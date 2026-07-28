Så enkelt lurar bilister fartkamerorna: "Märks inte förrän i blixten"

Vanligt bland brittiska bilister

Metoden är inte ny globalt sett. I Storbritannien uppskattar en tjänsteman med ansvar för landets kameraövervakning att så många som en av 15 bilar kör runt med manipulerade skyltar.

Där finns också betydligt fler kameror att kringgå. Storbritannien har över 15 000 kameror, jämfört med Sveriges runt 2 800.

Försämring är brottsligt

Att medvetet göra sin registreringsskylt oläsbar är olagligt även i Sverige, oavsett metod. Enligt polisen måste skyltar vara läsbara från alla vinklar, och all försämring av läsbarheten räknas som brott.

Det spelar ingen roll om försämringen sker med eller utan uppsåt. En bilist som har en manipulerad skylt kan få böter på omkring 1 500 kronor.

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Omöjligt att upptäcka

Problemet är att fusket är i praktiken omöjligt att upptäcka i en vanlig trafikkontroll, eftersom polisen sällan har tillgång till en tillräckligt stark blixt eller lampa på plats.

Det är först vid en riktad kontroll, eller om en polis stoppar bilen och undersöker skylten på nära håll, som tejpen eller filmen syns tydligt.

Polisen testar ny teknik

I Storbritannien har flera myndigheter börjat svara med både ny teknik och hårdare tag. Wolverhampton blev först i landet att investera i specialkameror som kan avslöja manipulerade skyltar, bland annat digitala nattkameror som fångar skyltens infraröda signatur.

Under en tvåveckorsperiod fångade en provkörning av liknande teknik i West Midlands-regionen över 4 300 icke godkända skyltar.

Flera kameravinklar

Flera brittiska kommuner testar också nästa generations ANPR-kameror med polariserade linser och kameravinklar från flera håll samtidigt.

Tanken är att göra det svårare för bilister att använda reflekterande beläggningar att lura systemet. De fångas upp i olika vinklar.

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Kännbara straff

Straffen kan bli kännbara. Förutom böter på runt 100 pund kan taxiförare som ertappas med manipulerade skyltar få sin licens indragen.

En taxichaufför i Wolverhampton förlorade nyligen både sin licens och tvingades betala motsvarande drygt 25 000 kronor i rättegångskostnader efter att ha överklagat ett sådant beslut, utan framgång.

Ingen specialteknik i Sverige

I Sverige finns i dagsläget ingen motsvarande specialteknik för att upptäcka fusket i trafiken.

Den svenska trafikpolisens verktyg är begränsade till vanliga kontroller på plats, där tejpen eller filmen syns tydligt för blotta ögat. Men det fungerar först när polisen redan stoppat bilen.