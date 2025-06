Stora elbilstestet: Bäst och sämst räckvidd

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Tesla-modellerna imponerar stort

Bland de mer “folkliga” bilarna utmärkte sig särskilt Tesla Model Y och Model 3. Tesla Model Y presterade med en positiv avvikelse på hela 11 procent, då den stannade efter 653 kilometer, vilket är 67 kilometer över sitt officiella WLTP-värde på 586 kilometer.

Model 3, känd som en referensbil i många tester, imponerade med en räckvidd på 729 kilometer. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på bilens prislapp, som ligger på drygt 400 000 svenska kronor, och dess jämna, låga förbrukning.

Tesla Model Y. (Foto: Tesla)

Dessa resultat cementerar Teslas position som ledande inom elbilsprestation, inte bara när det gäller lång räckvidd utan även effektivitet i förhållande till angivna specifikationer.

Prestigebilar med blandade resultat

Även om de dyrare och mer exklusiva bilarna ofta har höga förväntningar på sig, visade årets test blandade resultat. Tvillingarna Audi Q6 Sportback och Porsche Macan visade sig vara jämna i sin prestation. Porsche Macan klarade sig precis över sitt WLTP-värde, medan Audi Q6 Sportback hamnade 24 kilometer under.

Lotus Emeya R900 Sport Carbon, en annan högpresterande bil, hade redan fått bärgas för laddning, vilket antyder att även de mest exklusiva modellerna kan stöta på utmaningar under tuffa testförhållanden.

Mercedes G-klass råkade ut för en punktering, vilket förstörde testens premisser för just den bilen. Trots detta lyckades den köra 462 kilometer, vilket var 7 kilometer över dess angivna WLTP-värde på 455 kilometer.

En annan bil som drabbades av tekniska problem var Hongqi EHS7, vars skärm gick i svart, men som efter en omstart återupptog sin färd.

Några av testens mer överraskande resultat

Zeekr 7X, en bil som initialt visade stor potential att överträffa sin WLTP-räckvidd med upp till 14 procent, stannade efter 585 kilometer. Detta var dock fortfarande betydligt över dess officiella WLTP-värde på 541 kilometer.

Zeekr 7X (Foto: Zeekr)

Andra bilar som presterade positivt i förhållande till sina WLTP-värden inkluderar Volkswagen ID.7 Tourer, som klarade 595 kilometer (27 kilometer över WLTP), samt Peugeot E-5008, som stannade efter 512 kilometer (24 kilometer över WLTP). Även MG S5 visade en fin positiv avvikelse på 24 kilometer.

I den andra änden av spektrumet hittar vi bilar som inte helt levde upp till förväntningarna. Polestar 3 stannade 28 kilometer under sitt WLTP-värde med 667 kilometer, och Audi A6 Dynamic Quattro med 655 kilometer, 8 kilometer under WLTP. Volvo EX90 Twin Ultra kom 25 kilometer under sitt WLTP-värde med 581 kilometer. Kia EV3, Ford Explorer och Hongqi EHS7 hade också negativa avvikelser.

Ford Explorer (Foto: Ford)

Bilmodell Testad räckvidd (km) Officiell WLTP-räckvidd (km) Avvikelse (km) Avvikelse (procent) Tesla Model Y 653 586 +67 +11,4 procent Zeekr 7X 585 541 +44 +8,1 procent MG S5 489 465 +24 +5,2 procent Peugeot E-5008 512 488 +24 +4,9 procent Volkswagen ID.7 Tourer 595 568 +27 +4,8 procent BMW iX xDrive 60 695 668 +27 +4,0 procent Polestar 4 624 600 +24 +4,0 procent Tesla Model 3 729 702 +27 +3,8 procent BYD Sealion 7 517 502 +15 +3,0 procent Lotus Emeya R900 Sport 447 435 +12 +2,8 procent Voyah Courage 452 440 +12 +2,7 procent Opel Grandland 578 569 +9 +1,6 procent Mercedes G-klass 462 455 +7 +1,5 procent Porsche Macan 544 543 +1 +0,2 procent Skoda Elroq 420 424 −4 -0,9 procent Audi A6 Dynamic Quattro 655 663 −8 -1,2 procent Volkswagen ID.Buzz 450 456 −6 -1,3 procent Ford Capri 615 627 −12 -1,9 procent Kia EV3 566 590 −24 -4,1 procent Audi Q6 Sportback 558 582 −24 -4,1 procent Polestar 3 667 695 −28 -4,0 procent Volvo EX90 Twin Ultra 581 609 −28 -4,6 procent MG Cyberster 422 443 −21 -4,7 procent Hongqi EHS7 514 540 −26 -4,8 procent Ford Explorer 533 566 −33 -5,8 procent Lucid Air Grand Touring 832 960 −128 -13,3 procent

Testens syfte och förhållanden

Syftet med testerna är att ge en realistisk bild av elbilars räckvidd under normala körförhållanden. Bilarna körs i normalt körläge av vanliga förare, utan att aktivera några specifika sparlägen.

Viktigast i bedömningen av bilarnas prestanda är avvikelsen från den officiella WLTP-räckvidden. Den bil med störst positiv avvikelse anses vara “vinnare” i denna kategori, snarare än bara den som kommer längst. Detta ger en mer rättvis bedömning av hur väl bilarna presterar i förhållande till de uppgifter som tillverkarna marknadsför.

Under testdagen var väderförhållandena varierande med temperaturer mellan 7 och 15 plusgrader och tidvis fuktigt väder, vilket inte alltid är optimalt för att uppnå de allra bästa räckviddsresultaten. Trots detta visar testerna en tydlig trend mot allt längre räckvidder och effektivare elbilar.

