, hög kvalitet

– Dyr, infotainment svagare

Škoda Elroq – Från 449 500 kr

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+ Bra körning, låg förbrukning, rymlig

– Kort garanti, relativt högt pris

Smart #1 – från 494 900 kr

+ Mycket utrustning, rymlig känsla

– Opålitliga system, vissa funktioner saknas standard

Renault Scénic E-Tech – från 549 900 kr

+ Bra komfort, standard värmepump, bra laddning

– Blandad kvalitet, medioker prestanda

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