Škoda säkrar miljardavtal - levererar nya spårvagnar till Stockholm

Škoda Group tar hem en av årets mest uppmärksammade infrastrukturaffärer i Sverige.

Region Stockholm har tecknat ett avtal värt drygt 130 miljoner euro med den tjeckiska tillverkaren, som ska leverera nya spårvagnar till Saltsjöbanan.

Affären innebär ett viktigt genombrott för Škoda i Sverige, särskilt efter att bolaget nyligen förlorade en stor upphandling i Helsingforsregionen. Det skriver Yle.

Storsatsning på Saltsjöbanan

De nya spårvagnarna ska trafikera sträckan mellan Stockholm och Saltsjöbaden i Nacka.

Leveranserna sker under de kommande åren och ambitionen är att fordonen ska vara i drift runt årsskiftet 2029–2030.

Beställningen omfattar 16 fordon, med option på ytterligare 15 framöver om behovet växer.

Fordonens design är framtagen för att passa både stadsmiljö och kuststräcka, och Škoda har delat en första visualisering som visar en modern vagn med låg golvhöjd och hög kapacitet.

Syftet är att möta den kraftigt ökande efterfrågan på kollektivtrafik i Nackaområdet när nya bostadsområden färdigställs.

Škoda har mycket på gång just nu.

