Škoda säkrar miljardavtal - levererar nya spårvagnar till Stockholm

Skodas moderna uppställning. (Foto: Skoda)
Christian Pedersen
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Škoda tar ett tydligt kliv framåt i Norden med ett omfattande avtal som kan forma Stockholms kollektivtrafik under det kommande decenniet.

Škoda Group tar hem en av årets mest uppmärksammade infrastrukturaffärer i Sverige.

Region Stockholm har tecknat ett avtal värt drygt 130 miljoner euro med den tjeckiska tillverkaren, som ska leverera nya spårvagnar till Saltsjöbanan.

Affären innebär ett viktigt genombrott för Škoda i Sverige, särskilt efter att bolaget nyligen förlorade en stor upphandling i Helsingforsregionen. Det skriver Yle.

Storsatsning på Saltsjöbanan

De nya spårvagnarna ska trafikera sträckan mellan Stockholm och Saltsjöbaden i Nacka.

Leveranserna sker under de kommande åren och ambitionen är att fordonen ska vara i drift runt årsskiftet 2029–2030.

Beställningen omfattar 16 fordon, med option på ytterligare 15 framöver om behovet växer.

Fordonens design är framtagen för att passa både stadsmiljö och kuststräcka, och Škoda har delat en första visualisering som visar en modern vagn med låg golvhöjd och hög kapacitet.

Syftet är att möta den kraftigt ökande efterfrågan på kollektivtrafik i Nackaområdet när nya bostadsområden färdigställs.

Škoda har mycket på gång just nu.

Ger arbete i flera länder

Affären innebär också stärkt sysselsättning inom Škoda Group.

Bolagets planeringsenhet i Uleåborg i Finland, som sysselsätter omkring 50 personer, kommer att spela en central roll i projektet.

Škoda Transtech har totalt 800 anställda i Finland, varav 650 arbetar i Otanmäki där företaget sedan länge producerar tunga spårfordon.

Exakt var de nya vagnarna ska monteras är ännu inte offentliggjort, men Otanmäki är en möjlig produktionsplats.

Škoda har även tillverkning i både Tjeckien och Turkiet.

Revansch efter förlorad upphandling

I Finland gick det nyligen sämre.

Škoda Transtech förlorade den stora upphandlingen av spårvagnar till Helsingfors och Vanda, en affär värd drygt 270 miljoner euro.

Företaget överklagade beslutet efter att ha fått avslag på grund av tio tekniska brister i anbudet.

Nu markerar Stockholmsavtalet ett viktigt trendbrott.

Beställningen anses stärka Škodas position på den nordiska marknaden och ger företaget en central roll i en av Sveriges mest omfattande kollektivtrafiksatsningar det kommande decenniet.

Med stora investeringsprogram i gång i både Stockholm och flera andra europeiska storstäder blir konkurrensen om spårvagnskontrakt allt hårdare.

För Škoda är uppdraget ett kvitto på att bolagets teknik och prisnivå fortsätter vara konkurrenskraftig, och en möjlighet att ta nya marknadsandelar i regionen.

Christian Pedersen
Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

