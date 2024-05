Peugeots nya elbil redo att rulla ut

Bostad

Bra drag på bostadsmarknaden – trots minskad optimism

Svenskens optimism sjönk något under maj månad. Men i det stora hela är vi ändå rätt positiva. Enligt Länsförsäkringars senaste boprisbarometer sjönk alltså optimismen något under maj. Anledningen? Kvinnor. Optimismen stadig Minskningen under maj är trots allt marginell, och det är fortfarande en majoritet (53 procent) som tror att priserna kommer att öka på ett …