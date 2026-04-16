Stockholm inför dubbdäcksförbud på flera paradgator

Fler gator utreds för framtiden

Det stannar inte vid de fyra första gatorna. Ytterligare fem stora trafikleder utreds nu för framtida förbud med start 2029. Det rör sig om Valhallavägen, Sankt Eriksgatan, Långholmsgatan, Götgatan och Ringvägen.

Totalt handlar det om över en mil bilväg i innerstaden som kan stängas för dubbtrafik.

Därför skärps reglerna i staden

Bakgrunden till de hårda tagen är att Sverige skärper sina lagkrav på luftkvalitet i december 2026. De nya gränsvärdena måste vara uppfyllda senast 2030, och de utvalda gatorna har i dag så höga partikelhalter att de riskerar att bryta mot den kommande lagstiftningen.

”Jag vill skapa en stad som är bättre för både stockholmarna och planeten. Det handlar om att minska klimatutsläppen från bensin- och dieselbilar, men också om att motverka de föroreningar som gör människor sjuka och förkortar våra liv”, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Han betonar att det handlar om miljöer där människor rör sig dagligen.

”Det här är gator där tusentals människor varje dag cyklar till skolan, besöker butiker, tar en öl efter jobbet eller promenerar med barnvagn. Då är det faktiskt stötande att luften är farlig att andas”, säger Strömgren.

Sedan tidigare finns liknande regler på Hornsgatan, Kungsgatan och Fleminggatan, vilket staden anser har varit framgångsrikt för att förbättra luften.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55

