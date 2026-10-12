Sjukaste ratten? Peugeot visar upp retromonstret E-T16

Ratten som sticker ut

Det är dock inte bara effektsiffrorna som gör E-T16 speciell. Förarplatsen domineras av Hypersquare, Peugeots fyrkantiga rattliknande styrreglage med fyra runda kontrollenheter i hörnen. Ratten återuppfunnen – om man ska tro Top Gear.

ANNONS

Systemet bygger på steer-by-wire, vilket innebär att den traditionella mekaniska förbindelsen mellan ratten och framhjulen ersätts av elektronisk styrning. Utväxlingen kan anpassas efter situationen, och det ska bara krävas 170 graders vridning från hjulen rakt fram till fullt rattutslag.

I E-T16 har Hypersquare dessutom en inbyggd skärm som kan visa bland annat hastighet och varvtider. Lösningen är inspirerad av ratten i Peugeots tävlingsbil 9X8.

Den ovanliga styrningen är inte bara en designövning. Peugeot planerar att introducera Hypersquare i nästa generation E-208, vilket gör konceptbilens förarplats till en föraning om teknik som kan nå serieproduktion.

Men, sådant som sticker ut är också sådant som ofta får ta emot stryk. Bilforum svämmar över med tyck-och-tänk kring den kantiga skapelsen.

På Reddit konstaterar man att:

”Den ser riktigt bra ut, men de måste sluta med tramset med fyrkantiga rattar. En bil behöver inte ha en fyrkantig ratt för att se futuristisk ut. Det är varken ergonomiskt, praktiskt eller säkert i en nödsituation.”

I samma tråd: ”Ratten ser ut som brickan till flygplansmaten.”

Och: ”Herregud, och jag som tyckte att BMW:s nya rattar var illa nog …”

ANNONS

Men Peugeots fyrkantsratt har också fått en hel del kärlek av de som fått chansen att testköra bilar där Hypersquare figurerat.

Bland annat Carwow som testat både konceptbilen Polygon, och en kommande version av E-2008, imponeras både av hur lätt den är att vänja sig vid och hur den bidrar till körkänslan.

Sist ut i de franska retrosatsningarna?

Utseendet på E-T16 är en blandning av tydliga blinkningar till 1980-talets rallybilar och Peugeots kommande formspråk. De kraftigt breddade hjulhusen, motorhuvens luftutsläpp och den stora bakvingen ger bilen en tydligt motorsportinspirerad profil.

Rent konceptmässigt verkar man följa sina landsfränder till bilmärken: Renault var tidiga i sin retrosatsning och har hittills hunnit lansera elektriska versioner av både R5, R4 och snart Twingo.

Citroën teasade för en eldriven 2CV redan i början av året – och avtäckte sin skapelse i helgen.

En anledning, enligt Renaults designchef Laurens van den Acker, är att retrobilarna ger en edge på marknaden. Det kulturella arv som de nyväckta retromodellerna vilar på går helt enkelt inte att kopiera för utomeuropeiska märken, menar han i en äldre intervju med Top Gear.