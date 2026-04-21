Range Rover hyllar ikonisk modell – ny jubileumsversion lanseras

Range Rover Sport introducerades för drygt 20 år sedan och blev snabbt en central del av varumärkets identitet.

I dag är det svårt att föreställa sig modellprogrammet utan den.

Jubileumsversionen bygger vidare på den historien, men med tydliga inslag av modern teknik och exklusiva materialval.

Samtidigt speglar jubileumsmodellen en teknisk förflyttning som redan pågår i kulisserna.

Range Rover har parallellt testat sin kommande helelektriska modell under extrema förhållanden, där temperaturer upp mot 50 grader inte påverkat prestandan.

Design som knyter an till historien

Den nya versionen har en tydlig visuell koppling till tidigare koncept och lanseringar.

Färgsättningen hämtar inspiration från tidigare specialversioner, där särskilt orangea nyanser haft en framträdande roll.

Samtidigt erbjuds även mer nedtonade alternativ för köpare som söker diskretion.

Detaljer som märkningen “Twenty” i interiören och på exteriöra komponenter fungerar som subtila signaler till en kundgrupp som värdesätter exklusivitet snarare än tydlig exponering.

Kupén bygger vidare på det som redan är en styrka för modellen.

Materialvalen ligger nära toppversionerna, med inslag som kolfiber och avancerade ytbehandlingar, vilket förstärker känslan av en bil som rör sig i gränslandet mellan lyx och prestanda.