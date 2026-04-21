Range Rover markerar två decennier av sin mest dynamiska modell med en limiterad version som tydligt speglar hur varumärket vill balansera arv, prestanda och elektrifiering i en ny era.
Range Rover hyllar ikonisk modell – ny jubileumsversion lanseras
När Range Rover nu presenterar Sport Twenty Edition är det inte bara en hyllning till en modellserie som definierat märkets sportigare sida.
Det är också ett sätt att förstärka positionen i ett premiumsegment där konkurrensen hårdnar och kundernas krav förändras snabbt.
Range Rover Sport introducerades för drygt 20 år sedan och blev snabbt en central del av varumärkets identitet.
I dag är det svårt att föreställa sig modellprogrammet utan den.
Jubileumsversionen bygger vidare på den historien, men med tydliga inslag av modern teknik och exklusiva materialval.
Samtidigt speglar jubileumsmodellen en teknisk förflyttning som redan pågår i kulisserna.
Range Rover har parallellt testat sin kommande helelektriska modell under extrema förhållanden, där temperaturer upp mot 50 grader inte påverkat prestandan.
Design som knyter an till historien
Den nya versionen har en tydlig visuell koppling till tidigare koncept och lanseringar.
Färgsättningen hämtar inspiration från tidigare specialversioner, där särskilt orangea nyanser haft en framträdande roll.
Samtidigt erbjuds även mer nedtonade alternativ för köpare som söker diskretion.
Detaljer som märkningen “Twenty” i interiören och på exteriöra komponenter fungerar som subtila signaler till en kundgrupp som värdesätter exklusivitet snarare än tydlig exponering.
Kupén bygger vidare på det som redan är en styrka för modellen.
Materialvalen ligger nära toppversionerna, med inslag som kolfiber och avancerade ytbehandlingar, vilket förstärker känslan av en bil som rör sig i gränslandet mellan lyx och prestanda.
Elektrifiering utan att släppa prestanda
Tekniskt handlar det om en laddhybrid med en kombinerad drivlina som levererar upp till 550 hästkrafter.
Det placerar modellen i ett segment där elektrifiering inte längre handlar om kompromisser, utan om att förstärka prestanda.
Den elektriska räckvidden anges till upp till 71 miles, samtidigt som bilen behåller den kraft och respons som kännetecknar Range Rover Sport.
Det är ett tydligt exempel på hur premiumtillverkare använder hybridteknik för att möta både utsläppskrav och kundernas förväntningar.
Ett varumärke som blickar framåt
Range Rover ser jubileumsmodellen som en del av en större resa.
“Range Rover Sport har fortsatt att tänja på gränserna sedan Stormer konceptet först visades”, säger Martin Limpert, global chef för Range Rover.
Han fortsätter: “Twenty Edition är den perfekta hyllningen till dess bestående arv.”
Priset börjar på 115 790 pund, vilket motsvarar drygt 1,5 miljoner kronor.
Lanseringen sker i augusti, med fokus på en kundgrupp som söker både historia och framtid i samma produkt.
