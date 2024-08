Peugeot 5008 som tjänstebil: Här är priserna

Börs & Finans

Wall Street: Så lågt blir oljepriset nästa år

Goldman Sachs och Morgan Stanley sänker förväntningarna på oljepriset och tror att det sjunker ännu lägre till 2025. De två storbankerna från Wall Street sänker sina prognos för oljepriset till under 80 dollar under 2025. Goldman förutser ett oljepris på 77 dollar och Morgan Stanley ser ett pris mellan 75 och 78 dollar per fat. …