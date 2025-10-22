Dagens PS
Motor

Porsche: Dödsdömd W12:a återuppstår

Porsche tar fram en helt ny W12 motor.
Porsche tar fram en helt ny W12 motor. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Efter att Volkswagen-koncernen officiellt pensionerat sin klassiska W12-motor, kommer nu en överraskande nyhet från Porsche.

I hemlighet har biltillverkaren patenterat en helt ny och mer kompakt W12-motor, som dessutom är konstruerad för att kunna utrustas med upp till tre turboladdare, skriver Boosted.

Nyheten landar som en bomb bara ett år efter att koncernen avslutade eran för den tidigare W12:an.

Oväntat drag från Porsche

Volkswagen-koncernens sexliters W12-motor var länge kronjuvelen i de mest exklusiva bilarna från Audi och i synnerhet Bentley. Förra året nådde dock denna era sitt slut när Bentley tillverkade de allra sista bilarna med den massiva motorn.

Nu verkar det som att Porsche är redo att ge det ovanliga motorarrangemanget en renässans, skriver Carup. Patentet som har ansökts avslöjar ett kompakt och potentiellt extremt kraftfullt design, utrustat för att hantera tre turboladdare.

En äkta W12 – inte en WR12

Den äldre W12-motorn från Volkswagen-koncernen var tekniskt sett en WR12-motor, skapad genom att sammanfoga två VR6-motorblock. Den hade två topplock med sex cylindrar i vardera.

En skiss på W12-motorn.
En skiss på W12-motorn. (Foto: Porsche)

Porsches nya patent beskriver däremot en äkta W12-motor.

Denna konstruktion har tre separata cylinderbanker med fyra cylindrar i varje. Denna design är känd för att vara extremt kompakt i längd, vilket kan vara avgörande för Porsches framtida modeller.

Patentansökan visar även tydligt att den nya motorn är designad för att rymma upp till tre turboladdare, vilket öppnar upp för ett potentiellt enormt kraftuttag.

Porsches historik med tolv cylindrar

Volkswagen-koncernens ursprungliga W12-motor hittade aldrig sin väg in i Porsches egna bilmodeller. Märket har dock tidigare experimenterat med 12-cylindriga motorer, men med blandad framgång.

På 1970-talet byggde Porsche en legendarisk 12-cylindrig boxermotor till racerbilen 917.

I början av 1990-talet utvecklade de en V12-motor för Formel 1, avsedd för Footwork Arrows-teamet. Den motorn blev dock en katastrof; den var tyngre än konkurrenternas och levererade mindre kraft än utlovat, vilket ledde till att projektet snabbt skrotades.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

