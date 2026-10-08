Polestar säljer slut på bilarna i USA – sedan väntar försäljningsstopp

Försäljningen mer än fördubblades

Polestar sålde omkring 2 160 bilar i USA under tredje kvartalet 2026, jämfört med 966 under motsvarande period föregående år.

Det innebär mer än en fördubbling av försäljningen.

Men uppgången är knappast något tecken på en långsiktig amerikansk framgång. I stället handlar det om att bolaget avvecklar sitt lager inför det kommande försäljningsstoppet.

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Kinesiskt ägande blir ett problem

Bakgrunden till försäljningsstoppet är nya amerikanska regler som ska begränsa användningen av uppkopplad fordonsteknik med kopplingar till Kina och Ryssland.

Reglerna motiveras med nationell säkerhet och innebär att vissa fordon med kinesiska tekniska eller ägarmässiga kopplingar inte får säljas på den amerikanska marknaden.

Polestar har svenskt huvudkontor och svensk varumärkesidentitet, men Geelys ägande har gjort företaget särskilt utsatt.

Nekas tillstånd

USA:s handelsdepartement har nekat Polestar det tillstånd som skulle krävas för att fortsätta sälja nya bilar från modellår 2027.

En annan sak som ställer till det på den amerikanska marknaden är att hybrider är desto hetare där. Försäljningen av hybrider ökade med 23 procent under årets tre första kvartal jämfört med samma period året innan, och stod för nästan 16 procent av den totala försäljningen.

”Det finns fortfarande en efterfrågan på elbilar, men både elen och den stora massan rör sig definitivt mot hybridteknik”, säger Thad Szott, en bilhandlare i Detroit-området, till Reuters.

Polestar satsar på Europa istället

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När dörren till USA stängs tvingas Polestar lägga större vikt vid Europa.

Företaget planerar bland annat att tillverka den kommande kompakta suven Polestar 7 vid Volvos fabrik i Slovakien.

Samtidigt har leveranserna av den nya prestandamodellen Polestar 5 inletts. Det finns ett särskilt stort intresse i Storbritannien, men även i Tyskland och Skandinavien.

Den europeiska marknaden är dock långt ifrån problemfri.

Konkurrensen från kinesiska elbilstillverkare hårdnar samtidigt som prispressen ökar.

Polestar har redan sänkt sina tillväxtförväntningar för helåret enligt den senaste rapporten.

Miljardförluster pressar bolaget

De amerikanska problemen har dessutom fått direkta ekonomiska konsekvenser.

Under första halvåret 2026 redovisade Polestar en nettoförlust på 842 miljoner dollar. Bolaget uppskattade att beslutet om USA-verksamheten hade orsakat negativa resultatjusteringar på omkring 130 miljoner dollar.

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