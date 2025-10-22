Porsche: Dödsdömd W12:a återuppstår

I hemlighet har biltillverkaren patenterat en helt ny och mer kompakt W12-motor, som dessutom är konstruerad för att kunna utrustas med upp till tre turboladdare, skriver Boosted.

Nyheten landar som en bomb bara ett år efter att koncernen avslutade eran för den tidigare W12:an.

Oväntat drag från Porsche

Volkswagen-koncernens sexliters W12-motor var länge kronjuvelen i de mest exklusiva bilarna från Audi och i synnerhet Bentley. Förra året nådde dock denna era sitt slut när Bentley tillverkade de allra sista bilarna med den massiva motorn.

Nu verkar det som att Porsche är redo att ge det ovanliga motorarrangemanget en renässans, skriver Carup. Patentet som har ansökts avslöjar ett kompakt och potentiellt extremt kraftfullt design, utrustat för att hantera tre turboladdare.